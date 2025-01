Konica Minolta remporte quatre prix « Pick » et le prix « A3 Line of the Year » 2025 de Keypoint Intelligence

Ses appareils se démarquent par leur productivité, leur sécurité, leur qualité et leur facilité d’utilisation.

MISSISSAUGA, Ontario, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce avoir remporté cinq prix Buyers Laboratory (BLI) de Keypoint Intelligence, chef de file mondial et évaluateur indépendant d’appareils, de logiciels et de services d’imagerie documentaire. Ces prix témoignent de toutes les capacités de ses appareils multifonctions, dont quatre ont reçu des prix « Pick ». Konica Minolta a également récolté le prestigieux prix « A3 Line of the Year » 2025. Les prix de Keypoint Intelligence récompensent les entreprises pour leurs technologies et services d’impression et de milieux de travail intelligents, selon des essais en laboratoire ou des études de marché.

Keypoint Intelligence a été impressionnée par la vaste gamme d’appareils A3 de Konica Minolta, lui décernant le prix « A3 Line of the Year » 2025 et soulignant à la fois la « performance supérieure observée durant la mise à l’essai de toute la gamme A3 » et le « riche portefeuille d’appareils novateurs de Konica Minolta dotés d’un ensemble robuste de fonctions pouvant combler ou surpasser les besoins des environnements de travail hybride ». Les appareils multifonctions de Konica Minolta disposent également de fonctions infonuagiques permettant aux entreprises non seulement d’effectuer des tâches d’impression et de numérisation, mais aussi de stocker des documents et d’y accéder dans le nuage de manière sécurisée. Ainsi, les employés peuvent travailler de partout, en tout temps.

« Notre mise à l’essai des plus récents appareils multifonctions A3 de Konica Minolta a mis en lumière une performance exceptionnelle et constante dans toute la gamme, quel que soit le modèle (30, 45 ou 75 ppm, monochrome ou couleur), affirme Pete Emory, directeur de la recherche et des services de laboratoire, Amérique du Nord et Asie-Pacifique chez Keypoint Intelligence. Dès le départ, ces appareils de type copieur nous ont impressionnés par leur processus de configuration simple et leurs fonctionnalités administratives robustes facilitant énormément la configuration et la gestion du parc. Une fois en fonction, les appareils se sont avérés remarquablement efficaces et conviviaux et ont produit des impressions de qualité professionnelle. La prise en main est intuitive et uniforme pour toute la gamme; qu’il s’agisse des bizhub C301i ou C751i, la conception, la performance et l’expérience utilisateur étaient identiques. » La sécurité est aussi l’une des principales forces de la gamme; d’ailleurs, les prix en soulignent les « solides fonctions de sécurité qui protègent les données sensibles et réduisent le risque d’accès non autorisé à l’appareil et au réseau ».

Après des essais exhaustifs de longue haleine, quatre appareils multifonctions de Konica Minolta se sont aussi vu décerner des prix « Pick » 2025 : les bizhub C451i, C551i, C651i et C751i. Selon Keypoint Intelligence, ils se sont mérité ces prix notamment en raison de leur productivité impressionnante : « Grâce à leur flux de tâches et à leur délai de première impression plus rapides que la moyenne, ces appareils sont très productifs dans un environnement à utilisateurs multiples. » Les prix soulignent également le caractère tout à fait adapté au travail moderne des appareils de Konica Minolta, leur « vitesse de numérisation supérieure à la moyenne étant très avantageuse pour répondre aux besoins de numérisation des travailleurs hybrides d’aujourd’hui ».

« Nos imprimantes multifonctions bizhub One i-Series continuent d’évoluer en fonction des changements anticipés dans les modes de travail, et nous sommes fiers des fonctions et des services avancés que nous offrons et qui sont adaptés aux besoins des clients de divers secteurs, quelles que soient leur taille et leurs exigences, déclare Jason Dizzine, vice-président à la gestion du portefeuille et à la planification chez Konica Minolta. Que nos efforts soient récompensés de cette manière par Keypoint Intelligence, et surtout par l’obtention du prix "A3 Line of the Year", est un véritable honneur que nous ne prenons pas à la légère. Nous remercions tout le personnel de Keypoint Intelligence ayant participé à l’évaluation de nos produits. »

Les produits primés appartiennent à la nouvelle génération d’appareils multifonctions bizhub One i-Series de Konica Minolta, une gamme ne regroupant pas moins de 21 appareils (7 appareils A3 couleur, 5 appareils A4 couleur, 6 appareils A3 monochromes et 3 appareils A4 monochromes) dont les caractéristiques et les fonctions sont axées sur le besoin grandissant de sécurité et de convivialité dans les milieux de travail modernes.

Des renseignements supplémentaires sur la gamme bizhub One i-Series sont accessibles en ligne. Voir sa bobine de célébration ici.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé . Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions ; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2025 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn , YouTube , Facebook , X (@KonicaMinoltaCA) , et Instagram !

Au sujet de Keypoint Intelligence

Depuis plus de 60 ans, les clients de l’industrie de l’imagerie numérique se tournent vers Keypoint Intelligence et ses essais pratiques indépendants, ses données de laboratoire et ses études de marché approfondies pour assurer le succès de leurs produits et stimuler leurs ventes. Cumulant des décennies d’expérience en analyse, Keypoint Intelligence est reconnue comme la source la plus fiable d’analyses, de récompenses et de renseignements objectifs.

