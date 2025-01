Neoviva est la première clinique suisse de traitement des dépendances à offir une garantie

LUCERNE, Suisse, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neoviva, un centre de réadaptation de luxe de premier plan, lance le premier et unique programme de garantie en matière de traitement des dépendances en Suisse. Doté d’une approche structurée et personnalisée, le programme de Neoviva répond aux besoins uniques de chaque client, en associant des méthodes thérapeutiques de pointe à un suivi post-traitement complet. La Garantie Neoviva témoigne de l’efficacité de son programme Signature personnalisé et reflète la confiance que l’établissement accorde à la capacité de son programme à aider les clients à parvenir à une guérison durable.

« Basés sur d’innombrables exemples de guérison durable, nos résultats parlent d’eux-mêmes. La Garantie Neoviva est notre façon de joindre l’acte à la parole. Nous sommes tellement convaincus de l’efficacité de notre programme que nous sommes prêts à accompagner nos clients bien après leur départ de notre établissement. Il ne s’agit pas seulement d’un traitement, mais d’un partenariat à vie dans la guérison », déclare Fenina Erpf, PDG et cofondatrice de NEOVIVA, aux côtés d’Oliver Neubert, fondateur de NEOVIVA.

Les clients qui suivent le programme Signature de Neoviva pendant une durée d’au moins six semaines et qui adhèrent au programme de soins continus de 30 semaines sont éligibles à la Garantie. Si un client rechute dans l’année suivant la fin du programme, il peut revenir afin de bénéficier d’un traitement intensif supplémentaire d’une durée de quatre semaines maximum sans frais supplémentaires.*

Niché sur les rives paisibles du lac des Quatre-Cantons, le centre de réadaptation de luxe de NEOVIVA allie des soins de classe mondiale à un environnement exclusif et serein. Située dans un véritable cadre hôtelier, notre clinique offre l’équilibre parfait entre confort, intimité et discrétion, garantissant ainsi un espace propice à la guérison. Ce cadre unique offre aux clients les outils et les stratégies dont ils ont besoin afin d’aborder sereinement leur parcours post-traitement, tout en bénéficiant de la beauté époustouflante des Alpes suisses.

À propos de Neoviva :

Neoviva est un centre de réadaptation de luxe situé en Suisse qui propose des programmes de traitement personnalisés pour la santé mentale et le traitement des dépendances. Grâce à des méthodologies pionnières, un ratio personnel/client élevé et un engagement en faveur d’une transformation personnelle profonde, la clinique Neoviva est plus qu’un simple centre de réadaptation : elle offre une expérience transformatrice qui change la vie des personnes en quête de guérison durable.

*Des conditions générales s’appliquent.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22e5d7be-00e5-4d4c-9f88-fde0ffc48718

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : Fenina Erpf PDG et cofondatrice fenina.erpf@neoviva.com 6354 Vitznau Suisse Téléphone : +41 58 100 08 00

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.