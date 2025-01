香橙成為 The European Art of Taste 的全新時尚

香橙既健康、新鮮又美味,與各種食物配搭皆宜,任何時候都適合品嚐。 為頌揚冬日女皇的多元性,「Postcards from Europe」(「來自歐洲的明信片」)系列的全新影片現已於網上推出

北京, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 延續 The European Art of Taste:以蔬果製成的佳品項目的 Postcards from Europe 系列,第二部分專題介紹為香橙:這是冬日和歐洲餐桌上無可爭議的明星,目的是要頌揚其好處、多元性,以及重申它在均衡飲食中的重要地位。

香橙是一種典型的冬日水果,但有些品種直至初夏仍能結果。 香橙色澤鮮艷,酸甜味道適中,是配搭任何食譜和任何時候都適合食用的理想水果。 「香橙現已成為食品選擇的新時尚」的說法絕非偶然:就如某些色澤與萬物皆可相襯一樣,從早餐到甜品,以至最精緻的美味佳餚,香橙可說是各類型料理的完美搭配。

古老的意大利諺語有云:「早上吃的橙是黃金,下午吃的橙是白銀,晚間吃的橙都是鉛。」意思就是說,人們應該在早上吃橙, 但這方面是否有科學根據? 據 Italian Istituto Superiore di Sanità (意大利國家衛生院,簡稱 ISS) 表示,由於具有非凡的營養特質,在每天任何時候進食香橙都能帶來好處。 在早上進食,含豐富維他命 C 的香橙可有助抵抗疲勞,增強免疫系統,是為展開新一天注入能量的寶貴良伴。 在午間進食,香橙可轉化成一種提神而又能令人飽足的小食,是既能充飢又不會讓人有沉重負擔,並且可控制熱量攝取的理想食物。 在晚間享用又如何? 以香橙作為飯後甜品,是既可滿足對甜點的渴望,而又無需屈服於精製糖類食品的絕佳選擇。

享用鮮橙無需有既定時間,這種早、午、晚全天候皆宜的水果,可以完美方式融入任何食譜之中。

有關 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新聞

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」項目由 CSO Italy 和歐盟資助,旨在推廣宣傳優質歐洲蔬果。 下列意大利公司亦有參與此項目:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年,是獨特的意大利實體組織,聯合了意大利許多生產和推廣本土蔬果的頂尖公司, 其成員還包括專門從事蔬果供應鏈不同領域(包裝、物流、加工、機械和分銷)的重要公司。 CSO Italy 的使命是為成員提供有用的服務,以改善意大利蔬果產業,提升效率和競爭力。 他們服務於整個意大利蔬果供應鏈並提供技術支援,透過營運商之間的協同效應來提高其競爭力。 CSO ITALY 共有 73 個成員,分佈情況如下:生產者成員 51 個,供應鏈成員 14 個,補助領域的成員 3 個,支援機構 5 個。

由歐盟資助。 然而,本文所表達的內容純屬作者等人的觀點,未必代表歐盟或 European Research Executive Agency (歐洲研究執行機構,簡稱 REA) 的觀點。 歐盟及授獎機構均不會對此承擔責任。

影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=NIYk-NBihkE

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5759fcf3-10be-4f20-84c1-13b79743acb2

