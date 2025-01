CBL International Limited dijemput sebagai tetamu ke wawancara Nasdaq untuk membincangkan visi syarikat terhadap bahan api yang mampan

Baca siaran akhbar penuh: https://cdn-banle-intl.react.hk/wp-content/uploads/2025/01/20121108/Press-Release_CBL-International-Limited-Chairman-Featured-on-Nasdaq-Amplify.pdf

KUALA LUMPUR, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited (NASDAQ: BANL) ("Syarikat" atau "CBL"), entiti penyenaraian Banle Group ("Banle" atau "Kumpulan"), dengan sukacitanya mengumumkan bahawa Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Encik Teck Lim Chia telah ditampilkan dalam wawancara eksklusif di program Amplify Spotlight Nasdaq baru-baru ini.

Semasa wawancara, Encik Chia membincangkan penggunaan bahan api mampan oleh syarikat seperti biofuel B24, yang membawa kepada peningkatan hampir 96% dalam jualan biofuelnya pada separuh pertama tahun 2024, sejajar dengan usaha penyahkarbonan global. Beliau juga membincangkan penyediaan perkhidmatan mengisi minyak yang komprehensif CBL di lebih daripada 60 pelabuhan di seluruh dunia dan pengembangan ke pasaran baharu seperti Eropah dan Afrika.

Pelabur dan pihak berkepentingan boleh menonton wawancara penuh di pautan berikut untuk mendapatkan cerapan yang lebih mendalam tentang operasi dan hala tuju strategik CBL: https://www.nasdaq.com/videos/cbl-international

