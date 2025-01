Neoviva 是瑞士首家提供保证的戒瘾诊所

卢塞恩,瑞士, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的奢华康复中心 Neoviva 推出了瑞士首个也是唯一一个成瘾治疗保证方案。 Neoviva 的方案采用结构化和定制化方法,将前沿的治疗方法与全面的后续护理相结合,以满足每位客户的独特需求。 Neoviva Guarantee 彰显了其个性化 Signature Programme 的有效性,也体现了他们对于该方案能够帮助客户实现可持续康复的信心。

“我们取得的成果足以说明一切,已有无数成功案例证明客户实现了持久的康复。 Neoviva Guarantee 是我们以行动兑现承诺的体现。 我们对方案的有效性充满信心,愿意在客户离开康复中心后持续提供长期的支持。 这不仅仅是治疗,而是贯穿整个康复过程的终身伙伴关系,”NEOVIVA 首席执行官兼联合创始人 Fenina Erpf 以及创始人 Oliver Neubert 表示。

完成至少六周 Neoviva Signature 方案并遵守 30 周后续护理计划的客户有资格享受 Guarantee。 如果客户在完成方案后一年内复发,可返回康复中心免费接受最多四周的额外强化治疗。*

NEOVIVA 奢华康复中心坐落于宁静的卢塞恩湖畔,将世界一流的护理与独特的静谧环境完美融合。 我们的诊所位于真实的酒店环境内,在舒适、私密和保密性之间取得了完美平衡,确保为康复提供支持性的空间。 在这一独特的环境中,客户可以学习治疗后生活所需的工具和策略,同时沉浸于瑞士阿尔卑斯山的壮丽美景中。

关于 Neoviva:

Neoviva 是瑞士的一家奢华康复中心,提供针对心理健康和成瘾问题的个性化治疗方案。 Neoviva 采用开创性的治疗方法,拥有高比例的员工与客户配置,致力于帮助客户实现深层个人转变。它不仅仅是一家康复中心,更是为寻求持久康复的人们带来改变人生的体验。

*条款和条件适用。

本公告随附的照片可在以下网址查看: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22e5d7be-00e5-4d4c-9f88-fde0ffc48718

如需了解更多信息,请联系: Fenina Erpf 首席执行官兼联合创始人 fenina.erpf@neoviva.com 6354 Vitznau Switzerland 电话:+41 58 100 08 00

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.