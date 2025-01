Per il suo 9° anniversario, inCruises celebra un 2024 da record con risultati straordinari

Traguardi senza precedenti e riconoscimenti del settore definiscono il 2024

GUAYNABO, Puerto Rico, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises ha celebrato questo mese il suo 9° anniversario, ponendo l'accento sui risultati straordinari e da record raggiunti nel 2024. A conferma della sua posizione di club di viaggi in abbonamento in più rapida crescita al mondo, l'azienda ha annunciato con orgoglio che oltre 108.000 passeggeri hanno prenotato crociere tramite inCruises nel 2024, un record assoluto. Inoltre, quest'anno i Membri del Club hanno risparmiato collettivamente più di 33 milioni di dollari su crociere e hotel rispetto ai prezzi disponibili pubblicamente, consolidando ulteriormente la proposta di valore del club.

"Questi risultati sono una testimonianza della dedizione dei nostri Partner, della fiducia dei nostri Membri e della passione dell'intero team aziendale," ha dichiarato Michael Hutchison, CEO e Co-Fondatore di inGroup. "I successi di quest'anno hanno fissato un nuovo standard, aprendo la strada a un impatto ancora maggiore negli anni a venire."

Nel 2024, inCruises ha accolto oltre 260.000 nuovi Membri e integrato più di 55.000 nuovi Partner. La comunità di Partner referenti ha inoltre registrato guadagni da record, dimostrando la solidità del modello di business di inCruises.

"Continuiamo a innovare e a offrire un valore senza pari ai nostri Membri e Partner, superando i nostri obiettivi finanziari," ha affermato Anthony Varvaro, COO e CFO di inGroup. "Inoltre, abbiamo introdotto aggiornamenti sostanziali ai nostri programmi Membership e Partnership, alimentando un entusiasmo straordinario e posizionandoci per una crescita sostenibile."

inCruises ha continuato a ricevere riconoscimenti a livello internazionale, conquistando numerosi premi Magellan nel 2024. L'azienda ha anche rafforzato il suo ruolo di partner di valore per le compagnie di crociera che desiderano espandersi nei mercati globali. MSC Crociere ha premiato inCruises nominandola "Miglior Produttore in Asia Centrale" e assegnandole il riconoscimento "Over the Top FIT” per i nuovi mercati emergenti. Costa Crociere ha riconosciuto inCruises con il prestigioso premio "Over the Top Award” per i mercati internazionali.

"La nostra collaborazione di lunga data con inCruises è un pilastro della nostra missione di far vivere la gioia delle crociere e connettere le persone con la bellezza e la cultura che il mondo ha da offrire," ha dichiarato Dario Rustica, Direttore Generale per il Nord e Sud America di Costa Crociere. "Insieme, abbiamo costruito una partnership che supera le aspettative, creando un valore unico che solo inCruises può offrire."

Con risultati da record, programmi migliorati e il riconoscimento crescente nel settore, il 9° anniversario di inCruises celebra un anno straordinario di progressi e prepara il terreno per traguardi ancora più grandi in futuro.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei più grandi club di viaggi in abbonamento al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha accolto oltre un milione di Membri e Partner provenienti da più di 200 paesi e territori. Con l'introduzione di inStays, nel 2022, i Membri hanno a disposizione 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. I Membri del Club inCruises possono guadagnare Crediti Premio, che possono essere utilizzati per prenotare crociere, hotel e resort tramite il sito web di inCruises, disponibile in 17 lingue.

inGroup sta facendo una differenza tangibile nella vita dei suoi Membri e offre un'opportunità di business di livello mondiale alla sua crescente rete di Partner. La base di membri del Club inCruises cresce esclusivamente tramite Partner referenti indipendenti, che possono guadagnare compensi condividendo i vantaggi esclusivi della Membership con altri.

inGroup International è fortemente impegnata a essere un'azienda responsabile a livello globale e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie. Per ulteriori informazioni, visita in.Group e inCruises.com .

