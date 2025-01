Equativ חושפת את Maestro by Equativ: פלטפורמת אצירת התוכן מקצה להקצה המתקדמת ביותר שלה לשיפור ביצועי הקמפיין ועבור שליטה רבה יותר למפרסמים

החלוצה בטכנולוגיית אצירת התוכן חושפת את פתרון הדור הבא שנועד לאפשר עסקאות יעילות ושקופות וחלוקת ערך הוגנת לאורך האקו סיסטם של הפרסום הדיגיטלי

ניו יורק, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Equativ , חברת פרסום דיגיטלי (אד-טק) עצמאית וגלובלית, הודיעה על שדרוגים בפלטפורמת אצירת התוכן המוכללת שלה, Equativ Buyer Connect (EBC), שתכונה מעתה Maestro by Equativ, מערכת ניהול המרכזת קמפיינים פרוגרמטיים ומספקת לרוכשי מודעות גישה ישירה לאספקה בקנה מידה גדול ובאיכות גבוהה. מאז השקת פלטפורמת אצירת התוכן שלה לפני ארבע שנים, Equativ אספה משוב מלמעלה מ-500 סוכנויות מדיה (כולל כל שש סוכנויות הפרסום הגדולות), מפיקים ואוצרי נתונים - שיצרו ביחד יותר מ-30,000 עסקאות שהנתונים לגביהן נשמרו - שתרם לשכלול ולהשקה של Maestro by Equativ המשופר. התפתחות זו מעניקה לאוצרי תוכן שליטה רבה יותר באמצעות ממשק ממוטב המאפשר להם להגדיר קריטריונים מדויקים למיקומי מודעות תוך הבטחת קמפיינים שמתיישרים עם הסטנדרטים של הבטיחות, הרלוונטיות והקיימות של המותג, ובסופו של דבר מניבים תוצאות טובות יותר.

"אנו אסירי תודה ל-Equativ על תמיכתם ביצירת מלאי תוכן עבור הקמפיינים שלנו, מה שמוביל ל-CTR טוב יותר, יותר צפיות וטווח הגעה רחב יותר", אמר סבסטיאן אורדווויני (Sebastián Orduvini), מנהל התחום הפרוגרמטי ב-OMG Marketplace. "זה מדגיש את ההשפעה של Maestro יחד עם המחויבות של Equativ למצוינות וחדשנות בפרסום".

קטע מדיה הנלווה להודעה זו זמין על ידי לחיצה על קישור זה

Maestro by Equativ מתגאה בטווח הגעה עולמי הכולל אינטגרציה ישירה עם יותר מ-70 DSP ולמעלה מ-30 ספקיות נתונים, כולל LiveRamp, Lotame, IAS, Audigent ועוד כדי להוציא את המרב מכל קמפיין. הממשק האינטואיטיבי והתמיכה המותאמת המוצעת ב-19 מדינות מבטיחים אימוץ ותפעול קלים ברחבי העולם. חלק מהתכונות המורחבות של Maestro המשופר מבית Equativ כוללות:

• יכולות נתונים מתקדמות: שילוב חלק של נתוני צד ראשון, פתרונות ללא קובצי Cookie, מזהים חלופיים ותמיכה בספקי נתונים אגנוסטיים עבור תרחישי שימוש מגוונים כגון מיקוד והגבלת תדרים.

• Meta Deals for Optimization: כלים מתקדמים לניהול עסקאות המאפשרים תפעול יעיל ותוצאות טובות יותר עבור רוכשי הקצה.

• הפעלת מסע פרסום: לאוצרים יש את היכולת לבצע עסקאות ישירות תוך מינוף המלאי הישיר ברמת הפרמיום של Equativ.

בנוסף, תכונות חדשות המקושרות למורשת המומחיות של Sharethrough ישוחררו בעתיד הקרוב:

• שיפורים יצירתיים: פתרונות יצירתיים בלעדיים המגובים במחקר שנועדו לשפר את הביצועים והמעורבות.

