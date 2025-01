Deriv, “En Yenilikçi Broker - MEA 2025” ödülüne layık görüldü

Deriv, Dubai'deki iFX Expo'ya katıldı ve "En Yenilikçi Broker - MEA 2025" unvanını aldı

Bu ödül Deriv'in 2025 yılında yapay zekaya öncelik veren bir şirket olma, fintech'i yeniden tanımlama ve ticaretin geleceğini şekillendirme hedefini yansıtıyor

DUBAİ, BAE, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv, bu yılki Dubai iFXEXPO'da gururla "En Yenilikçi Broker - MEA 2025" seçildi. Bu prestijli ödül, şirketin çığır açan inovasyona, güven oluşturmaya ve hem müşterilere hem de ortaklara olağanüstü hizmet sunmaya olan bağlılığını vurguluyor. 25 yıllık sektör liderliğiyle Deriv, çok çeşitli platformlar, ürünler ve gelişmiş çözümler sunarak ticareti dünya çapında daha erişilebilir hale getirdi.





Deriv, inovasyona olan sarsılmaz bağlılığımızın bir kanıtı olarak Dubai'deki prestijli UF Ödülünü gururla alıyor

Deriv'in inovasyona odaklanması, yapay zekanın operasyonlarına entegrasyonunu sağlayarak verimliliği ve kullanıcı deneyimlerini artırdı. Deriv, iş akışlarını kolaylaştırmak ve ekiplerini güçlendirmek için düşük-kodlu platformları benimsedi. Bu araçlar, geliştirme sürelerini kısaltarak, web sitesi güncellemeleri ve kullanıcı katılımı gibi projelerde daha hızlı yinelemelere ve iyileştirmelere olanak tanıdı. Geleneksel kod ağırlıklı sistemlerin zorluklarını ele alan bu strateji, kuruluş genelinde yenilikçiliği ateşledi.

Bu ödül, Deriv'in yapay zeka odaklı bir şirket olma yolunda dönüşümsel bir aşamaya denk geliyor. Deriv Eş CEO'su Rakshit Choudhary, "2025 yılında odak noktamız, yapay zekayı her departmanın DNA'sına entegre etmek ve ekiplerimizin yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak olacak" dedi. "Görevleri otomatikleştirmek, veri analizinden yararlanmak, süreçleri kolaylaştırmak ve daha akıllı ölçeklendirmek için yapay zekayı kullanmayı planlıyoruz."

Deriv'in yapay zeka vizyonu, müşteri sorgularını yanıtlamak için öngörücü destek, gelişmiş uyumluluk protokolleri ve optimize edilmiş işe alım süreçleri dahil olmak üzere operasyonlarının birçok yönünü kapsıyor. Deriv , şirket içi geliştirmelerin ötesinde yapay zekayı kullanarak yeni ürün teklifleri geliştirmeyi ve sunmayı planlıyor. Deriv Ürün ve Büyüme Sorumlusu Prakash Bhudia, başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: “‘MEA’nın En Yenilikçi Brokeri’ seçilmek, mükemmellik yolundaki amansız arayışımızın bir kanıtıdır. "Bu ödül, yatırımcılara sezgisel, son teknoloji çözümler sunma ve aynı zamanda kusursuz, güvenilir bir ticaret deneyimi sağlama misyonumuzu vurguluyor."

Deriv Hakkında

Deriv, 25 yıldır çevrimiçi ticareti herkesin, her yerden erişebileceği hale getirmeye kendini adamıştır. Dünya çapında 2,5 milyondan fazla yatırımcının güvendiği şirket, ödüllü, sezgisel işlem platformlarında popüler piyasalarda 200'den fazla varlığa sahip olup geniş bir işlem türü yelpazesi sunmaktadır. Dünya çapında 1.400'den fazla çalışanı bulunan Deriv, başarıları kutlayan, profesyonel gelişimi teşvik eden ve yetenek gelişimini destekleyen bir ortam yaratmıştır; bu durum Investors in People tarafından verilen Platin akreditasyonuyla da yansıtılmıştır.

Duyuruyla ilgili fotoğraflara bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4b6f05a-96ca-44ee-a8ae-a13c95017d15/tr

