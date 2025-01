Neoviva, die erste Suchtklinik der Schweiz mit Erfolgsgarantie

LUZERN, Schweiz, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neoviva, eine führende Suchtklinik, lanciert das erste und einzige Garantieprogramm für Suchtbehandlungen in der Schweiz. Mit einem strukturierten und maßgeschneiderten Ansatz geht die Neoviva Klinik auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Klienten ein und verbindet modernste Therapiemethoden mit einer umfassenden Nachsorge. Die Neoviva-Erfolgsgarantie ist der Beweis für die Wirksamkeit des personalisierten Signature-Behandlungsprogramms und spiegelt das Vertrauen in die Fähigkeit des Programms wider, den Klientinnen und Klienten zu einer nachhaltigen Genesung zu verhelfen.

„Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich: Unzählige Geschichten berichten von dauerhafter Genesung. Mit der Neoviva-Erfolgsgarantie lassen wir unseren Worten Taten folgen. Wir sind von der Wirksamkeit unseres Programms überzeugt und begleiten unsere Klientinnen und Klienten auch noch lange nach ihrem Aufenthalt in unserer Einrichtung. Wir bieten nicht nur eine Behandlung, sondern eine lebenslange Partnerschaft bei der Genesung“, erklärt Fenina Erpf, CEO und Mitbegründerin von NEOVIVA, gemeinsam mit Oliver Neubert, Gründer von NEOVIVA.

Klientinnen und Klienten, die das Signature-Programm von Neoviva für mindestens sechs Wochen durchlaufen und den 30-wöchigen Nachsorgeplan einhalten, haben Anspruch auf die Erfolgsgarantie. Sollte eine Klientin oder ein Klient innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Programms einen Rückfall erleiden, kann er eine zusätzliche Intensivbehandlung von bis zu vier Wochen ohne zusätzliche Kosten in Anspruch nehmen.*

Das luxuriöse Rehabilitationszentrum von NEOVIVA liegt am ruhigen Ufer des Vierwaldstättersees und verbindet erstklassige Pflege mit einer exklusiven und ruhigen Umgebung. Unsere Klinik befindet sich in einem echten Hotel und bietet die perfekte Balance zwischen Komfort, Privatsphäre und Diskretion, um einen unterstützenden Raum für die Genesung zu schaffen. Dank dieser einzigartigen Kombination können sich die Klientinnen und Klienten die notwendigen Werkzeuge und Strategien für das Leben nach der Behandlung aneignen und gleichzeitig die atemberaubende Schönheit der Schweizer Alpen genießen.

Über Neoviva:

Neoviva ist ein luxuriöses Rehabilitationszentrum in der Schweiz, das individuelle Behandlungspläne für psychische Erkrankungen und Suchtkrankheiten anbietet. Mit bahnbrechenden Methoden, einem optimalen Betreuungsverhältnis und dem Ziel einer tiefgreifenden persönlichen Veränderung ist Neoviva mehr als eine Reha-Klinik – wer nachhaltige Genesung anstrebt, kann hier lebensverändernde Erfahrungen machen.

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22e5d7be-00e5-4d4c-9f88-fde0ffc48718

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Fenina Erpf CEO & Mitbegründerin fenina.erpf@neoviva.com 6354 Vitznau Schweiz Telefon: +41 58 100 08 00

