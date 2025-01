Finland välkomnar Virtune med de första fem krypto-ETP:erna noterade på Nasdaq Helsingfors som handlas i euro

Helsingfors, 20 januari 2025 – Virtune, den svenska reglerade kapitalförvaltaren av kryptotillgångar, tillkännagav idag noteringen av Finlands första börshandlade produkter (ETP) inom krypto på Nasdaq Helsinki. Detta gör det enkelt och säkert för finska investerare att investera i kryptotillgångar genom beprövade och väletablerade finansiella instrument i den lokala valutan.

Virtune har gjort historia som det första bolaget att notera krypto-ETP:er på Nasdaq Helsinki. Denna lansering introducerar flera krypto-ETP:er på den finska marknaden, vilket markerar ett betydande första steg för landets finansmarknad. ETP:erna handlas nu i euro och är tillgängliga för investerare genom banker och nätmäklare, inklusive Nordnet.

Denna lansering representerar flera viktiga första händelser för Finlands finansmarknad:

Första krypto-ETP:erna som godkänns för handel på Nasdaq Helsinki

Största samtidiga lanseringen av krypto-ETP:er på en reglerad marknad i Nordens historia med fem produkter

Första reglerade staked ETP:erna tillgängliga för finska investerare (stakingbelöningar återspeglas i ETP:ns dagliga pris)

Denna historiska notering öppnar upp Finlands ETP-marknad på 20,5 miljarder euro för kryptotillgångar och erbjuder finska investerare reglerad tillgång att investera i kryptotillgångar via sina befintliga mäklarkonton för första gången.

Christopher Kock, VD för Virtune: "Vi är väldigt glada över att introducera Finlands första krypto-ETP:er och att vara pionjärer i att utveckla säkra och reglerade krypto-ETP:er till de nordiska marknaderna. Vi har sedan starten arbetat mot vår vision att bli den ledande kapitalförvaltaren av kryptotillgångar i Norden och att accelerera acceptansen av kryptotillgångar som tillgångsslag. Dessa euro-noterade listningar på Nasdaq Helsinki markerar en avgörande milstolpe i denna resa."

Alla Virtunes ETP:er är 100% fysiskt backade av de underliggande kryptotillgångarna. Dessa fem ETP:er denominerade i euro inkluderar:

Virtune Bitcoin ETP (Ticker: VIRBTCE, ISIN: SE0020845709) : Ger exponering mot Bitcoin.

: Ger exponering mot Bitcoin. Virtune Staked Ethereum ETP (Ticker: VIRETHE, ISIN: SE0020541639) : Ger exponering mot Ethereum kombinerat med fördelarna av staking. Med staking integrerat erbjuder ETP:n en extra årlig avkastning på den investering som gjorts i ETP:n.

: Ger exponering mot Ethereum kombinerat med fördelarna av staking. Med staking integrerat erbjuder ETP:n en extra årlig avkastning på den investering som gjorts i ETP:n. Virtune XRP ETP (Ticker: VIRXRPE, ISIN: SE0021486156) : Ger exponering mot XRP.

: Ger exponering mot XRP. Virtune Staked Solana ETP (Ticker: VIRSOLE, ISIN: SE0021309754) : Ger exponering mot Solana kombinerat med fördelarna av staking. Med staking integrerat erbjuder ETP:n 3% extra årlig avkastning på den investering som gjorts i ETP:n.

: Ger exponering mot Solana kombinerat med fördelarna av staking. Med staking integrerat erbjuder ETP:n 3% extra årlig avkastning på den investering som gjorts i ETP:n. Virtune Crypto Altcoin Index ETP (Ticker: VIRALTE, ISIN: SE0023260716): Erbjuder investerare exponering mot en likaviktad korg av upp till 10 ledande alternativa kryptotillgångar (altcoins), exklusive Bitcoin och Ethereum. Produkten rebalanseras varje månad, och innehaven återställs till likaviktat. Befintliga kryptotillgångar kan exkluderas och nya kryptotillgångar kan inkluderas.

"Som först ut på marknaden för krypto-ETP:er (Exchange Traded Product) har vi haft turen att kunna bygga en stark position i Europa med en marknadsandel på cirka 23%. Vi är nu glada över att kunna, med Virtune som första emittent, utöka vår listning och handelstjänst till Nasdaq Helsinki och erbjuda lokal tillgång till dessa produkter", sa Helena Wedin, European Head of Exchange Traded Products på Nasdaq.

