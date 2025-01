COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3Ème TRIMESTRE 2024-2025

Communiqué de presse

Lesquin, 20 janvier 2025, 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3Ème TRIMESTRE 2024-2025 À 87,7 M€

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’exercice 2024-2025 (période du 1er avril au 31 décembre 2024).

IFRS – M€ 2024/25



2023/24



Variation en %



Chiffre d’affaires 1er trimestre (avril – juin) 57,9 63,5 -8,9% 2ème trimestre (juillet – septembre) 78,0 64,5 +20,8% 3ème Trimestre (oct.-déc.) (1) 87,7 94,1 -6,8% Nacon Gaming 52,9 59,0 -10,3% Bigben Audio-Video / Telco 34,8 35,1 -0,9% Cumul 9 mois (avril-déc.) (1) 223,6 222,2 +0,6% Nacon Gaming 129,9 126,7 +2,5% Bigben Audio-Video / Telco 93,7 95,4 -1,8%

(1) Données non auditées





NACON Gaming réalise au 3ème trimestre 2024-2025 un chiffre d’affaires de 52,9 M€.

Le chiffre d’affaires Jeux du 3ème trimestre 2024-2025 s’élève à 25,4 M€ en repli de 23,7%.

L’activité Catalogue (nouveaux jeux) s’établit à 9,8 M€ en baisse de 52,9%. La période n’a pas enregistré de lancement de titre majeur. Seul un jeu de Racing (MXGP: The Official Motocross VideogameTM) est sorti alors que la même période de l’exercice dernier avait bénéficié du succès exceptionnel de Robocop : Rogue City TM et des sorties notables de Cricket 24 : Official Game of The Ashes TM et de Gangs of Sherwood TM.

Le Back Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) affiche de nouveau une bonne dynamique. Son chiffre d’affaires s’établit à 15,6 M€, en hausse de 24,5%. Cette forte croissance valide la stratégie adoptée par NACON.

L’activité Accessoires enregistre une évolution positive avec des ventes de casques RIG et de manettes REVOLUTION 5 PRO toujours bien orientées sur les zones USA et Australie. Le chiffre d’affaires Accessoires progresse ainsi de 5,3% à 25,2 M€.

Cette bonne performance a été réalisée malgré le décalage du lancement de certains produits (siège COBRA, DRIVE PRO STAND, gamme REVOSIM et manette XBOX Revolution X Unlimited) qui sortiront en 2025.

Par ailleurs, NACON vient d’annoncer la construction de son futur site de fabrication d’accessoires de jeux vidéo sur le site de Lauwin-Planque (59). Cette unité, qui sera opérationnelle courant 2025, permettra à NACON de mieux maîtriser sa chaîne d'approvisionnement et logistique, d’intégrer de la valeur et d’optimiser ses stocks.

BIGBEN – Audio-Video/Telco : bonne résistance de l’activité Accessoires mobiles

Au 3ème trimestre 2024-2025, BIGBEN – Audio-Video/Telco affiche une bonne résistance et enregistre un chiffre d’affaires quasi-stable à 34,8 M€ contre 35,1 M€ au 3ème trimestre 2023-2024.

ACCESSOIRES MOBILES : Le trimestre a été marqué par l’absence de lancements de smartphones majeurs par les leaders du marché (flagships). Dans un contexte de baisse, cette activité affiche une bonne résilience avec un chiffre d’affaires en repli de seulement 3,9% à 25,3 M€. Les ventes bénéficient à la fois du positionnement Premium de la marque Force®, des belles performances de la gamme d’écouteurs sans fil et du lancement réussi du casque Force Play Immersion®.

Sur 9 mois, le chiffre d’affaires cumulé est quasiment stable à 71,5 M€.

Le positionnement Premium des gammes permet au taux de marge brute de continuer à progresser.

AUDIO-VIDEO : Cette activité réalise une bonne performance grâce à la diversification de ses points de vente et de sa gamme de produits. Son chiffre d’affaires progresse ainsi de 8,0 % par rapport à la même période de l’exercice dernier à 9,4 M€.

Perspectives attendues sur les prochains mois

NACON

L’actualité éditoriale du 4ème trimestre sera un peu plus fournie avec la sortie de trois jeux :

Sport : Rugby25 TM .

Aventure : Dragonkin TM en early access.

Simulation : Ambulance LifeTM.





Parallèlement, Test Drive Unlimited: Solar CrownTM est enrichi de contenus additionnels et de saisons régulières, dont « Le retour d’Ibiza » disponible depuis décembre, qui viennent s’ajouter à l’expérience joueurs initiale. Les ventes se poursuivent, à ce jour le titre compte déjà plus de 500 000 joueurs.

L’activité Accessoires continuera d’enregistrer de bonnes performances.

BIGBEN – Audio-Video/Telco

Dans un marché difficile, l’activité Accessoires mobiles devrait réaliser un quatrième trimestre stable grâce :

aux performances de la gamme Force ®,

®, au succès des produits lancés dernièrement comme les casques ou le chargeur Origine France Garantie élu produit de l’année 2025 par les consommateurs (distinction unique sur le marché),

à la sortie prochaine de plusieurs flagships au sein des marques leaders dans le Mobile.





L’activité Audio/Vidéo poursuivra sa stratégie de diversification de ses gammes et points de vente avec des produits sélectionnés pour leur qualité et leur design.

Pour l’exercice 2024-2025, compte tenu des prévisions annoncées par NACON (décalages de Jeux cumulés à des retards pris dans le lancement de plusieurs produits dans l’activité Accessoires), le Groupe prévoit désormais de réaliser un chiffre d’affaires en légère progression par rapport à l’exercice dernier avec un résultat opérationnel qui pourrait être en baisse.

L’activité du 1er semestre 2025-2026 de NACON sera soutenue par plusieurs facteurs favorables avec notamment :

La contribution des lancements des Jeux et Accessoires qui n’ont pas été réalisés en 2024-2025,

Une activité Back Catalogue qui restera bien orientée,

Une actualité éditoriale soutenue avec une dizaine de Jeux dont les principaux seront révélés lors de la NACON Connect le 6 mars prochain.

L’arrivée de la console Nintendo SwitchTM 2 pour laquelle NACON dispose déjà de Jeux compatibles et d’une gamme complète d’Accessoires.

De son côté, BIGBEN – Audio-Video/Telco devrait tirer pleinement profit de son positionnement Premium dans la gamme Accessoires Mobiles et du lancement de nouveaux produits.

Le 1er semestre 2025-2026 est ainsi attendu en forte progression.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024/25, le 28 avril 2025 après bourse





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2023-24 : 292 M€

RESULTAT OPERATIONNEL 2023-24 : 23,8 M€











EFFECTIF

Plus de 1 300 collaborateurs











INTERNATIONAL

31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





