CBLインターナショナルリミテッド (CBL International Limited)、ナスダック (NASDAQ) とのインタビューに招待され、持続可能な燃料のビジョンについて語る

マレーシア・クアラルンプール発, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- バンレ・グループ (Banle Group) (「バンレ」または「グループ」) の上場事業体であるCBLインターナショナルリミテッド (NASDAQ: BANL)(「同社」または「CBL」) は、同社の会長兼最高経営責任者 (CEO) であるテック・リム・チア (Mr. Teck Lim Chia) が最近、NASDAQのアンプリファイ・スポットライト (Amplify Spotlight) プログラムの独占インタビューで取り上げられたことを発表した。

インタビューの中で、チアは、B24バイオ燃料などの持続可能な燃料の採用により、2024年上半期のバイオ燃料の販売が96%近く増加し、世界的な脱炭素化の取り組みを後押ししたと語った。 また、CBLが世界中の60を超える港で提供している包括的な燃料補給サービスと欧州やアフリカなどの新しい市場への拡大について語った。

投資家および利害関係者は、以下のリンクからインタビュー全編を視聴し、CBLの業務内容や戦略的方向性についてより深く理解されたい:https://www.nasdaq.com/videos/cbl-international

詳細については、以下に問い合わせされたい:

CBLインターナショナルリミテッド

Eメール:investors@banle-intl.com

ストラテジック・ファイナンシャル・リレーションズ・リミテッド(Strategic Financial Relations Limited)

シェリー・チェン (Shelly Cheng)電話:(852) 2864 4857

アイリス・アウ・ヤン (Iris Au Yeung)電話:(852) 2114 4913

Eメール:sprg_cbl@sprg.com.hk

