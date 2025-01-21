Bitget 推出 Hold-to-Earn 服务，USDE 和 weETH 成为首批支持代币

维多利亚，塞舌尔, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正式推出创新的 Hold-to-Earn 服务 Bitget HodlerYield，USDE 和 weETH 成为首批支持的代币。 这项新服务使用户能够通过持有主流代币轻松赚取被动收入，它不仅提供基础年化收益率 (APR) ，还提供通过特别促销活动获得额外奖励的机会，使总年化收益率超过 20%。

Bitget HodlerYield 支持多种持有方式，包括现货持有、统一保证金模式下的抵押持有以及子账户参与，旨在满足不同用户的需求。 通过持有符合条件的代币，例如由 Ether.fi 发行的流动性再质押代币 weETH 或由 Ethena 发行的合成美元 USDE，用户可获得每日计算的奖励，这些奖励将自动发放至账户中。 该服务会根据市场情况动态调整年化收益率，确保公平透明，同时最大化用户收益。

“在 Bitget，我们致力于提供更智能的加密货币投资解决方案，帮助大众创造被动收入。 与中心化交易所提供的传统 Earn/Staking（赚币/质押）计划不同，Bitget 用户现在只需持有代币即可直接获得奖励，无论该加密资产存储在哪个账户中。 这简化了用户在我们平台上赚取收益的步骤，用户无需再担心流动性和锁定期，从而使我们的平台对用户更加友好。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

“我们收到了大量客户希望将 weETH 作为抵押品的需求，我们很高兴与 Bitget 合作实现这一目标！ 持有 weETH 的 Bitget 用户将在保持价格敞口的同时被动赚取 ETH 收益，”Ether.fi 创始人兼首席执行官 Mike Silagadze 评论道。

HodlerYield 为用户提供了管理持仓的灵活性，同时又能获得稳定回报。 该服务通过每日对用户在各个账户（包括现货账户、合约账户和策略账户）的余额进行快照，以此来确定用户是否有资格获得奖励。 最低需要持有价值 1 USDT 的 weETH 或 USDE 才能获得奖励，奖励将在次日根据指定代币的市场价格发放。 该服务简单易用，用户无需进行额外的手动操作来订阅或领取奖励，只需持有资产即可。

HodlerYield 的推出表明 Bitget 致力于提供安全、以用户为中心的平台。 这项服务拓宽了收益型代币的用例，并体现了该公司通过创新工具赋能用户，助力其进行更明智投资的长期愿景。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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