Les sections locales 7940 et 8794 des Métallos ratifient une nouvelle convention collective avec Ivaco Rolling Mills

L’ORIGNAL, Ontario, 22 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les membres des sections locales 7940 et 8794 du Syndicat des Métallos (Métallos) ont obtenu d’importantes améliorations dans les nouvelles conventions qu’elles ont conclues avec Ivaco Rolling Mills (IRM).

Les nouveaux contrats de cinq ans négociés pour les quelque 435 personnes à l’emploi d’IRM prévoient des améliorations substantielles en matière de salaires, de pensions, d’avantages sociaux et de conditions de travail.

Les membres de l’atelier de fusion de la section locale 8794 ont approuvé leur nouvel accord à 89 %, et ceux du laminoir à fil-machine de la section locale 7940 l’ont accepté à 94 %.

Ivaco est une aciérie située dans l’est de l’Ontario. Les Métallos qui travaillent dans l’atelier de fusion transforment la ferraille en billettes, tandis que ceux du laminoir à barres réchauffent les billettes, qui servent à produire des bobines d’acier de haute qualité.

« Il s’agit d’une incroyable réalisation qui met en évidence la force du Syndicat des Métallos et l’efficacité des comités de négociation. Ces accords apportent de réels progrès aux métallos et à leurs familles, et leur garantissent la stabilité et l’équité tout en renforçant les bases de la croissance future d’Ivaco », a déclaré Kevon Stewart, directeur du District 6 des Métallos.

L’accord offre une hausse générale des salaires de 21 % sur cinq ans, avec une hausse de 8 % la première année, des rajustements supplémentaires pour les catégories de métiers et l’élimination de la progression salariale, permettant ainsi à tous les employés d’atteindre les taux les plus élevés.

Les cotisations au régime de retraite commenceront plus tôt, à l’issue de la période d’essai, et l’employeur versera jusqu’à 4 % pour les cotisations volontaires, ce qui porte le total des cotisations de l’employeur à 6 % et garantit une meilleure sécurité de la retraite à la main-d’œuvre. Les améliorations apportées à l’assurance vie, aux soins de la vue, à l’invalidité de longue durée et à la couverture des médicaments sur ordonnance témoignent également de l’engagement envers le bien-être des membres.

« La négociation de ces accords a exigé du professionnalisme et du dévouement de la part de toutes les parties. Les résultats reflètent un engagement commun à créer des possibilités pour la main-d’œuvre, tout en assurant le succès à long terme de l’entreprise », a expliqué Richard Leblanc, coordonnateur du syndicat pour l’est de l’Ontario.

Les accords ont également permis de créer 30 postes supplémentaires par unité et d’introduire des primes de formation, offrant ainsi des possibilités de croissance et de développement.

Ces nouveaux accords renforcent l’engagement des sections locales 7940 et 8794 des Métallos à obtenir des résultats équitables et progressistes pour leurs membres.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et est le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables — y compris de bons salaires, avantages sociaux et régimes de retraite.

Personnes-ressources :

Richard Leblanc, coordonnateur régional du Syndicat des Métallos pour l’est de l’Ontario, 613 632-2995, rjleblanc@usw.ca

Arushana Sunderaeson, Communications, Syndicat des Métallos 416 243-8792, poste 1233, asunderaeson@usw.ca

Shannon Devine, Communications, Syndicat des Métallos, 416 938-4402, sdevine@usw.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f86a45aa-c894-4565-9e81-a74e4ee90368

