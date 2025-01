DAVOS, Suisse, 22 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 21 janvier 2025, lors de l’édition annuelle du World Economic Forum (WEF) (Forum économique mondial (FEM)) de Davos, en Suisse, CMC Corporation et Hô Chi Minh-Ville ont présenté leur vision révolutionnaire de la mise en œuvre du premier modèle de ville IA au monde. Sous le thème « Collaboration for the Intelligent Age » (« La collaboration pour l’ère de l’intelligence »), l’événement a rassemblé plus de 1 000 leaders mondiaux dans le but d’évoquer le sujet de l’intelligence artificielle (IA) et de l’ériger en tant que force de transformation contribuant au façonnement de l’avenir de la société et de la gouvernance mondiales.

Dans le cadre de ce prestigieux rassemblement, le CMC, en collaboration avec le « Center for the Fourth Industrial Revolution » (C4IR ; « Centre pour la quatrième révolution industrielle » en français) du Vietnam, a organisé un forum parallèle intitulé « AI.X for the Intelligent Age – HO CHI MINH CITY: A NEW C4IR & A NEW AI CITY » (« IA.X pour l’ère intelligente – HÔ CHI MINH-VILLE : UN NOUVEAU C4IR ET UNE NOUVELLE VILLE IA »). Cette initiative souligne le rôle de précurseur du Vietnam en matière d’innovation numérique et élève Hô Chi Minh-Ville au rang de pôle mondial de l’IA.

Présentation du forum « AI.X for the Intelligent Age – HO CHI MINH CITY: A NEW C4IR & A NEW AI CITY » (« IA.X pour l’ère intelligente – HÔ CHI MINH-VILLE : UN NOUVEAU C4IR ET UNE NOUVELLE VILLE IA ») lors du Forum économique mondial de Davos, édition 2025.

Une approche visionnaire du développement urbain alimenté par l’IA

M. Nguyen Trung Chinh, président de la société CMC Corporation, a pris la parole lors du forum et a mis l’accent sur le potentiel transformateur de la stratégie IA-X :

« La stratégie IA-X de CMC permet d’intensifier l’intégration de l’IA dans la gestion urbaine, les services publics, la production, les opérations commerciales et les applications de la vie quotidienne. Cette initiative vise à contribuer à l’objectif de Hô Chi Minh-Ville, à savoir la mise en œuvre du premier modèle de ville alimentée par l’IA au monde. »

M. Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a mis en exergue le rôle de la ville en tant que pôle d’innovation :

« Hô Chi Minh-Ville est non seulement le plus grand centre économique du Vietnam, mais également un berceau de solutions innovantes. Grâce à plus d’une décennie de recherche sur l’IA et à une base technologique solide fournie par l’écosystème C.OpenAI de CMC, nous sommes convaincus que nous pourrons concrétiser notre vision de ville IA mondiale. »

Considérations stratégiques : la stratégie « Enable your AI-X » (« Activer votre IA-X ») et l’écosystème C.OpenAI

La stratégie « Enable your AI-X » (« Activer votre IA-X ») est ancrée dans l’écosystème C.OpenAI exclusif de CMC, qui intègre deux composantes essentielles :

Infrastructure IA : les services CMC Cloud haute performance et les centres de données avancés répondent aux normes de sécurité rigoureuse Uptime Tier III-IV. Applications IA : alimentées par 25 technologies « Make in Vietnam », les solutions comprennent des caméras d’IA, des assistants juridiques virtuels et des chatbots avancés.

Avec des investissements supérieurs à 200 millions de dollars prévus d’ici 2030, CMC vise à mener le Vietnam sur la voie de l’innovation en matière de cloud et d’IA afin qu’il puisse trouver sa place sur la scène mondiale d’ici la même année.

Une collaboration internationale pour des répercussions mondiales

Le Dr Philipp Rösler, directeur honoraire du C4IR du Vietnam, s’est engagé à préserver les liens entre le Vietnam et la communauté internationale. Il a déclaré :

« Le leadership de Hô Chi Minh-Ville et les prouesses technologiques de CMC nous donnent l’occasion unique d’élaborer un modèle mondial de développement urbain intelligent et durable. »

La participation de CMC au Forum de Davos 2025 témoigne de son engagement envers le développement d’un écosystème d’IA complet. Grâce à la stratégie IA.X, à l’écosystème C.OpenAI et au partenariat avec Hô Chi Minh-Ville, CMC entend hisser le Vietnam au rang de leader technologique mondial.

Interlocuteur auprès des médias :

M. Thanh Luu Nguyen

Directeur de la communication, CMC Corporation

E-mail : ntluu@cmc.com.vn

