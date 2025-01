TC Transcontinental et Capinabel annoncent la clôture d’une transaction visant à résilier la monétisation de 3 950 000 actions catégorie B de TC Transcontinental détenues par Capinabel

MONTRÉAL, 20 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) (« TC Transcontinental » ou la « Société ») et Capinabel inc. (« Capinabel ») annoncent la clôture d’une série d’opérations résultant en la résiliation de la monétisation de 3 950 000 actions catégorie B de TC Transcontinental (les « actions catégorie B ») détenues par Capinabel (la « transaction »).

Le 10 août 2010, Capinabel a complété une transaction de monétisation portant sur 4 000 000 d’actions catégorie B détenues par Capinabel (la « monétisation ») avec une banque à charte canadienne (la « banque »). La monétisation s’inscrivait dans le cadre de la planification financière et successorale de M. Rémi Marcoux, fondateur de TC Transcontinental. M. Rémi Marcoux a été nommé fondateur émérite de TC Transcontinental en mars 2024 et a alors cessé de siéger au conseil d’administration de TC Transcontinental. Le 20 juillet 2021, Capinabel a procédé à une résiliation partielle anticipée de la monétisation visant 50 000 actions catégorie B. Dans le cadre de la clôture de la transaction et suivant une réorganisation corporative, en date des présentes, Capinabel a livré 3 950 000 actions à droit de vote subalterne catégorie A à la banque, résiliant ainsi la monétisation et complétant cette étape de cette planification.

Toutes les actions en circulation de Capinabel sont détenues, indirectement ou directement, par M. Rémi Marcoux, Mme Nathalie Marcoux, Mme Isabelle Marcoux, M. Pierre Marcoux, des sociétés qu’ils contrôlent et des fiducies dont ils sont les bénéficiaires. Avant la clôture de la transaction, les actions détenues par Capinabel représentaient environ 74,42 % des droits de vote rattachés à toutes les actions en circulation de TC Transcontinental. Immédiatement après la clôture de la transaction, Capinabel ne détient aucune action à droit de vote subalterne catégorie A et détient 8 714 884 actions catégorie B, soit environ 91,67 % des actions catégorie B en circulation et 65,86 % des droits de vote rattachés à toutes les actions en circulation de TC Transcontinental.

TC Transcontinental a obtenu une dispense de la part de l’Autorité des marchés financiers de l’application des exigences relatives aux offres publiques de rachat prévues à la Partie 2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achats et de rachat en lien avec certaines étapes de la transaction qui inclut une réorganisation corporative des actions catégorie B de TC Transcontinental détenues par Capinabel. La transaction n’a aucun impact économique ou fiscal négatif pour TC Transcontinental et ne cause aucun préjudice à Société ou à l'ensemble de ses actionnaires. Capinabel a défrayé l’ensemble des frais relatifs à la transaction.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et pour les services au commerce de détail au Canada, de même que le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Fondée en 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7 500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,8 milliards $ pour l'exercice clos le 27 octobre 2024. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .

Capinabel est une société privée de gestion et un actionnaire de contrôle de TC Transcontinental depuis 2001.

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant l’impact de la transaction sur TC Transcontinental ou ses actionnaires. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 27 octobre 2024 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 17 janvier 2025. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent.

