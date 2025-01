ネオビバ (Neoviva)、スイス初の保証付き依存症治療クリニック

スイス、ルツェルン発, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 高級リハビリセンターの大手ネオビバ (Neoviva) は、スイスで初となる、そして唯一の依存症治療保証プログラムを開始した。 ネオビバのプログラムは、構造化され個別化されたアプローチにより、最先端の治療法と包括的なアフターケアを組み合わせ、各クライアントの固有のニーズに対応する。 ネオビバの保証は、パーソナライズされたシグネチャープログラムの有効性を証明するものであり、クライアントの持続可能な回復を支援するこのプログラムの能力への自信を反映している。

「当社のこれまでの実績は、永続的な回復を遂げた無数の成功事例が物語っています。 ネオビバの保証制度は、私たちの言葉を行動で裏付けるために導入するものです。 私たちは、当社のプログラムの有効性を確信しており、クライアントが当社の施設を離れた後も、クライアントを長期間サポートする意思があります。 これは単なる治療ではなく、回復における生涯にわたるパートナーシップなのです」と、ネオビバのCEO兼共同創設者であるフェニナ・エルプフ (Fenina Erpf) 氏は、同社創設者であるオリバー・ノイベルト (Oliver Neubert) 氏とともに述べている。

ネオビバのシグネチャープログラムを最低6週間完了し、30週間の継続ケアプランを固守しているクライアントが保証の対象となる。 プログラム終了後1年以内にクライアントが再発した場合、追加費用なしで最長4週間の追加集中治療を受けることができる。*

ルツェルン湖の静かな湖畔に佇むネオビバの豪華なリハビリ施設は、世界トップクラスのケアと、贅沢で落ち着いた環境を兼ね備えている。 実際のホテルのような環境にある当クリニックでは、快適さ、プライバシー、そして裁量の完璧なバランスが保たれ、回復を支援する空間を確保している。 この唯一の環境が、スイスアルプスの息をのむような美しい景色に浸りながら、治療後に人生を歩むために必要なツールや方針をクライアントに与え力づける。

ネオビバについて:

ネオビバはスイスにある高級リハビリセンターで、メンタルヘルスおよび依存症治療のための個別治療計画を提供している。 先駆的な方法論、クライアントに対するスタッフの高配置率、そして深い自己変革への取り組みにより、ネオビバは単なるリハビリセンターにとどまらず、持続的な回復を求める人々の人生を変える体験を提供している。

*利用規約が適用される。

この発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22e5d7be-00e5-4d4c-9f88-fde0ffc48718

詳細情報についての問い合わせ先: フェニナ・エルプフ CEO兼共同創設者 fenina.erpf@neoviva.com 6354 Vitznau Switzerland 電話:+41 58 100 08 00

