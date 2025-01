WISeKey startet WISeSat-Satelliten der zweiten Generation zur Förderung von Echtzeittests strategischer Projekte mit der Schweizer Armee

Genf, Schweiz – 21. Januar 2025 – WISeKey International Holding Ltd. („WISeKey“) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein weltweit führendes Unternehmen für Cybersicherheit, KI, Blockchain und IoT, gab heute den erfolgreichen Start des WISeSat-Satelliten der zweiten Generation bekannt, der von der Schweizer Armee genutzt werden soll. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Partnerschaft dar, die WISeSat-Technologie für weltraumbezogene Aktivitäten einzusetzen.

Der WISeSat der zweiten Generation, ausgestattet mit modernster Picosatelliten-Technologie für niedrige Umlaufbahnen, ermöglicht der Schweizer Armee Echtzeittests zu verschiedenen Projekten, die im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung definiert sind. Diese Projekte umfassen die Verbesserung sicherer Kommunikationslösungen, die Unterstützung der Überwachung kritischer Infrastrukturen und die Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Schweizer Armee in der weltraumbasierten Cybersicherheit. Diese Partnerschaft unterstreicht eine gemeinsame Vision zur Erforschung innovativer Anwendungen von Weltraumtechnologie in der nationalen Sicherheit und darüber hinaus.

Carlos Moreira, CEO von WISeKey, erklärte: „Der Start des WISeSat der zweiten Generation stärkt die strategische Zusammenarbeit zwischen WISeKey und der Schweizer Armee. Diese Initiative zeigt unser Engagement, fortschrittliche Satellitentechnologie in sichere und innovative Anwendungen zu integrieren, die den sich wandelnden Anforderungen von Verteidigung und Cybersicherheit gerecht werden.“

Die Schweizer Armee wird den WISeSat der zweiten Generation nutzen, um Echtzeitanwendungen zu validieren und einzusetzen, und dabei die Grenzen der Weltraumtechnologie im Hinblick auf ihre operativen Ziele erweitern. Diese Bemühungen stehen auch im Einklang mit der Mission von WISeKey, ein vertrauenswürdiges Ökosystem für vernetzte Geräte und sichere Kommunikation bereitzustellen.

Weitere Informationen zum WISeSat-Programm und seinen Anwendungen finden Sie in der offiziellen Pressemitteilung zur Partnerschaftsvereinbarung hier.

Über die WISeSat-Plattform bietet WISeKey satellitenbasierte sichere IoT-Konnektivität als Service an und liefert eine End-to-End-Lösung, die Satellitenplattformen, Starts, Integration, Bodendienstleistungen und eine robuste Sicherheitsarchitektur umfasst. Diese schlüsselfertige SaaS-Lösung vereinfacht die weltraumbasierte IoT-Konnektivität für Endkunden und macht sie für Unternehmen jeder Größe zugänglich und erschwinglich. Die miniaturisierten Satelliten von WISeSAT senken die Kosten für Kommunikationsverbindungen erheblich und machen sie auch im Vergleich zu traditionellen, bodengestützten Konnektivitätslösungen wie NB-IoT-Netzwerken wettbewerbsfähig. Diese Innovation ermöglicht es Unternehmen, die Vorteile dedizierter Satellitenkonnektivität zu nutzen, unabhängig von der Größe des Ökosystems, und demokratisiert so den Zugang zu fortschrittlicher Weltraumtechnologie weiter.

Die WISeSAT-Plattform integriert fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, darunter VaultIC® 4XX-Sicherheitselemente, die nach FIPS 140-2 Level 3 und Common Criteria EAL 5+ zertifiziert sind. Diese Elemente werden mit vertrauenswürdigen Identitäten über WISeKey’s VaultITrust-Dienste ausgestattet und ermöglichen die Sensor-Authentifizierung und Datenverschlüsselung innerhalb eines PKI-basierten Sicherheitsrahmens. WISeKey bietet zudem umfassende Dienstleistungen für das Zertifikatslebenszyklusmanagement (INeS) an, die benutzerfreundliche Automatisierungstools für die Inbetriebnahme, Bereitstellung und Verwaltung von Geräten bereitstellen.

Dieses End-to-End-Sicherheitsangebot von Geräten bis zur Cloud stellt eine einzigartige vertikale Lösung dar, die ausschließlich von WISeKey angeboten wird und seine Position als globaler Marktführer in der IoT-Sicherheit und Weltraumtechnologieinnovation weiter stärkt.

Über WISeKey

WISeKey International Holding Ltd („WISeKey“, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) ist ein globaler Marktführer in den Bereichen Cybersicherheit, digitale Identität und IoT-Lösungsplattformen. Es fungiert als Schweizer Holdinggesellschaft mit mehreren operativen Tochtergesellschaften, die jeweils spezifischen Aspekten seines Technologieportfolios gewidmet sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com.

