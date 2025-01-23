橙子引领潮流！—— The European Art of Taste 全新视频上线

橙子健康、新鲜又美味，能够与任何食物搭配，并且适合在任何时间食用。 为了礼赞这位冬季女王的多面魅力，“欧洲明信片”系列中的最新视频现已上线

北京, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- “The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目之“欧洲明信片”系列推出第二期，聚焦冬季和欧洲餐桌上无可争议的明星——橙子，旨在颂扬橙子的益处和多功能性，并重申其在均衡饮食中的重要性。

橙子是典型的冬季水果，不过有些品种可以一直结果到初夏。 橙子色泽鲜亮，甜酸适中，是搭配任何食谱、适合任何时刻的理想水果。 可以说“橙子是食物界的新潮流 (new black)”，这绝非巧合：就像百搭的黑色一样，橙子完美适配各种菜肴，从早餐、甜点到最精致的佳肴。

“早晨金橙子，下午银橙子，晚上铅橙子，”这句古老的意大利谚语建议人们尤其要在早晨食用这种水果。 那么，科学对此又作何解释？ 根据 Italian Istituto Superiore di Sanità (ISS) 的说法，橘子因其非凡的营养特性，无论何时食用都能带来益处。 早晨，橙子富含的维生素 C 有助于消除疲劳，增强免疫系统，让人活力满满地开启新一天。 下午，橙子可以成为清爽饱腹的零食，既能消除饥饿感，又不会让你感到沉重，还能控制热量摄入。 晚上呢？ 将橙子作为甜点是极好的选择，既能满足对甜味的渴望，同时避免摄入精制糖。

橙子没有时间表，无论早中晚，这种神奇的水果都能完美融入任何食谱。

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有关 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新闻

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助，旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年，是一家独特的意大利组织，联合了许多意大利顶尖公司，生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域（包装、物流、加工、机械和分销）的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务，以改善意大利果蔬产业，提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持，通过营运商之间的协同效应，提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员，分布情况如下：生产机构成员 51 个，供应链成员 14 个，补助领域的成员 3 个，支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而，本文所表达的内容仅反映作者的观点，不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency (REA) 的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

视频链接：https://www.youtube.com/watch?v=TiAaL9NL_XQ

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