"ETN-produkter ger tillgång till alternativa investeringar samtidigt som de bibehåller transparensen hos en reglerad marknadsplats, och vi är glada att lansera detta nya segment på Nasdaq Helsinki med Virtune som första emittent", sa Henrik Husman, president för Nasdaq Helsinki.

Handel och likviditet

Alla ETP:er kommer att dra nytta av fortsatt aktiv likviditetsförsörjning från Flow Traders, en av världens ledande market-makers, vilket säkerställer attraktiva spreadar och pålitliga handelsvolymer för investerare.

Om Virtune

Virtune är en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av 100% fysiskt backade börshandlade produkter (ETP). Bolaget har haft en snabb tillväxt i Norden sedan noteringen av Virtunes första krypto-ETP på Nasdaq Stockholm i maj 2023. Idag förvaltar Virtune tillgångar till ett värde av 310 miljoner dollar och har fått förtroende av mer än 110 000 institutionella och privata investerare. Sedan starten har Virtune prioriterat investerarskydd, och företagets framgång beror på dess transparenta, reglerade tillvägagångssätt och starka engagemang för att utbilda marknaden om kryptotillgångar och ETP:er.

Virtune erbjuder för närvarande totalt 13 ETP:er, inklusive:

Single asset ETP:er : Ger exponering mot en enskild kryptotillgång.

: Ger exponering mot en enskild kryptotillgång. Staked ETP:er : Erbjuder exponering mot kryptotillgångar med förbättrad årlig avkastning genom stakingbelöningar.

: Erbjuder exponering mot kryptotillgångar med förbättrad årlig avkastning genom stakingbelöningar. Index ETP:er: Ger en bred kryptoexponering med månatlig rebalansering för att justera innehaven.

Genom Virtunes ETP:er har investerare möjlighet att investera i kryptotillgångar lika enkelt som att köpa en aktie, och sömlöst integrera kryptoinvesteringar i sina traditionella portföljer utan de komplexiteter och risker som är förknippade med att investera direkt i kryptotillgångar och hanteringen av digitala plånböcker.

Vikten av denna lansering

Med dessa noteringar blir Virtune den första emittenten av krypto-ETP:er i den finska marknaden, vilket möter den växande efterfrågan på reglerade, transparenta och kostnadseffektiva sätt att investera i kryptotillgångar. Nasdaq Helsinki, som är en betrodd reglerad marknad, ger ett extra lager av trovärdighet, vilket gör det enklare för finska investerare att omfamna kryptotillgångar som en del av sina portföljer.

Virtunes erbjudande utmärker sig genom att betona säkerhet och enkelhet. Alla produkter är fullt backade av de underliggande kryptotillgångarna som förvaras med institutionell säkerhetsnivå i cold-storage (offline) med Coinbase som förvaringsinstitut, vilket säkerställer maximal säkerhet för investerare. Vidare gör staked ETP:er, såsom Virtune Staked Ethereum ETP och Virtune Staked Solana ETP, det möjligt för finska investerare att dra nytta av stakingbelöningar som genereras genom blockchain-konsensusmekanismer, sömlöst integrerat i ETP-strukturen och som återspeglas i ETP:ernas dagliga pris.

Ett steg mot framtiden

När kryptotillgångar fortsätter att omforma det globala finansiella ekosystemet, positionerar Virtunes lansering av dessa ETP:er i Finland bolaget som en pionjär inom reglerade investeringslösningar för kryptotillgångar. Genom att kombinera säker infrastruktur, regulatorisk efterlevnad och ett innovativt produktutbud leder Virtune vägen för att göra investeringar i kryptotillgångar tillgängliga, pålitliga och mainstream.

Om du är en institutionell investerare som är intresserad av att utforska potentialen i våra nuvarande och kommande ETP:er för din diskretionära kapitalförvaltning eller vill lära dig mer om Virtune och vårt produktutbud, tveka inte att kontakta oss. Besök www.virtune.com för mer information och registrera din e-postadress på vår webbplats för att ta emot uppdateringar om kommande ETP-lanseringar och annan information relaterad till kryptotillgångar.

Presskontakt

Christopher Kock, VD Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64





Virtune, med huvudkontor i Stockholm, är en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av börshandlade produkter på reglerade europeiska börser. Genom regulatorisk efterlevnad, strategiska samarbeten med branschledande partners och vårt kompetenta team ger vi investerare på global nivå tillgång till innovativa och sofistikerade investeringsprodukter som är anpassade till den ständigt utvecklande globala kryptomarknaden.



Kryptoinvesteringar är förenade med hög risk. Virtune ger inga investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, och det finns ingen garanti för att du återfår ditt investerade kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com.

