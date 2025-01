ホーチミン市 – 初のAI都市モデル：2025年ダボス会議でのCMCのイニシアチブ

スイス・ダボス発, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025年1月21日、スイス・ダボスでの世界経済フォーラム (WEF) 年次総会で、CMCコーポレーション (CMC Corporation) とホーチミン市は、世界初のAI都市モデルの実現に向けた画期的なビジョンを示した。 「知能の時代のコラボレーション」をテーマに掲げる同イベントには、1,000人以上のグローバルリーダーが集結し、グローバル社会とガバナンスの未来を形作る変革の原動力としての人工知能 (AI) について議論する。

この名だたる会合の一環として、CMCはベトナム第4次産業革命センター (C4IR) と共同で、「知能の時代のAI.X – ホーチミン市:新しいC4IRと新しいAI都市」というタイトルのサイドフォーラムを開催した。 このイニシアチブでは、デジタルイノベーションにおけるベトナムのリーダーシップを強調し、ホーチミン市をグローバルなAIハブとして構想している。

2025年ダボス会議でのフォーラム「知能の時代のAI.X – ホーチミン市:新しいC4IRと新しいAI都市」の概観

AIを活用した都市開発への先見的アプローチ

CMCコーポレーションの会長、グエン・チュン・チン (Mr. Nguyen Trung Chinh) は、フォーラムで講演し、AI-X戦略の変革な可能性を示し、次のように述べている。

「CMCのAI-X戦略は、都市管理、公共サービス、生産、事業運営、日常生活の用途にわたるAIの統合を強調するものです。 このイニシアチブは、世界初のAIを活用した都市モデルを導入するというホーチミン市の大望を支援することを目的としています。」

ホーチミン市副人民委員長のヴォー・ヴァン・ホアン (Mr. Vo Van Hoan) は、革新的なハブとしてのホーチミン市の役割を明確に示して次のように述べている。

「ホーチミン市は、ベトナム最大の経済センターであるだけでなく、革新的なソリューションの発祥地でもあります。 10年以上にわたるAIの研究と、CMCのC.OpenAIエコシステムが提供する堅牢な技術基盤によって、私たちは、グローバルAI都市のビジョンを達成できると自信を持っています。」

戦略的基盤:イネーブルAI-X戦略 (Enable your AI-X Strategy) とC.OpenAIエコシステム

イネーブルAI-X戦略は、CMC独自のC.OpenAIエコシステムに支えられており、このエコシステムは次の2つのコアコンポーネントを統合している:

AIインフラ:高性能なCMCクラウドサービスと高度なデータセンターは、堅牢なセキュリティにより、アップタイム (Uptime) のティアIII-IV基準を満たしている。 AIアプリケーション:25の「メイク・イン・ベトナム (Make in Vietnam)」技術を搭載したソリューションには、AIカメラ、バーチャル・リーガル・アシスタント、高度なチャットボットなどがある。

2030年までに2億ドル (約311億2,380万円) を超える投資を計画しているCMCは、クラウドとAIのイノベーションでベトナムをリードし、同年までに世界的な地位を確保することを目指している。

世界的なインパクトのための国際的なコラボレーション

ベトナムC4IRの名誉理事、フィリップ・レスラー (Dr. Philipp Rösler) は、ベトナムと国際社会の架け橋となることを誓った。 彼は次のように述べている。

「ホーチミン市のリーダーシップとCMCの技術力によって、私たちはスマートで持続可能な都市開発のグローバルモデルを創造するまたとない機会を得たのです。」

2025年ダボス会議へのCMCの参加は、包括的なAIエコシステムの開発への同社の取り組みを強調するものである。 AI.X戦略、C.OpenAIエコシステム、ホーチミン市との提携により、CMCは、ベトナムをグローバルテクノロジーリーダーに位置づけることを目指している。

報道関係者向け問い合わせ先:

グエン・チュン・チン

CMCコーポレーション、コミュニケーションディレクター

Eメール:ntluu@cmc.com.vn

