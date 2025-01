XS.com Torna-se Parceira Exclusiva da Qatar Financial Expo (QFEX)

BRAZIL, January 21, 2025 / Business News / -- A XS .com, premiada fornecedora global de serviços financeiros e fintech multi-ativos, tem o orgulho de anunciar sua participação como Parceira Exclusiva da prestigiada Qatar Financial Expo & Awards (QFEX). O evento ocorrerá nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2025, no icônico Marsa Malaz Kempinski, em Doha, Qatar.Reconhecida como uma das mais importantes reuniões financeiras na região MENA, a QFEX reunirá traders, investidores, profissionais do setor financeiro e líderes da indústria para discutir as últimas tendências, inovações e avanços que moldam o futuro dos serviços financeiros.Como Parceira Exclusiva, a XS.com desempenhará um papel central em promover diálogos significativos e fomentar a colaboração no setor financeiro, destacando seu compromisso contínuo em capacitar traders e investidores em todo o mundo com soluções inovadoras.Além disso, a corretora premiada terá o orgulho de apresentar palestrantes distintos que compartilharão suas ideias e conhecimentos durante o evento.Ahmed Negm, Chefe do Departamento de Pesquisa da XS.com, realizará uma apresentação educacional e informativa sobre "O Efeito da IA nos Mercados Financeiros Globais".Além disso, Elie Nachawaty, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da XS.com, irá cativar a audiência com sua apresentação intitulada "Como Utilizar a IA para Melhorar Estratégias de Trading Online".Comentando sobre o patrocínio, Shadi Shalloum, Diretor da região MENA na XS.com, afirmou:“Ser a Parceira Exclusiva da Qatar Financial Expo & Awards reforça nosso compromisso em apoiar conexões significativas na comunidade financeira. Este evento é uma excelente oportunidade para nos conectarmos com profissionais da região, trocar ideias e destacar os valores que impulsionam a XS.com. Estamos entusiasmados em fazer parte deste prestigiado evento que serve como uma plataforma para fortalecer nossas relações nos vibrantes mercados financeiros do Oriente Médio.”Na QFEX, a XS.com apresentará suas avançadas plataformas de trading multi-ativos e produtos financeiros, proporcionando aos participantes a oportunidade de experimentar em primeira mão as soluções da empresa.A presença da XS.com no evento incluirá atividades interativas e demonstrações ao vivo conduzidas por sua equipe de especialistas, que estarão disponíveis para oferecer insights e consultorias adaptadas às necessidades dos traders modernos.Suhair Alashqar, CEO da AFAQ Group Events and Media, comentou:“Em nossa incansável jornada para transformar a indústria de investimentos no Oriente Médio, gostaríamos de expressar nossa mais sincera gratidão à XS.com por mais uma vez se juntar a nós como nossa Parceira Exclusiva. O apoio inabalável da XS.com como Parceira Exclusiva da Qatar Financial Expo & Awards 2025 continua sendo inestimável.”Os participantes da QFEX terão a oportunidade de se conectar com profissionais da indústria, explorar oportunidades de networking e participar de discussões voltadas para o avanço da inovação e excelência no setor.Como Parceira Exclusiva, a marca XS.com será exibida de forma destacada em todo o local do evento, refletindo sua liderança e reputação de confiança no setor de serviços financeiros.A Qatar Financial Expo & Awards também celebra conquistas nos setores financeiro e de fintech, e a XS.com tem orgulho de apoiar esta iniciativa, que reconhece contribuições excepcionais e incentiva o crescimento e desenvolvimento contínuo no setor.Este patrocínio reforça ainda mais o compromisso da XS.com com a inovação e seu papel como força motriz por trás dos avanços em tecnologias de trading e serviços financeiros.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre o Grupo AFAQO Grupo AFAQ Overseas é líder nas indústrias de mídia, eventos e exposições no mais alto nível.Sua experiência e riqueza de conhecimento não foram adquiridas apenas localmente, mas também em escala internacional, com um banco de dados de parceiros e contatos em todo o mundo.A empresa continua a se esforçar no mundo em mudança e gosta de educar sobre novos produtos e indústrias, especialmente no mundo volátil dos Mercados Financeiros.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.