歐洲蔬果登陸中國社交網絡

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」計劃在中國社交網絡小紅書 (RED) 上推出 12 場專門介紹活動產品的串流直播

北京, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 臨近歲晚，七位著名的中國網絡紅人將會在小紅書 (RED) 上進行一系列串流直播，帶您領略奇異果、蘋果、加工蕃茄及橙汁等歐洲蔬果產品的卓越品質。

這 12 場絕對不容錯過的約會，由中國數碼領域家傳戶曉的人物主持，當中包括：小小、168的秋秋、景如洋、李璐爾、我是喵喵呀、我家毛二 及 fayeer嘉琪等。 這些網絡紅人所涵蓋的領域，從傳統的食物與飲品，以至觸及生活模式和嬰兒護理範疇，為的是要證明這些產品多元化的用途，以及所帶來的無窮裨益。

每場直播將會展示 4 種產品，是探索其新鮮和真實程度的獨特機會；這些蔬果產品來自嚴選的生產鏈，符合最高品質標準，食品的安全及卓越程度得到保證。 由地中海烹飪傳統及其正宗風味為起點，專家意見將為您帶來啟發靈感，學習將新穎的美味食譜融入您日常飲食之中。 您將會發現這四種產品營養背後的秘密，並且專注於它們為健康帶來的眾多裨益：這些產品富含維他命、抗氧化劑和纖維，是每個人真正的靈丹妙藥。

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」是一個由歐盟和 CSO Italy 資助為期三年的計劃，其目的正是透過展示及提升歐洲蔬果產品的新鮮程度和品質，加強大眾對產品的認識、產品的競爭力和消費的水平。 藉著對食品的重視，歐亞之間可以建立起一道真正的文化橋樑：該活動旨在運用社交媒體的傳播力量，將其產品帶到中國各地的餐桌之上。

若您不想錯過探索歐洲品味藝術，以及這些大自然藝術品背後一切秘密的機會，請關注小紅書上的串流直播，您將被其多元化用途和品質所折服！

傳媒辦公室：

Renato Pagani - Renato.pagani@secnewgate.it - + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi - giorgia.rizzi@secnewgate.it

有關 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新聞

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」項目由 CSO Italy 和歐盟資助，旨在推廣宣傳優質歐洲蔬果。 下列意大利公司亦有參與此項目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年，是獨特的意大利實體組織，聯合了意大利許多生產和推廣本土蔬果的頂尖公司， 其成員還包括專門從事蔬果供應鏈不同領域（包裝、物流、加工、機械和分銷）的重要公司。 CSO Italy 的使命是為成員提供有用的服務，以改善意大利蔬果產業，提升效率和競爭力。 他們服務於整個意大利蔬果供應鏈並提供技術支援，透過營運商之間的協同效應來提高其競爭力。 CSO ITALY 共有 73 個成員，分佈情況如下：生產者成員 51 個，供應鏈成員 14 個，補助領域的成員 3 個，支援機構 5 個。

由歐盟資助。 然而，本文所表達的內容純屬作者等人的觀點，未必代表歐盟或 European Research Executive Agency (歐洲研究執行機構，簡稱 REA) 的觀點。 歐盟及授獎機構均不會對此承擔責任。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d60fb17b-3704-4079-b7c5-9be816d46029





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.