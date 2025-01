Nicolet Law Lanza Nuevo Bufete Bilingüe para Servir Mejor a las Comunidades de Habla Hispana en Wisconsin

MILWAUKEE, WI, UNITED STATES, January 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Nicolet Law se complace en anunciar la apertura de su nuevo bufete bilingüe, diseñado para brindar servicios legales de alta calidad a clientes que hablan Español en Wisconsin. Esta emocionante expansión es parte del compromiso del bufete a garantizar que todos los clientes, independientemente del idioma, reciban la atención personalizada y la representación que merecen.

El bufete bilingüe, con sede en la oficina de Milwaukee, cuenta con un equipo dedicado y fluido en español e inglés, que incluye:

● William “Guillermo” Waltenberger, Abogado

● Nicole Reid, Asistente Legal

● Abigail Favela, Asistente Jurídica

Además, las especialistas bilingües en admisión de clientes, Rosario Gunderson y Mareni Piñero Ronda, ubicadas en la oficina de Eau Claire, aportan una amplia experiencia y profundos vínculos con la comunidad hispana, garantizando que los clientes se sientan escuchados y apoyados desde el primer contacto.

Cubriendo una Gran Necesidad de Servicios Legales en Español

Según las estadísticas más recientes, la población hispana o latina de Wisconsin es aproximadamente de 478,074 personas. Esto refleja un aumento significativo respecto al Censo de 2020, que reportó 447,290 residentes hispanos o latinos, representando el 7.6% de la población. Este crecimiento indica una tendencia continua hacia una mayor diversidad dentro del estado.

“Durante más de 20 años, he visto lo desatendida que está la población de habla hispana en Wisconsin en cuanto a representación legal,” comentó el abogado Guillermo Waltenberger. “Los clientes necesitan comunicarse en su idioma nativo para sentirse seguros de que su voz es escuchada y que sus derechos están protegidos.”

El enfoque del equipo se centra en la educación del cliente y en una filosofía centrada en las personas, ayudando a los clientes a superar momentos difíciles con compasión y confianza. “Queremos que los clientes se concentren en su recuperación mientras trabajamos arduamente para maximizar el valor de su caso,” afirmó Nicole Reid. “Nuestro objetivo es asegurarnos de que se sientan comprendidos y apoyados en cada paso del camino.”

Una Presencia Creciente en la Comunidad Hispana de Wisconsin

El bufete bilingüe de Nicolet Law atiende a comunidades de habla hispana en todo Wisconsin, incluyendo Milwaukee y Eau Claire. El bufete tiene como objetivo ampliar su alcance patrocinando eventos como el Mexican Fiesta y más.

“Ser parte de la comunidad significa estar presentes, escuchar y construir confianza,” comentó Abigail Favela, quien aporta años de experiencia trabajando con clientes de habla hispana. “Queremos ser el bufete al que las familias acudan cuando necesiten ayuda legal.”

Una Visión para el Futuro de los Latinos en Wisconsin

El bufete bilingüe representa la visión de Nicolet Law para un enfoque inclusivo y equitativo en los servicios legales. El bufete planea abrir una oficina dedicada al idioma español cerca de la comunidad hispana de Milwaukee, con personal y recursos ampliados para satisfacer la creciente demanda.

“Cuando un cliente escucha su idioma nativo, se rompe una barrera y comienza a construirse la confianza,” dijo Rosario Gunderson. “Estamos aquí para garantizar que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a la ayuda legal que merecen.”

Para obtener más información sobre los servicios bilingües de Nicolet Law o para programar una consulta, visite https://nicoletlaw.com/espanol/ o contacte al bufete bilingüe al (715) 377-2141.

Acerca de Nicolet Law

Nicolet Law se destaca por su dedicación a un servicio personalizado y una representación compasiva. El bufete maneja casos de lesiones personales, responsabilidad de las instalaciones y accidentes de tráfico en Wisconsin, Minnesota, Dakota del Norte e Iowa, logrando cientos de millones de dólares en recuperaciones exitosas para sus clientes. Con el lanzamiento de su bufete bilingüe, Nicolet Law se enorgullece de extender sus servicios y apoyo a las comunidades de habla hispana.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.