Patrik Hammarén nimitetty Nokian Teknologia-liiketoimintaryhmän johtajaksi

Patrik Hammarén on nimitetty Teknologia-liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtoryhmän jäseneksi

Espoo – Nokia ilmoitti tänään nimittäneensä Patrik Hammarénin Teknologia-liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtoryhmän jäseneksi 22.1.2025 alkaen.

Teknologia-liiketoimintaryhmä vastaa Nokian immateriaalioikeuksien ja toimialan johtavan patenttiportfolion hallinnoinnista ja kaupallistamisesta. Liiketoimintaryhmä lisensoi Nokian innovaatioita ja vaikuttaa globaaleihin teknologiastandardeihin.

Hammarén on työskennellyt Nokiassa useissa eri johtotehtävissä vuodesta 2007, viimeksi Nokian Teknologia-liiketoimintaryhmän väliaikaisena johtajana lokakuusta 2024. Ennen nykyistä rooliaan hän on toiminut langattomien teknologioiden lisensoinnista vastaavana johtajana, esineiden internetin (IoT) -lisensointiohjelman johtajana ja Kiinan markkinan patenttilisensoinnin johtajana. Tänä aikana hän on ollut myös vahvasti mukana useiden Nokian tärkeimpien älypuhelinlisenssisopimusten uusimisessa ja vauhdittanut esineiden internet -lisensointiohjelman kasvua.

“Olen iloinen voidessani nimittää Patrikin Teknologia-liiketoimintaryhmän johtoon. Hänellä on laaja kokemus patenttilisensointiliiketoiminnasta ja vahva strateginen visio liiketoimintaryhmän kasvun vauhdittamiseksi,” sanoo Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

“On kunniatehtävä päästä johtamaan Teknologia-liiketoimintaryhmää. Nokialla on toimialan johtava patenttiportfolio ja osaaminen innovaatioiden kaupallistamisessa. Olen innoissani mahdollisuudesta päästä jatkamaan yhteistyötä kumppaneidemme ja huipputiimimme kanssa, jotta voimme maksimoida innovaatioiden hyödyn Nokialle. Viime vuonna onnistuneesti päätökseen saamamme älypuhelinten lisensointisykli ja hyvässä vauhdissa olevat uudet kasvualueet luovat meille hyvän pohjan, jolle rakentaa,” Patrik Hammarén sanoo.

Hammarénin asemapaikka on Suomessa ja hän raportoi Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkille.

Lisätietoa Nokian nykyisistä johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteessa: https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/johtoryhma/

CV Patrik Hammarén

Syntymävuosi: 1982

Kansallisuus: Suomen kansalainen

Koulutus:

Oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta, 2007

Tietotekniikan maisterin tutkinto Aalto-yliopistosta, 2010

Ammatillinen kokemus:

Teknologia-liiketoimintaryhmän väliaikainen johtaja, Nokia 2024–

Langattomien teknologioiden lisensoinnista vastaava johtaja (Chief Licensing Officer Wireless Technologies), Nokia, 2024-2024

IoT-lisensointiohjelman johtaja (Vice President, Head of IoT Licensing Program), Nokia, 2022-2024

Kiinan markkinan patenttilisensoinnin johtaja (Head of Patent Licensing Greater China), Nokia, 2020-2022

Johtaja, patenttilisensointi (Director, Patent Licensing), Nokia, 2018-2020

Päällikkö, patenttilisensointi (Manager, Patent Licensing), Nokia, 2014–2018

Vanhempi lakimies, HERE, Nokia, 2013–2014

Lakimies, HERE, Nokia, 2013–2013

Lakimies, Keski- ja Itä-Eurooppa, Nokia, 2012–2013

Lakimies, Keski-Eurooppa, Nokia, 2011–2012

