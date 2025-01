Bitget משיקה שירות החזקה ליצירת רווח, תומכת ב-USDE ו-weETH כאסימונים ראשוניים

ויקטוריה, סיישל, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, גאה להציג את Bitget HodlerYield, שירות ההחזקה ליצירת רווח החדשני שלה, עם USDE ו-weETH כאסימונים הנתמכים הראשונים. שירות חדש זה מספק למשתמשים דרך חלקה להרווחת הכנסה פסיבית על ידי החזקת אסימונים מוכרים, ומציע החזרים על בסיס אחוזים שנתיים (APR) וכן הזדמנות לקבל תגמולים נוספים באמצעות מבצעים מיוחדים, מה משאפשר ל-APR הכולל להגיע ליותר מ-20%.

Bitget HodlerYield נוצר כדי לתת מענה לצרכים המגוונים של המשתמשים על ידי תמיכה במספר שיטות אחזקה, כולל אחזקות ספוט, אחזקות בטחונות במצב שולי רווח אחודים והשתתפות באמצעות חשבון משנה. באמצעות החזקת אסימונים זכאים, כגון weETH, אסימון הימור מחדש בנזילות מלאה שהונפק בידי Ether.fi, או USDE, דולר סינטטי שמופק בידי Ethena, משתמשים יכולים ליהנות מתגמולים המחושבים באופן יומי שיופצו באופן אוטומטי לחשבונותיהם. השירות משנה באופן דינמי את ה-APR על סמך תנאי השוק, מבטיח הוגנות ושקיפות תוך אספקת מרב היתרונות למשתמשים.

"ב-itget, אנו שואפים לספק פתרונות להשקעות קריפטוגרפיות חכמות יותר שעוזרים לייצר הכנסה פסיבית להמונים. בניגוד לתוכניות הרווחים/הימורים המסורתיות המוצעות בבורסות מרכזיות, משתמשי Bitget יכולים כעת לקבל תגמולים ישירות רק על ידי החזקת האסימונים, ללא קשר לחשבון בו מאוחסנות האחזקות הקריפטוגרפיות. זה מפשט את הצעדים הנדרשים למשתמשים כדי להתחיל להרוויח תשואות בפלטפורמה שלנו, מה שהופך אותה אפילו יותר ידידותית למשתמש מכיוון שהמשתמשים כבר לא צריכים לדאוג לגבי נזילות ותקופות נעילה", אמרה גרייסי צ'ן, Gracy Chen, מנכ"לית Bitget.

"הראינו ביקוש רב של הלקוחות לשימוש ב-weETH כבטחונות ואנחנו נרגשים לשתף פעולה עם Bitget כדי להפוך את זה למציאות! משתמשי Bitget שמחזיקים ב-weETH ירוויחו באופן פסיבי על ה-ETH שלהם תוך שמירה על חשיפה למחירים", ציין מייק סילאגדזה (Mike Silagadze), מייסד ומנכ"ל Ether.fi.

HodlerYield מספק למשתמשים את הגמישות לנהל את האחזקות שלהם עם תשואה עקבית. תמונות מצב יומיות של יתרות משתמשים לאורך כל החשבונות, כולל חשבונות ספוט, חוזים וחשבונות אסטרטגיים, קובעות את התגמולים הראויים. יש צורך בערך אחזקה מינימלי של 1 USDT ב-weETH או USDE, והתגמולים מחולקים למחרת על סמך מחיר השוק של האסימון המיועד. השירות מבטיח פשטות וקלות שימוש, מכיוון שמשתמשים יכולים לשמור על אחזקותיהם ללא פעולות ידניות נוספות להגדרת מנויים ותביעת תגמולים.

ההשקה של HodlerYield מראה את המסירות של Bitget לספק פלטפורמה מאובטחת וממוקדת משתמש. שירות זה מרחיב את מקרי השימוש באסימונים נושאי תשואה ומשקף את החזון ארוך הטווח של החברה להעצים משתמשים עם כלים חדשניים להשקעות חכמות יותר.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי.

