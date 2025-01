Neoviva, 스위스 최초의 보증 프로그램 제공하는 중독 치료 클리닉으로 주목

루체른, 스위스, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 럭셔리 재활 센터인 Neoviva가 스위스 최초이자 유일한 중독 치료 보증 프로그램을 선보인다. Neoviva의 프로그램은 체계적이고 맞춤화된 접근 방식을 통해 개별 고객 특유의 니즈를 해결하며 최첨단 치료 방법과 포괄적인 사후 관리까지 지원하게 된다. Neoviva Guarantee는 개인 맞춤형 시그니처 프로그램의 효과를 잘 보여주는 증거로서, 고객의 지속 가능한 회복을 돕는 프로그램의 능력에 대한 자신감을 반영하고 있다.

Oliver Neubert와 함께 Neoviva를 공동 설립한 Fenina Erpf CEO는 “우리가 거둔 실적은 지속적인 회복에 대한 수많은 성공 사례를 통해 그 자체로 증명이 되고 있다. Neoviva Guarantee는 약속한 사항을 구체적으로 실천에 옮기는 우리만의 방식이다. 프로그램 효과에 대한 확신이 있기 때문에 고객이 시설을 떠난 후에도 오랫동안 그들의 곁을 지킬 수 있게 된다. 이는 단순한 치료에 머무는 것이 아니라 회복을 위한 평생 파트너십인 것이다."라고 강조했다.

Neoviva의 시그니처 프로그램을 최소 6주 이상 완료하고 30주에 걸친 지속적 관리 플랜을 지키는 고객은 보증을 받을 수 있다. 고객이 프로그램 완료 후 1년 이내에 재발 증상을 보이는 경우 추가 비용 없이 최대 4주간의 추가 집중 치료를 받을 수 있다*.

루체른 호수 (Lake Lucerne)의 고요한 기슭에 위치한 Neoviva의 럭셔리 재활 시설은 세계적 수준의 치료와 조용한 환경이 조화를 이루고 있는 곳이다. 실제 호텔 환경을 갖추고 있는 이 클리닉은 편안함과 프라이버시, 고객 신원 보호를 위한 신중함이 완벽한 균형을 맞추며 회복에 필요한 지원 공간을 보장하게 된다. 이 독특한 환경은 치료 이후의 삶을 헤쳐 나가는 데 필요한 툴과 전략을 고객에게 제공하는 한편, 스위스 알프스의 숨막히는 아름다움 속에서 이 모든 것들을 경험할 수 있도록 지원하게 된다.

Neoviva 소개:

Neoviva는 정신 건강 및 중독 치료를 위한 개인 맞춤형 치료 프로그램을 제공하는 스위스의 고급형 재활 센터이다. 선구적인 방법론, 고객 대비 높은 수준의 직원 담당 비율, 개인의 심오한 변화를 위해 노력하는 헌신적 태도가 주목받으며 Neoviva는 단순한 재활 센터가 아니라 지속적인 회복을 원하는 사람들에게 삶을 변화시키는 경험을 제공하고 있다.

*약관이 적용된다.

