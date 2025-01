Equativ Memperkenalkan Maestro by Equativ: Platform Kurasi Hujung ke Hujung Termajunya untuk Prestasi Kempen yang Dipertingkatkan dan Kawalan yang Lebih Besar kepada Pengiklan

Perintis dalam teknologi kurasi mendedahkan penyelesaian generasi akan datang yang direka bentuk untuk membolehkan transaksi yang cekap, telus dan pengagihan nilai yang saksama di seluruh ekosistem pengiklanan digital

NEW YORK, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, sebuah syarikat teknologi pengiklanan global yang bebas, hari ini mengumumkan naik taraf yang besar kepada platform kurasi semua dalam satunya, Equativ Buyer Connect (EBC), yang kini dinamakan semula kepada Maestro by Equativ. Platform ini memusatkan pengurusan kempen programatik serta memberikan pembeli iklan akses langsung kepada bekalan yang berkualiti tinggi dan berskala. Sejak melancarkan platform kurasinya empat tahun yang lalu, Equativ telah mengumpul maklum balas daripada lebih 500 agensi media (termasuk semua enam Agensi Pengiklanan Terbesar), penerbit dan kurator data—yang secara kolektif telah mencipta lebih daripada 30,000 tawaran terkurasi—yang menyumbang kepada penambahbaikan dan pelancaran Maestro by Equativ yang dipertingkatkan. Evolusi ini memberikan kurator kawalan yang lebih besar melalui antara muka yang dioptimumkan, membolehkan mereka menentukan kriteria tepat untuk penempatan iklan sambil memastikan kempen selaras dengan piawaian keselamatan, perkaitan dan kemampanan jenama, akhirnya mendorong ke arah memperoleh hasil yang lebih baik.

"Kami berterima kasih kepada Equativ atas sokongan mereka dalam mengkurasi inventori untuk kempen kami, yang membawa kepada CTR yang lebih baik, peningkatan tontonan dan jangkauan yang lebih luas," kata Sebastián Orduvini, Ketua Pasaran OMG, Programatik. "Ini menyerlahkan kesan Maestro dan komitmen Equativ terhadap kecemerlangan dan inovasi dalam pengiklanan.”

Coretan Media yang mengiringi pengumuman ini tersedia dengan mengklik pada pautan ini.

Maestro by Equativ menawarkan jangkauan global yang merangkumi penyepaduan langsung dengan lebih daripada 70 DSP dan lebih 30 pembekal data seperti LiveRamp, Lotame, IAS dan Audigent serta banyak lagi untuk memaksimumkan kecekapan kempen. Antara muka intuitif dan sokongan yang diperibadikan di 19 negara memastikan penerimaan dan operasi mudah di seluruh dunia. Beberapa ciri tambahan Maestro by Equativ yang ditambah baik termasuk:

Keupayaan Data Termaju: Penyepaduan lancar data pihak pertama, penyelesaian tanpa kuki, ID alternatif dan sokongan penyedia data agnostik untuk pelbagai kes penggunaan seperti penyasaran dan pengehadan kekerapan.

Penyepaduan lancar data pihak pertama, penyelesaian tanpa kuki, ID alternatif dan sokongan penyedia data agnostik untuk pelbagai kes penggunaan seperti penyasaran dan pengehadan kekerapan. Tawaran Meta untuk Pengoptimuman: Alat pengurusan tawaran termaju yang membolehkan operasi diperkemas dan hasil yang lebih baik untuk pembeli akhir.

Alat pengurusan tawaran termaju yang membolehkan operasi diperkemas dan hasil yang lebih baik untuk pembeli akhir. Pengaktifan Kempen: Kurator mempunyai keupayaan untuk melaksanakan tawaran langsung dengan memanfaatkan inventori langsung premium Equativ.

Selain itu, ciri baharu daripada legasi kepakaran Sharethrough akan dikeluarkan dalam masa terdekat:

Peningkatan Kreatif: Penyelesaian kreatif yang disokong oleh penyelidikan dan eksklusif yang direka bentuk untuk meningkatkan prestasi dan penglibatan.

Penyelesaian kreatif yang disokong oleh penyelidikan dan eksklusif yang direka bentuk untuk meningkatkan prestasi dan penglibatan. GreenPMPs™: Dengan butang togol yang ringkas dan unik, kurator boleh mengurangkan pelepasan kempen mereka dengan mengalih keluar tapak berisiko iklim yang mempunyai pelepasan tinggi yang tidak diperlukan seperti yang diukur oleh Scope3.

“Apabila kami membangunkan teknologi kurasi generasi pertama kami pada tahun 2020, matlamat kami adalah untuk mencipta nilai bagi pembeli media dan penerbit,” kata Parag Vohra, Ketua Pegawai Hasil di Equativ. “Apabila pasaran dan keperluan pelanggan berkembang, kami memperhalusi platform kurasi semua dalam satu kami yang intuitif untuk menawarkan pembeli iklan kawalan yang tiada tandingannya, membolehkan mereka menyelaraskan strategi omnichannel, memanfaatkan data pihak pertama dan menskalakan kempen dengan lebih berkesan sambil terus menyokong ekosistem yang lebih luas.”

“Maestro membantu kami menjangkau lebih banyak pengguna dan memanfaatkan pelbagai format iklan, baik di dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa,” kata Piotr Wiktor, Ketua Perdagangan & Perkongsian Programatik di IPG Mediabrands. “Pilihan ujian platform ini membolehkan kami mengagihkan bajet pelanggan dengan lebih baik dan dengan membandingkan prestasi melalui DSP kami, kami boleh memilih platform dengan ROI terbaik. Penyelesaian Equativ kerap kali mengatasi pesaing dan kami sentiasa berpuas hati dengan sokongan mereka yang membantu perniagaan kami berkembang ke arah yang betul.”

"Equativ memberikan sumbangan yang luar biasa dengan menyediakan latihan dan sokongan yang sangat berharga," kata Alyssa Allen, Naib Presiden Operasi Komersial di Frameplay. "Mereka telah membantu kami mengaktifkan kempen jenama dalam permainan dengan kos yang jauh lebih rendah berbanding kos tradisional, menjangkau khalayak yang sangat terlibat.”

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Maestro by Equativ, sila layari laman web kami di sini.

Untuk sebarang pertanyaan media, sila hubungi: Caroline Millié Figueiredo di: pr@equativ.com

Perihal Equativ

Equativ, sebuah platform iklan bebas terkemuka, membawa skala dan kesederhanaan kepada pengiklanan digital. Selepas penggabungan terkini dengan Sharethrough dan pemerolehan Kamino Retail, pengiklan, pemilik media dan rakan kongsi teknologi bergantung kepada SSP termaju, kurasi serta perkhidmatan dan teknologi media runcit Equativ untuk mencapai hasil perniagaan maksimum. Dengan tumpuan kepada video programatik yang mementingkan privasi, CTV dan penyelesaian berasaskan data, Equativ membolehkan pelanggan mereka beroperasi merentasi ekosistem digital sambil melindungi privasi pengguna. Kepakaran global syarikat ini turut disokong oleh sebuah pasukan dengan lebih daripada 750 kakitangan merentasi 19 negara.

Beribu pejabat di Paris dan New York, pasukan antarabangsa Equativ berdedikasi untuk memenuhi janji teknologi pengiklanan, memastikan pertukaran nilai saksama di seluruh ekosistem. www.equativ.com / @equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.