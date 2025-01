Neoviva 成為瑞士首間為戒除成癮提供保證的診所

琉森,瑞士, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的豪華復康中心 Neoviva 推出瑞士首創及唯一的成癮治療保證計劃。 Neoviva 的計劃採取結構化及為客戶度身設計的方針,結合尖端的治療方法和全面的後續護理,滿足每位客戶獨一無二的需要。 Neoviva Guarantee 是其個人專屬 Signature Programme 充分有效的證明,並反映對其計劃協助客戶可持續復康的信心。

NEOVIVA 行政總裁兼聯席創辦人 Fenina Erpf 與該公司創辦人 Oliver Neubert 一起接受訪問時表示:「我們取得的驕人成績已說明了一切,至今有無數長久復康的成功案例。 Neoviva Guarantee 是我們用行動實踐承諾的方式。 我們對計劃的成效深信不疑,因此願意在客戶離開診所設施一段長時間後,仍為他們提供支援。 這並非只是一次療程,而是為康復過程建立畢生的夥伴關係。」

客戶只要完成 Neoviva 最少六星期的 Signature programme,並且遵守 30 星期的持續護理計劃,便符合資格參加 Guarantee 保證計劃。 若客戶在完成計劃後一年內復發,可以返回診所接受最多四星期的附加密集治療,不另收費。*

NEOVIVA 豪華的復康設施座落於寧謐的琉森湖 (Lake Lucerne) 畔,將世界一流的頂尖護理與獨特寧靜的環境融為一體。 診所位於與酒店無異的環境中,在舒適度、隱私度和謹慎守密方面達致理想的平衡,確保為復康過程提供支援空間。 如此獨特環境為客戶提供應付治療後生活所需的工具和策略,同時讓他們沉醉於瑞士阿爾卑斯山的壯麗美景之中。

關於 Neoviva:

Neoviva 是一家位於瑞士的豪華復康中心,提供心理健康及成癮治療的個人專屬療程計劃。 Neoviva 採用具開創性的治療方法,員工與客戶比例較高,並且貫徹對深刻個人轉變的承諾,因此不僅是一所康復中心,更為有意尋求長久復康的人士提供改變人生的體驗。

*視乎條款及細則。

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22e5d7be-00e5-4d4c-9f88-fde0ffc48718

欲了解更多資訊,請聯絡: Fenina Erpf 行政總裁兼聯席創辦人 fenina.erpf@neoviva.com 6354 Vitznau Switzerland 電話:+41 58 100 08 00

