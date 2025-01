Deriv es reconocido como el “Most Innovative Broker - MEA 2025”

Deriv asiste a la iFX Expo de Dubái y obtiene el título de “Most Innovative Broker - MEA 2025”

Este premio demuestra el objetivo de Deriv para 2025 de ser una empresa que prioriza la inteligencia artificial (IA), al redefinir la tecnología financiera y darle forma al futuro del trading

DUBÁI, EAU, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con gran orgullo, Deriv ha sido nombrado “Most Innovative Broker - MEA 2025” en la iFXEXPO de Dubái de este año. Este prestigioso reconocimiento destaca el compromiso de la empresa con la innovación vanguardista, la consolidación de la confianza y el servicio excepcional tanto a clientes como a socios. Con 25 años de liderazgo en el sector , Deriv ha logrado que el trading sea más accesible en todo el mundo, al ofrecer una amplia gama de plataformas, productos y soluciones avanzadas.





Con gran orgullo, Deriv recibe en Dubái el prestigioso premio UF, prueba de nuestro inquebrantable compromiso con la innovación

El enfoque de Deriv en la innovación ha impulsado la integración de la IA en toda sus operaciones, lo que mejora la eficiencia y las experiencias de los usuarios. Para agilizar los flujos de trabajo y capacitar a sus equipos, Deriv ha adoptado plataformas de bajo código. Estas herramientas han reducido los tiempos de desarrollo, permitiendo iteraciones y mejoras más rápidas en proyectos como las actualizaciones del sitio web y la incorporación de usuarios. Al abordar los retos que plantean los sistemas tradicionales con gran carga de código, esta estrategia ha impulsado la innovación en toda la organización.

Este reconocimiento coincide con una fase de transformación en la trayectoria de Deriv, que avanza para convertirse en una empresa centrada en la IA. En 2025, nos centraremos en integrar la IA en el ADN de cada departamento y en capacitar a nuestros equipos para que desarrollen sus capacidades", afirma Rakshit Choudhary, codirector ejecutivo de Deriv. "Planeamos usar la IA para automatizar tareas, aprovechar el análisis de datos, agilizar procesos y escalar de forma más inteligente”.

La visión de Deriv sobre la inteligencia artificial abarca múltiples facetas de sus operaciones, incluida la asistencia predictiva para responder a las consultas de los clientes, la mejora de los protocolos de cumplimiento y la optimización de los procesos de contratación. Además de sus avances internos, Deriv tiene previsto utilizar la IA para innovar y desplegar nuevas ofertas de productos. Prakash Bhudia, director de Producto y Crecimiento de Deriv, reflexionó sobre este logro: “Ser nombrado el 'Most Innovative Broker - MEA' es un testimonio de nuestra incesante búsqueda de la excelencia. Este premio subraya nuestra misión de empoderar a los operadores con soluciones intuitivas y de vanguardia, garantizando al mismo tiempo una experiencia de negociación fluida y fiable”. Este premio resalta nuestra misión de capacitar a los operadores con soluciones intuitivas y de vanguardia, garantizando al mismo tiempo una experiencia de trading fluida y fiable”.

Acerca de Deriv

Durante 25 años, Deriv se ha comprometido a hacer que el trading en línea sea accesible a cualquier persona, en cualquier lugar. La empresa, en la que confían más de 2,5 millones de traders de todo el mundo, ofrece una amplia gama de tipos de operaciones y cuenta con más de 200 activos de los mercados más populares en plataformas de trading intuitivas y galardonadas. Con un equipo mundial de más de 1.400 personas, Deriv ha creado un entorno que celebra los logros, fomenta el crecimiento profesional y favorece el desarrollo del talento, lo que se refleja en su acreditación Platino de Investors in People.

Contacto de prensa

pr@deriv.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4b6f05a-96ca-44ee-a8ae-a13c95017d15/es

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.