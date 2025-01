Installation der „Chaîne de Lumière“ von Pierre & Cedric Koukjian, Designer aus Genf, Schweiz in Bikfaya, Libanon

BIKFAYA, Libanon, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der malerischen Stadt Bikfaya im Libanon wurde eine neue monumentale Skulptur mit dem Namen „Chaîne de Lumière“ installiert, die von den Designern Pierre & Cedric Koukjian, vertreten durch SINCE, geschaffen wurde.

Diese aus sieben Kettengliedern bestehende Skulptur ist von Dante Alighieris Göttlicher Komödie inspiriert. Jedes Kettenglied steht für eine der sieben Wachstumsstufen und symbolisiert die Reise der menschlichen Seele zur Erleuchtung.

Die Kette verkörpert Einheit, Widerstandsfähigkeit und Verbindung und spiegelt die vereinende Kraft wider, die alles Existierende verbindet. Chaîne de Lumière lädt die Zuschauer ein, über den transformativen Weg der Selbstfindung und die anhaltende Stärke nachzudenken, die in kollektiver Harmonie liegt.

Das Projekt wurde durch die unschätzbar wertvolle Unterstützung von Sheikha Nicole Gemayel und der Künstlergemeinschaft von Genf ermöglicht, deren kollektives Engagement für Kreativität entscheidend dazu beigetragen hat, diese Vision zum Leben zu erwecken. Die logistischen Aspekte des Projekts wurden von Blackblues professionell gehandhabt, wodurch die erfolgreiche Installation dieses monumentalen Werks in seinem neuen Zuhause sichergestellt wurde.

Über Pierre und Cedric Koukjian

Pierre und Cedric Koukjian werden für ihre postmodernen Werke gefeiert, in denen sie häufig Materialien wie Metall, Marmor und kristallines Harz verwenden. Ihre Kreationen befassen sich mit den Themen Verbindung, Identität und Resilienz.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c6b4221-306b-45a7-b296-1ffa31df8b01





Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Pierre und Cedric Koukjian info@sincefineart.com +41 79 107 97 29

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.