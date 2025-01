Equativ presenta Maestro by Equativ: la sua più avanzata piattaforma di curation end-to-end per migliori performance delle campagne ed un maggiore controllo da parte degli inserzionisti

Pioniera della tecnologia di curation, l’impresa lancia una soluzione di ultima generazione progettata per consentire transazioni efficienti e trasparenti ed una distribuzione equa del valore nell'ecosistema della pubblicità digitale.

NEW YORK, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, azienda adtech globale ed indipendente, ha annunciato oggi importanti aggiornamenti riguardo la sua piattaforma di curation all-in-one, Equativ Buyer Connect (EBC), ora ribattezzata Maestro by Equativ, che centralizza la gestione delle campagne programmatiche e fornisce agli ad buyer l'accesso diretto ad un'offerta scalabile e di alta qualità. Dal lancio della sua piattaforma di curation quattro anni fa, Equativ ha raccolto il feedback di oltre 500 tra agenzie media (comprese tutte e sei le Big Six), editori e curatori di dati - che hanno creato collettivamente più di 30.000 curated deal - contribuendo al perfezionamento e alla realizzazione di un Maestro by Equativ potenziato. Questa evoluzione offre ai curatori un maggiore controllo attraverso un'interfaccia ottimizzata, consentendo loro di definire criteri precisi per il posizionamento degli annunci e garantendo al contempo l'allineamento delle campagne agli standard di sicurezza, rilevanza e sostenibilità del marchio, con risultati ancora migliori rispetto al passato.

“Siamo grati ad Equativ per il suo supporto nella selezione dell'inventario per le nostre campagne, che ha portato ad un migliore CTR, ad un aumento delle visualizzazioni e ad una portata più ampia”, ha dichiarato Sebastián Orduvini, Programmatic Lead di OMG Marketplace. “Questo evidenzia sia l'impatto di Maestro sia l'impegno di Equativ per l'eccellenza e l'innovazione nella pubblicità”.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

Maestro by Equativ vanta una portata globale che include l'integrazione diretta con più di 70 DSP ed oltre 30 fornitori di dati, come LiveRamp, Lotame, IAS, Audigent ed altri ancora, per massimizzare l'efficienza delle campagne. L'interfaccia intuitiva e l'assistenza personalizzata in 19 paesi garantiscono una facile adozione ed operatività in tutto il mondo. Alcune delle caratteristiche potenziate di Maestro by Equativ includono:

Funzionalità avanzate per i dati: Integrazione fluida di dati di prima parte, soluzioni cookieless, ID alternativi e supporto di fornitori di dati agnostici per diversi casi d'uso come il targeting ed il frequency capping.

Integrazione fluida di dati di prima parte, soluzioni cookieless, ID alternativi e supporto di fornitori di dati agnostici per diversi casi d'uso come il targeting ed il frequency capping. Meta Deals per l'ottimizzazione: Strumenti avanzati di gestione delle transazioni che consentono operazioni semplificate e risultati migliori per gli acquirenti finali.

Strumenti avanzati di gestione delle transazioni che consentono operazioni semplificate e risultati migliori per gli acquirenti finali. Attivazione di campagne: I curatori hanno la possibilità di realizzare direct deal sfruttando l'inventario diretto premium di Equativ.



Inoltre, nel prossimo futuro verranno rilasciate nuove funzionalità che derivano dall'esperienza di Sharethrough:

Miglioramenti creativi: Soluzioni creative esclusive e basate sulla ricerca, progettate per aumentare le prestazioni ed il coinvolgimento.

Soluzioni creative esclusive e basate sulla ricerca, progettate per aumentare le prestazioni ed il coinvolgimento. GreenPMPsTM: con un unico e semplice pulsante di attivazione, i curatori possono ridurre le emissioni delle loro campagne eliminando i siti a rischio climatico con emissioni inutilmente elevate, misurate in base allo Scope 3.



“Quando nel 2020 abbiamo sviluppato la nostra tecnologia di curation di prima generazione, il nostro obiettivo era la creazione di valore sia per i media buyer che per gli editori”, ha dichiarato Parag Vohra, Chief Revenue Officer di Equativ. “Con l'evoluzione del mercato e delle esigenze dei clienti, abbiamo perfezionato la nostra piattaforma di curation intuitiva e all-in-one per offrire agli ad buyer un controllo senza pari, consentendo loro di ottimizzare le strategie omnichannel, di sfruttare i dati di prima parte e di scalare le campagne in modo più efficace, continuando a supportare l'ecosistema più ampio”.

Maestro ci aiuta a raggiungere un maggior numero di utenti e ad utilizzare diversi formati pubblicitari, sia a livello nazionale che internazionale”, ha dichiarato Piotr Wiktor, Head of Programmatic Trading & Partnerships di IPG Mediabrands. “Le opzioni di test della piattaforma ci permettono di allocare meglio i budget dei clienti e, confrontando le prestazioni attraverso la nostra DSP, scegliamo le piattaforme con il miglior ROI. Le soluzioni di Equativ spesso superano quelle della concorrenza e siamo sempre stati soddisfatti del loro supporto, che ha aiutato il nostro business a crescere nella giusta direzione.”

“Equativ è stata fantastica ed ha fornito una formazione ed un supporto inestimabili”, ha dichiarato Alyssa Allen, Vicepresidente delle Operazioni Commerciali di Frameplay. “Ci hanno aiutato ad attivare campagne di brand in-game ad una frazione dei costi tradizionali, raggiungendo un pubblico altamente coinvolto”.

Per saperne di più su Maestro by Equativ, visitate il sito web.

Per richieste di informazioni da parte dei media, contattare: Caroline Millié Figueiredo all’indirizzo pr@equativ.com.

Informazioni su Equativ

Equativ, piattaforma pubblicitaria indipendente leader nel settore, porta scalabilità e semplicità al mondo della pubblicità digitale. Dopo la recente fusione con Sharethrough e l'acquisizione di Kamino Retail, gli inserzionisti, i proprietari di media e i partner tecnologici si affidano ai servizi e alle tecnologie avanzate di SSP, curation e retail media di Equativ per ottenere i massimi risultati commerciali. Grazie al focus su soluzioni programmatiche video, CTV e data-driven orientate alla privacy, Equativ consente ai clienti di operare a 360 gradi nell’ecosistema digitale proteggendo la privacy dei consumatori. L'esperienza globale dell'azienda è supportata da un team di oltre 750 dipendenti in 19 paesi.

Con quartier generali a Parigi e New York, i team internazionali di Equativ si dedicano a realizzare la promessa dell'adtech, garantendo scambi di valore equi lungo tutta la filiera. www.equativ.com / @equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.