Nova Bus obtient un contrat pour la livraison de 80 autobus électriques LFSe+ à la Municipalité régionale de York

MONTRÉAL, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Bus, un chef de file canadien dans la fabrication d'autobus électriques et membre du Groupe Volvo, a le plaisir d'annoncer qu'elle a récemment obtenu un contrat pour la production de 80 autobus urbains entièrement électriques LFSe+ destinés à la Municipalité régionale de York. Les livraisons devraient débuter en 2026 et les autobus seront fabriqués à l'usine de Nova Bus à Saint-Eustache (Québec).

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce contrat parce qu’il démontre non seulement notre expertise dans la fabrication d'autobus électriques, mais il renforce également notre position de chef de file en matière de solutions durables pour le transport collectif. Être à l'avant-garde de l'électrification des transports publics est un engagement que nous prenons très au sérieux, et ce nouveau contrat en est la preuve », a déclaré M. Paul Le Houillier, président de Nova Bus.

La région de York continuera d'acheter et de déployer des autobus électriques afin de soutenir son objectif d'émissions nettes nulles d'ici 2050. Elle vise à se doter d'un parc d'autobus entièrement électriques d'ici 2050 et, une fois en service, l'ensemble du parc d'autobus électriques devrait permettre de réduire les émissions d'environ 15 982 tonnes par année. Nova Bus est honorée de s'associer à la région de York dans le cadre de cette mission et de lui fournir des options de transport collectif novatrices et sans émissions.

Les autobus urbains LFSe+ propulsent l'avenir des transports publics durables

L'autobus urbain LFSe+ (Low Floor Series Electric Plus) offre une expérience de transport en commun 100 % électrique, avec des accessoires entièrement électrifiés et répondant aux normes les plus rigoureuses en matière de véhicules électriques à batterie. Équipés de deux options de recharge, les autobus LFSe+ peuvent utiliser la recharge aérienne via un pantographe ainsi qu'un système de branchement grâce à deux prises situées de chaque côté de l’autobus, garantissant une adaptabilité totale aux infrastructures de recharge existantes et facilitant une planification efficace des itinéraires. La conception modulaire des batteries permet de stocker jusqu'à 564 kWh d'énergie à bord, ce qui optimise l'efficacité opérationnelle et la durabilité.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d’autobus dans leur transition vers l’électromobilité avec le LFSe+, son modèle d’autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s’engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d’informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com .

Pour plus d’informations :

Christos Kritsidimas

Chef des affaires juridiques, publiques et communications externes, Nova Bus

Téléphone : +1 (438) 350-0454

Courriel : christos.kritsidimas@volvo.com

