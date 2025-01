XS.com ร่วมงาน Qatar Financial Expo (QFEX) ในฐานะพันธมิตรพิเศษ

THAILAND, January 21, 2025 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและบริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศการเข้าร่วมงาน Qatar Financial Expo & Awards (QFEX) ในฐานะ พันธมิตรพิเศษงานสำคัญนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–5 กุมภาพันธ์ 2025 ที่โรงแรม Marsa Malaz Kempinski อันโดดเด่นในเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์QFEX ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในงานประชุมด้านการเงินที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค MENA โดยจะรวบรวมเทรดเดอร์ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและผู้นำในอุตสาหกรรมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุด นวัตกรรม และความก้าวหน้าที่กำลังกำหนดอนาคตของบริการทางการเงินในฐานะพันธมิตรพิเศษ XS.com จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการสนทนาที่มีความหมายและส่งเสริมความร่วมมือในภาคการเงินทั้งยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนเทรดเดอร์และนักลงทุนทั่วโลกด้วยโซลูชั่นที่ทันสมัยนอกจากนี้โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลแห่งนี้ยังภาคภูมิใจที่จะมีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงซึ่งจะร่วมแบ่งปันมุมมองและความเชี่ยวชาญในงานครั้งนี้อีกด้วยอาเหม็ด เนกม (Ahmed Negm) หัวหน้าแผนกวิจัยของ XS.com เตรียมนำเสนอข้อมูลเชิงการศึกษาในหัวข้อ “ผลกระทบของ AI ต่อตลาดการเงินโลก”ขณะที่ เอลี นาชาวาตี (Elie Nachawaty) รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ XS.com จะดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานด้วยการนำเสนอในหัวข้อ “การใช้ AI เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเทรดออนไลน์”ชาดี ชาลลูม (Shadi Shalloum) ผู้อำนวยการ MENA ของ XS.com กล่าวถึงการเป็นผู้สนับสนุนงานว่า:“การเข้าร่วมงาน Qatar Financial Expo & Awards ในฐานะพันธมิตรพิเศษเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนการเชื่อมโยงที่มีความหมายในชุมชนการเงิน งานนี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการพบปะกับผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาค แลกเปลี่ยนแนวคิด และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ขับเคลื่อน XS.com เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ของเราในตลาดการเงินที่มีชีวิตชีวาในตะวันออกกลาง”ในงาน QFEX นี้ XS.com จะจัดแสดงแพลตฟอร์มการเทรดแบบหลายสินทรัพย์ที่ล้ำสมัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมมอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์โซลูชันของบริษัทอย่างใกล้ชิดบริษัทจะเข้าร่วมงานด้วยกิจกรรมเชิงโต้ตอบและการสาธิตสดนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ XS.com ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเทรดยุคใหม่คุณสุฮาอีร์ อาลัชการ์ (Suhair Alashqar) CEO ของ บริษัทอาฟาค กรุ๊ป อีเวนท์ แอนด์ มีเดีย กล่าวถึงความร่วมมือว่า:“ในเส้นทางที่เราไม่เคยหยุดยั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางเราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ XS.com ที่ได้เข้าร่วมกับเราอีกครั้งในฐานะพันธมิตรพิเศษการสนับสนุนที่แน่วแน่ของ XS.com ในฐานะพันธมิตรพิเศษสำหรับงาน Qatar Financial Expo & Awards 2024 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง”ผู้เข้าร่วมงาน QFEX จะมีโอกาสเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม สำรวจโอกาสทางเครือข่าย และเข้าร่วมการอภิปรายที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมและความเป็นเลิศในภาคส่วนนี้ในฐานะพันธมิตรพิเศษแบรนด์ของ XS.com จะมีการนำเสนออย่างโดดเด่นทั่วบริเวณสถานที่จัดงาน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำและชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินงาน Qatar Financial Expo & Awards ยังเป็นเวทีเฉลิมฉลองความสำเร็จในด้านการเงินและฟินเทค โดย XS.com มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการสำคัญนี้ ซึ่งยกย่องผลงานที่ยอดเยี่ยมและกระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมการสนับสนุนในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ XS.com ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในด้านการเทรดและเทคโนโลยีทางการเงินอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ AFAQ GroupAFAQ Group Overseas เป็นผู้นำระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมสื่อ งานอีเวนต์ และนิทรรศการ โดยดำเนินงานในระดับมาตรฐานสูงสุดด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรและฐานข้อมูลการติดต่อที่ครอบคลุมทั่วโลกบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูงซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของบริษัท

