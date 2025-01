A Deriv é reconhecida como “Most Innovative Broker - MEA 2025”

A Deriv participa na Dubai iFX Expo e traz para casa o título de “Most Innovative Broker - MEA 2025”

Este prémio reflete o objetivo da Deriv para 2025 de ser uma empresa que prioriza a IA enquanto redefine o setor Fintech, moldando, assim, o futuro da negociação

Dubai, Emirados Árabes Unidos, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Deriv orgulha-se de ter sido nomeada de “Most Innovative Broker - MEA 2025” no evento Dubai iFXEXPO deste ano. Este prestigioso prémio reconhece o compromisso inabalável da Deriv em impulsionar a inovação, promover a confiança e fornecer um serviço excecional tanto para clientes como para parceiros. Ao longo dos seus 25 anos de liderança no setor, a Deriv tornou a negociação mais acessível em todo o mundo, ao oferecer uma ampla gama de plataformas, produtos e soluções avançadas.





A Deriv recebe, com orgulho, o prestigiado UF Award no Dubai, um testemunho do nosso compromisso inabalável para com a inovação

O foco da Deriv na inovação impulsionou a integração da IA nas nossas operações, melhorando a eficiência e as experiências dos utilizadores. Para agilizar os processos de trabalho e capacitar as suas equipas, a Deriv adotou plataformas de low-code. Estas ferramentas reduziram os tempos de desenvolvimento, permitindo iterações e melhorias mais rápidas em projetos como atualizações de websites e integração de utilizadores. Ao enfrentar os desafios dos sistemas tradicionais de código pesado, esta estratégia tem fomentado a inovação em toda a organização

Esta distinção coincide com uma fase de transformação no percurso da Deriv, que se está a orientar para ser uma empresa que dá primazia à IA. "Em 2025, o nosso foco será integrar a IA no ADN de todos os departamentos e capacitar as nossas equipas para desenvolverem as suas habilidades, disse Rakshit Choudhary, Co-CEO da Deriv. “Tencionamos utilizar a IA para automatizar tarefas, tirar partido da análise de dados, simplificar processos e escalar de forma mais inteligente.”

A visão da Deriv no âmbito da inteligência artificial abrange várias facetas das nossas operações, incluindo o suporte preditivo para responder às questões dos clientes, protocolos de conformidade melhorados e processos de recrutamento otimizados. Para além dos avanços internos, a Deriv continua a revolucionar a sua carteira de produtos. Prakash Bhudia, Head of Product and Growth da Deriv, refletiu sobre esta conquista: "Ser nomeado “Most Innovative Broker - MEA” é um testemunho da nossa busca incessante pela excelência. Este prémio destaca a nossa missão de capacitar os traders com soluções intuitivas e de vanguarda, assegurando, ao mesmo tempo, uma experiência de negociação perfeita e fiável."

Ao longo de 25 anos, a Deriv manteve um compromisso firme de tornar a negociação online acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma ampla variedade de tipos de negociação e disponibiliza mais de 200 ativos em mercados populares nas suas plataformas de negociação premiadas e intuitivas. Com uma força de trabalho de mais de 1.300 pessoas em todo o mundo, a Deriv tem cultivado um ambiente que celebra conquistas, incentiva o crescimento profissional e promove o desenvolvimento de talentos, o que é refletido na sua acreditação Platinum pela Investors in People.

pr@deriv.com

