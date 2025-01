Equativ 推出 Maestro by Equativ：最先进的端到端策展平台，助力广告商提升营销活动效果并赋予其更大掌控力

策展技术领域的行业先锋推出下一代解决方案,旨在实现数字广告生态系统中高效、透明的交易以及公平的价值分配。

纽约, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球独立广告技术公司 Equativ 今日宣布对其一体化策展平台 Equativ Buyer Connect (EBC) 进行重大升级。该平台现已更名为 Maestro by Equativ,可集中管理程序化营销活动,并为广告买家提供直接获取高质量、规模化供应的途径。 自四年前推出策展平台以来,Equativ 已收集了来自 500 多家媒体代理机构(包括六大广告巨头)、出版商和数据策展人的反馈。这些机构共同创造了超 30,000 笔策展交易,助力 Equativ 不断完善并推出升级版 Maestro by Equativ。 这一进阶版通过界面优化赋予策展者更大掌控力,使其能精准设定广告投放标准,确保营销活动契合品牌安全性、相关性及可持续性的准则,最终达成更优成效。

“我们非常感谢 Equativ 在为我们广告活动策划库存方面给予的支持,这帮助我们实现了更高的点击率 (CTR)、更多的浏览量以及更广泛的覆盖范围。”OMG 程序化市场负责人 Sebastián Orduvini 表示。 “这既突显了 Maestro 的影响力,也彰显了 Equativ 在广告领域对卓越与创新的承诺。”

点击此链接,观看本公告附带的媒体片段。

Maestro by Equativ 拥有全球影响力,包含了与 70 多个 DSP 及 30 多个数据供应商 (如 LiveRamp、Lotame、IAS 和 Audigent 等) 的直接集成,能够实现营销活动效率的最大化。 其直观的界面和遍及 19 个国家的个性化支持,确保了该平台可在全球范围内便捷使用和操作。 改进版 Maestro by Equativ 的部分扩展功能包括:

高级数据功能: 无缝集成第一方数据、无 cookie 解决方案、替代 ID 以及支持多种数据供应商,满足诸如精准定向和频次限制等多样化应用场景。

无缝集成第一方数据、无 cookie 解决方案、替代 ID 以及支持多种数据供应商,满足诸如精准定向和频次限制等多样化应用场景。 用于优化的元交易: 先进的交易管理工具,能够简化操作流程,为最终买家带来更佳效果。

先进的交易管理工具,能够简化操作流程,为最终买家带来更佳效果。 营销活动激活:策展人可借助 Equativ 的优质直接库存执行直接交易。

此外,不久后还将推出源于 Sharethrough 传统专业技术的新功能:

创意增强: 基于研究的独家创意解决方案,旨在提升表现和参与度。

基于研究的独家创意解决方案,旨在提升表现和参与度。 GreenPMPs™:借助一个简单独特的切换按钮,策展人能够移除按 Scope3 标准测量的高排放气候风险网站,进而降低其广告活动的碳排放。

“2020 年我们开发第一代策展技术时,目标就是为媒体买家和出版商创造价值。”Equativ 首席营收官 Parag Vohra 表示。 “随着市场和客户需求的演变,我们优化了直观的一体化策展平台,为广告买家提供无与伦比的掌控力,助力其简化全渠道策略,利用第一方数据,并更高效地拓展营销活动,同时持续支持更广泛的生态系统。”

“Maestro 助力我们在国内外接触到更多用户,并运用多样化的广告形式。”IPG Mediabrands 程序化交易与合作伙伴关系负责人 Piotr Wiktor 表示。 “该平台的测试选项使我们能够更有效地分配客户预算,借助 DSP 对比成效,我们得以选择投资回报率 (ROI) 最优的平台。 Equativ 的解决方案常常优于竞争对手,我们一直很满意他们所提供的支持,这能够助力我们的业务朝着正确方向发展。”

“Equativ 非常出色,可以提供宝贵的培训和支持。”Frameplay 商业运营副总裁 Alyssa Allen 表示。 “他们帮助我们以远低于传统成本的费用启用游戏内的品牌营销活动,从而成功触达高度活跃的受众群体。”

如需了解有关 Maestro by Equativ 的更多信息,请在此处访问我们的网站。

媒体垂询,请联系:Caroline Millié Figueiredo,pr@equativ.com

关于 Equativ

Equativ 作为领先的独立广告平台,为数字广告领域带来规模与便捷。 继最近与 Sharethrough 合并及收购 Kamino Retail 之后,多家广告商、媒体所有者和技术合作伙伴依托 Equativ 的先进 SSP、策展服务及零售媒体服务与技术,来达成最佳业务成果。 Equativ 专注于隐私优先的程序化视频、CTV 和数据驱动解决方案,助力客户在保护消费者隐私的基础上,充分激活数字生态系统。 公司更依托遍布 19 个国家/地区的 750 多名员工团队,实现全球专业技术支持。

Equativ 总部位于巴黎和纽约,其国际化团队致力于履行广告技术的承诺,确保整个生态系统中的公平价值交换。 www.equativ.com / @equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ/

