Bitget משתפת פעולה עם Kaia Foundation לטיפוח אקו סיסטם של מיני אפליקציות מבוזרות ב-LINE Messenger

Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, נרגשת להכריז על שותפות אסטרטגית עם Kaia DLT Foundation כדי להאיץ את צמיחת האקו סיסטם של מיני אפליקציות מבוזרות (Mini-Dapps) המונע בידי הבלוקצ'יין של Kaia שהושקה ב-LINE Messenger. שיתוף פעולה זה יתמקד בזיהוי מיני אפליקציות מבוזרות עם פוטנציאל גבוה, ויציע תמיכה מקיפה בדמות חממה, ייעוץ, רישומים ואסטרטגיית חדירה לשוק כדי להניע את הצלחתן.

רשת הבלוקצ'יין של Kaia, הידועה בארכיטקטורה החדשנית שלה ובדגש על פשטות, מיצבה עצמה כחלוצה בתחום ה-Web3 באסיה. היכולת הייחודית שלה להשתלב בצורה חלקה בפלטפורמות Web2 כמו LINE Messenger משכה תשומת לב משמעותית. ב-2024 הגיעה Kaia לציון דרך של למעלה מ-2 מיליון ארנקים פעילים ייחודיים עם 13 מיליון עסקאות, ועם יותר מ-9,000 חוזים פעילים שכבר נפרסו ברשת שלה. צמיחה מרשימה זו משקפת את הבסיס הטכני החזק של Kaia ואת יכולת המדרגיות הנדרשת כדי לתמוך באקו סיסטם מבוזר משגשג.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, הביעה את התלהבותה משותפות זו: "שיתוף הפעולה הנרחב שלנו עם האקו סיסטם של TON במהלך 2024 הוביל לזרימת משתמשים חדשים בכמות חסרת תקדים לתעשיית ה-Web3, מה שהוכיח את הפוטנציאל העצום של הגישור בין Web2 ל-Web3. אנו מאמינים שהנעת המרת משתמשים מ-Web2 תישאר המוקד המרכזי גם ב-2025. באמצעות שיתוף הפעולה עם Kaia Foundation אנו שואפים לחשוף ולהעצים מיני אפליקציות מבוזרות מצטיינות ב-LINE Messenger, ולהניע חדשנות ואימוץ במרחב זה המתפתח באופן מואץ".

ד"ר סם סאו (Dr. Sam Seo), יו"ר Kaia DLT Foundation, הצהיר, "Bitget הוכיחה את עצמה שוב ושוב כמובילה בהעצמת פרויקטי Web3 עם מומחיות שאין שני לה בהגדלת הטווח השוק הגלובלי. שיתוף פעולה זה עם Bitget הוא פרק מרגש עבור האקו סיסטם של Kaia כאשר אנו עובדים יחד כדי לזהות ולחזק את הדור הבא של המיני אפליקציות. עם התמיכה של Bitget, אנו בטוחים שהבלוקצ'יין של Kaia תהיה לאבן יסוד בחדשנות Web3".

במקביל הציגה את Kaia Foundation באופן רשמי את פורטל המיני אפליקציות שלה אליו נבחרו בתחילה 30 מיני אפליקציות מבוזרות שכולן בנויות על הבלוקצ'יין של Kaia ונגישות ישירות מ-LINE Messenger, אפליקציית שיחות אופנתית עם למעלה מ-200 מיליון משתמשים פעילים חודשיים ברחבי העולם. יוזמה זו תעצים את Kaia להביא שירותים מבוזרים לקהלים במיינסטרים.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

Kaia היא רשת בלוקצ'יין ציבורית המציעה ביצועים גבוהים שמביאה את Web3 לקצות האצבעות של מאות מיליונים ברחבי אסיה. היא נוסדה לאחר מיזוג של רשתות הבלוקצ'יין Klaytn ו-Finschia שפותחו בתחילה על ידי Kakao ו-LINE בהתאמה, וכיום Kaia מציעה את האקו סיסטם הגדול ביותר ב-Web3 של אסיה המשולבת באפליקציות השיחות Kakaotalk ו-LINE להן בסיס משתמשים משולב גודלו יותר מ-250 מיליון אנשים - שכולם יכולים לחוות Web3 עם הקלות והמהירות של Web2 בתוך אפליקציית השיחות המיידיות המועדפת עליהם כדי להתחבר, ליצור, לשתף פעולה ולתרום לאקו סיסטם. קבלו מידע נוסף בכתובת www.kaia.io .

קרן Kaia DLT, שבסיסה באבו דאבי, הוקמה בשנת 2024 כדי להרחיב את האקוסיסטם של Kaia, פלטפורמת בלוקצ'יין גלובלית שכבה 1. אנו מניעים אימוץ ופיתוח של טכנולוגיות חדשות כדי להבטיח ש- Kaia תמלא את תפקידה כפלטפורמת בלוקצ'יין נגישה, שקופה ובת קיימא עבור מפתחים ומשתמשים כאחד, ולהקל על קבלת החלטות כדי להבטיח שהמערכת האקולוגית תמשיך להתרחב בצורה אופטימלית בנוף הבלוקצ'יין המשתנה במהירות.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

