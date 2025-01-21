Bitget 推出 Hold-to-Earn（持倉賺錢）服務，支援 USDE 及 weETH 作為初始代幣

維多利亞，塞舌爾, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 隆重推出創新的 Hold-to-Earn（持倉賺錢）服務 Bitget HodlerYield，並且以 USDE 和 weETH 作為首批支援的代幣。 此項嶄新服務讓用戶享受持有主流代幣來賺取被動收入的無縫便利方式，既可提供基本的年度百分比回報 (APR) 收益，亦有機會透過特別推廣活動獲得額外獎勵，令總年度百分比回報超過 20%。

藉著支援多種持有代幣的方式，包括現貨持有、在統一保證金模式下以抵押形式持有及子帳戶的參與，Bitget HodlerYield 的結構可滿足不同用戶的需要。 透過持有合資格的代幣，例如由 Ether.fi 發行而具流動性的再質押代幣 weETH，或由 Ethena 發行的合成美元 USDE，用戶可享有每日結算獎勵，並以自動形式分發到其帳戶。 此服務按照市況以動態方式調整 APR，確保公平性和透明度，同時盡可能提高用戶的收益。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「Bitget 致力為用戶提供更明智的加密貨幣投資方案，協助大眾創造被動收入。 有別於中心化交易所提供的傳統賺取 / 質押計劃，Bitget 用戶現在可以通過持有代幣直接獲得獎勵，而無需理會其加密貨幣持倉儲存於哪個帳戶。 此舉精簡了用戶在平台上開始賺取收益的步驟，讓操作變得更輕易，用戶亦無需為流動性及鎖倉期而憂心。」

Ether.fi 的創辦人兼行政總裁 Mike Silagadze 說：「我們有大量客戶以 weETH 作為抵押品的需求，我們對於與 Bitget 合作實現這一點感到相當振奮！ 持有 weETH 的 Bitget 用戶可以一方面維持價格風險敞口，另一方面以被動形式賺取 ETH 收益。」

HodlerYield 為用戶提供管理持倉的靈活性，同時亦可賺取穩定的回報。 平台透過每日概況參照用戶在現貨、合約及策略等帳戶內的結餘，以確定符合資格的獎勵。 weETH 或 USDE 的最低持有額為 1 USDT，並根據指定代幣的市價，於下一天派發獎勵。 服務確保其簡單及易用程度，皆因用戶無需額外的人手操作即可延續其持倉，以進行訂閱和領取獎勵。

HodlerYield 的推出，展現了 Bitget 致力提供安全、以用戶為中心的平台。 這項服務擴闊了收益型代幣的用例，體現出該公司為用戶提供創新工具作更明智投資用途的長期願景。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın （國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格可能會出現波動。 僅使用您能承受損失的資金進行投資。 您的投資價值可能會受到影響，並可能無法實現財務目標或無法收回投資本金。 請務必尋求獨立的財務建議，並考慮自己的理財經驗和財務狀況。 過往業績並非未來業績的可靠衡量標準。 Bitget 對您可能遭受的任何損失不承擔任何責任。 本文的所有內容均不應被視為財務建議。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b655c8b9-53b4-4605-bb9c-3477817a3bfc

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.