Un nuevo instituto independiente impulsará y evaluará la implementación del Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera

Se crea el Global Tailings Management Institute (Instituto Global para la Gestión de Relaves) para contribuir a que las instalaciones de relaves mineros sean más seguras para las personas y el medio ambiente

JOHANNESBURGO, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy se lanzó el Global Tailings Management Institute (GTMI), una organización independiente gobernada por múltiples partes interesadas y dedicada a mejorar la seguridad de las instalaciones de relaves mineros en todo el mundo. Su creación se debe al Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI) respaldados por las Naciones Unidas.

Con sede en Sudáfrica, el GTMI impulsará la gestión responsable de las instalaciones de relaves a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo es lograr cero daños para las personas y el medio ambiente, supervisando un proceso de evaluación independiente a través del cual se auditarán y certificarán las instalaciones de relaves.

El GTMI supervisará la implementación y el cumplimiento del Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM). Las empresas que busquen cumplir con el estándar deberán priorizar la seguridad y mejorar la rendición de cuentas a través de divulgaciones públicas en todas las instalaciones de relaves. El GTMI será responsable de gestionar el marco de garantía a través del cual las instalaciones de relaves serán auditadas y certificadas por evaluadores externos cualificados de forma independiente según el GISTM.

El desarrollo del instituto se basó en la orientación integral de un panel asesor internacional que representa a múltiples partes interesadas.

“El devastador colapso de la estructura de la presa de Brumadinho en Brasil, en el que murieron 272 personas en 2019, fue una cruda advertencia para toda la industria y marcó el comienzo de un recorrido vital para hacer que estas instalaciones sean más seguras para las personas y el medio ambiente. Poco después, el ICMM, el PNUMA y el PRI convocaron la Revisión Global de Relaves y, en agosto de 2020, publicamos el GISTM. La creación del instituto supone el siguiente paso transformador. “Como iniciativa sin fines de lucro y gobernada por múltiples partes interesadas, creemos que brindará a las comunidades, a los inversores y a la industria minera la confianza de que se están implementando medidas efectivas para prevenir fallas futuras”, declaró Aidan Davy, codirector de operaciones del ICMM.

La misión del GTMI

La función principal del GTMI es gestionar el marco de garantía. Esta función será respaldada con la concientización y el fomento de la adopción del GISTM, el intercambio de conocimientos y las mejores prácticas para la gestión responsable de relaves y la divulgación transparente de los resultados de las auditorías.

“El GTMI es una parte vital de la arquitectura global para alcanzar el objetivo de cero daños a las personas y al medio ambiente derivados de las presas de relaves. La credibilidad del GISTM radica en la confianza de todas las partes interesadas en el estado de conformidad de las instalaciones de relaves. Se introducirán actualizaciones en el GISTM a medida que su implementación vaya generando un aprendizaje y, al divulgar públicamente los resultados de las auditorías, se garantizará que las partes interesadas siempre estén informadas”, afirmó Adam Matthews, director de Inversiones Responsables de la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra, en representación de los Principios para la Inversión Responsable (PRI).

Creación de una junta integrada por múltiples partes interesadas

Un primer paso fundamental para el GTMI es elegir una junta directiva que represente a todo el ecosistema de comunidades e industrias afectadas por las instalaciones de relaves. Los coorganizadores invitan a presentar candidaturas a los siguientes grupos:

Industria minera

Comunidades potencialmente afectadas

Pueblos indígenas

Comunidad de inversores

Sector bancario y de seguros

Comunidad técnica y académica

Expertos en medio ambiente

Mano de obra minera

Autoridades reguladoras



Una vez formada la junta, el GTMI reclutará un director ejecutivo y un director técnico que crearán un comité para supervisar todos los asuntos técnicos. También se reclutarán, capacitarán y acreditarán auditores independientes para evaluar y certificar las instalaciones de relaves.

“El PNUMA trabaja para hacer que la cadena de valor de la minería y los metales sea más sostenible y para minimizar su impacto en el medio ambiente y la salud humana”, señaló Elisa Tonda, directora de Recursos y Mercados del PNUMA. “La gobernanza de múltiples partes interesadas del GTMI es fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y, en última instancia, generar confianza entre todos los actores, lo que contribuirá a un sector minero más responsable”, añadió.

Se invita a todas las partes interesadas a apoyar la gestión responsable de los relaves

El GTMI invitará a todas las empresas mineras a convertirse en signatarias, para comprometerse de esa manera a implementar el GISTM y a aceptar una auditoría y certificación independientes. Se invitará a todas las demás partes interesadas a convertirse en colaboradores y a participar en los esfuerzos de colaboración para mejorar la gestión de los relaves.

Convertirse en signatario no solo demostrará un compromiso con la gestión responsable de relaves, sino que puede ayudar a fortalecer las relaciones con los entes reguladores y las comunidades afectadas, aumentar la confianza de los inversores y, potencialmente, proporcionar acceso a una cobertura de seguro en condiciones preferentes.

Para obtener más información sobre el GTMI o cómo convertirse en signatario o partidario, visite: www.thegtmi.org



Para optar a un puesto como miembro de la junta, visite: www.thegtmi.org/board-positions/

Acerca de Global Tailings Management Institute

Global Tailings Management Institute (GTMI) es una organización independiente, gobernada por múltiples partes interesadas, creada para promover la adopción e implementación generalizada del Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM). El GISTM exige que los operadores mineros asuman su responsabilidad y prioricen la seguridad de las instalaciones de relaves, y el GTMI es responsable de gestionar el marco de garantía a través del cual las instalaciones de relaves serán auditadas y certificadas por evaluadores externos independientes y calificados de conformidad con este Estándar.

El GTMI está cofundado por el ICMM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI) respaldados por las Naciones Unidas. La primera prioridad del GTMI es gestionar un marco de garantía para el GISTM, respaldado por esfuerzos para generar concientización, compartir conocimientos y divulgar los resultados de las auditorías. Su objetivo es lograr causar cero daños a las personas y al medio ambiente, con tolerancia cero a la mortalidad humana.

Una instalación de relaves rehabilitada en la mina Damang de Gold Fields en Ghana Crédito de la fotografía: Gold Fields La instalación de relaves de Doornpoort en la mina South Deep de Gold Fields en Sudáfrica Crédito de la fotografía: Gold Fields