• GreenPMPs™: באמצעות פתרון מיתוג פשוט וייחודי, אוצרים יוכלו להפחית את פליטות גזי החממה הנובעים מהקמפיינים שלהם על ידי הסרת אתרי סיכון אקלים עם פליטות גבוהות שלא לצורך, כפי שנמדד ברמת מכלול 3.

"כשפיתחנו את אצירת התוכן מהדור הראשון שלנו ב-2020, המטרה שלנו הייתה יצירת ערך עבור רוכשי מדיה ועבור מפרסמים כאחד", אמר פרג ווהרה (Parag Vohra), מנהל הכנסות ראשי ב-Equativ. "ככל שהשוק וצרכי הלקוחות התפתחו, שיללנו את פלטפורמת אצירת תוכן המוכללת האינטואיטיבית שלנו, כדי להציע לרוכשי מודעות שליטה ללא תחרות, מה שמאפשר להם לייעל אסטרטגיות רב-ערוציות, למנף נתוני צד ראשון ולהגדיר את קנה המידה של הקמפיינים באופן יעיל יותר תוך תמיכה באקו סיסטם הרחב יותר".

"מאסטרו עוזרת לנו להגיע ליותר משתמשים ולהשתמש בפורמטים שונים של מודעות, באופן מקומי וגם בינלאומי", אמר פיוטר וויקטור (Piotr Wiktor), ראש תחום מסחר פרוגרמטי ושותפויות ב-IPG Mediabrands. "אפשרויות הבחינה של הפלטפורמה מאפשרות לנו להקצות טוב יותר את תקציבי הלקוחות, ועל ידי השוואת ביצועים באמצעות ה-DSP שלנו, אנו בוחרים בפלטפורמות עם החזר ההשקעה הטוב ביותר. הפתרונות של Equativ מציעים בדרך כלל ביצועים טובים יותר מאלו של המתחרים, ותמיד היינו מרוצים מהתמיכה שלהם כשהם עוזרים לעסק שלנו לצמוח בכיוון הנכון".

"Equativ הייתה פנטסטית, וסיפקה הכשרה ותמיכה רבי ערך", אמרה אליסה אלן (Alyssa Allen), סגנית נשיא לתפעול מסחרי ב-Frameplay. "הם עזרו לנו להפעיל קמפיינים של מותגים במשחקים בשבריר מהעלויות המסורתיות, כשהם מגיעים לקהלים מאוד מעורבים".

למידע נוסף על Maestro by Equativ, בקרו באתר האינטרנט שלנו כאן.

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר: Caroline Millié Figueiredo בכתובת: pr@equativ.com

אודות Equativ

Equativ, פלטפורמת מודעות עצמאית מובילה, מביאה קנה מידה גדול ופשטות לפרסום דיגיטלי. לאחר המיזוג האחרון שלה עם Sharethrough ורכישת Kamino Retail , מפרסמים, בעלי מדיות ושותפים טכנולוגיים מסתמכים על שירותי ה-SSP המתקדמים, אצירת התוכן והטכנולוגיה הקמעונאית של Equativ כדי להשיג תוצאות עסקיות מרביות. עם התמקדות בווידאו פרוגרמטי, CTV ופתרונות מונעי נתונים, וכשהפרטיות עומדת בראש, Equativ מאפשרת ללקוחות לפעול באקו סיסטם הדיגיטלי תוך הגנה על פרטיות הצרכן. המומחיות הגלובלית של החברה מגובה גם על ידי צוות של מעל 750 עובדים ב-19 מדינות.

הצוותים הבינלאומיים של Equativ, שהמטה שלה נמצא בפריז ובניו יורק, מחויבים למימוש ההבטחה של פרסום דיגיטלי adtech, ומבטיחים חילופי שווי הוגן ברחבי המערכת האקולוגית. www.equativ.com / @equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.