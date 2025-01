CSL reconnu Meilleur employeur pour les jeunes pour la quatrième année consécutive

MONTREAL, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de solutions de transport maritime durable, est fier d'être nommé l'un des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes, et ce, pour la quatrième année consécutive. Cette reconnaissance souligne l'engagement continu de CSL à offrir un environnement dynamique et favorable aux jeunes professionnels qui débutent leur carrière dans l'industrie maritime.

L'approche visionnaire de CSL et sa culture de travail diversifiée offrent aux jeunes talents une multitude d'occasions de se développer et de s'épanouir. Chaque année, environ 10 % de l’effectif de CSL est composé d'élèves officiers et de stagiaires, qui bénéficient des solides programmes de formation et des initiatives de développement de carrière de l'entreprise.

« Nous sommes motivés par les perspectives et les idées novatrices que les jeunes professionnels apportent à CSL », déclare Stéphanie Aubourg, cheffe des ressources humaines. « Nous avons à cœur de créer un milieu de travail qui favorise leur croissance, soutient leurs ambitions et leur permet d'avoir un impact significatif dans le secteur maritime. »

Les vastes programmes destinés aux jeunes de CSL comprennent des stages rémunérés, des emplois d'été, des postes coopératifs et un programme de parrainage d'élèves officiers visant à former de futurs marins. Une fois embauchés, les jeunes employés bénéficient de plans de développement personnalisés, d’opportunités d'avancement professionnel, de programmes de formation et du remboursement des frais de scolarité, le tout visant à les aider à atteindre leur plein potentiel.

« Notre objectif est d'offrir un environnement de soutien inclusif où les jeunes peuvent réussir et envisager une carrière à long terme chez CSL », explique Mme Aubourg. « Le fait d'être reconnu comme l'un des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes souligne notre engagement à former la prochaine génération de professionnels du secteur maritime. »

Les programmes d'intégration de CSL sont conçus pour que les nouveaux employés reçoivent une formation complète et soient exposés à l'industrie maritime. Les élèves officiers acquièrent une expérience pratique en travaillant à bord des navires de CSL, tandis que les employés de l'entreprise suivent un programme d'intégration structuré qui comprend la possibilité de visiter des navires et de se familiariser avec les activités de l'entreprise.

En plus de l'intégration, CSL investit dans la croissance professionnelle des jeunes employés, ce qui prépare les employés à fort potentiel à des rôles de leadership futurs. Les participants sont confrontés à de véritables défis d’affaires, interagissent avec les dirigeants de CSL et développent les compétences nécessaires pour progresser au sein de l'entreprise.

« Nous nous engageons à aider les jeunes employés à atteindre leurs objectifs de carrière et à soutenir leur développement pour qu'ils deviennent les leaders de demain », déclare Mme Aubourg. « Chez CSL, nous croyons que fournir les outils, les ressources et les opportunités nécessaires est essentiel pour réussir à long terme. »

Le palmarès des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes récompense les employeurs qui offrent les meilleurs lieux de travail et programmes aux jeunes du pays. Les critères d’évaluation incluent les programmes visant à attirer et à retenir la relève, les programmes de mentorat et de formation, ainsi que les programmes de gestion des carrières.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

Contacts médias :

Brigitte Hébert, directrice, Communications

514-653-8854| brigitte.hebert@cslships.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cfdc4d02-d3cf-4d7a-8fc4-719648e6ffec

CSL reconnu Meilleur employeur pour les jeunes pour la quatrième année consécutive Des élèves officiers travaillant à bord d’un navire de CSL.

