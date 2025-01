XS.com、カタール・フィナンシャル・エキスポ（QFEX）の独占パートナーとして協賛

JAPAN, January 21, 2025 / Business News / -- グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、2025年2月4日と5日に、カタール・ドーハのマルサ・マラズ・ケンピンスキーで開催される、カタール・フィナンシャル・エキスポ&アワード(QFEX)に独占パートナーとして参加します。カタール・フィナンシャル・エキスポ(QFEX)は、中東・北アフリカ地域で最も重要な金融イベントとして知られ、トレーダー、投資家、金融専門家、業界リーダーが集まり、金融サービスにおける最新のトレンドやイノベーション、発展について議論します。 XS .comはパートナーとして、金融業界内での対話と協力を促進し、最先端のソリューションを通じて、世界中のトレーダーと投資家の継続的なサポートを目指しています。イベント期間中には専門家との交流の場を提供し、業界最新情報やトレードに関する専門知識を共有します。当イベントで、XS.comのリサーチ部門責任者・アーメド・ネグム氏は、「世界の金融市場におけるAIの効果」について、ビジネス開発担当副社長・エリー・ナチャワティ氏は、「AIを活用したオンライン取引戦略の改善」について講演します。XS.comのMENA地域ディレクター・シャディ・シャルーム氏は、次のように述べました。「QFEXにパートナーとして参加できることを嬉しく思います。このイベントは地域の専門家と交流し、知識を共有する機会です。中東の活気ある金融市場での関係をさらに深める場を提供し、皆様にお会いできることを楽しみにしています。」イベントでは、XS.comの最先端トレーディング・テクノロジーや、XS.comの多様な金融商品やサービスを紹介します。さらにXS.comの専門家チームが、参加者のニーズや関心に合わせたコンサルティングやデモストレーションを行います。AFAQグループのイベント・メディア部門のCEO・スハイル・アラシュカー氏は、「今回のイベントにXS.comがパートナーとして参加することを大変嬉しく思います。XS.comの継続的なサポートに感謝しています。」と述べました。金融やフィンテック分野での功績を祝うイベントでもあり、XS.comは取引や金融技術を向上するための取り組みを、サポートできることを嬉しく思っています。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。AFAQグループについてAFAQグループは、メディア、イベント、展示会業界における業界権威です。その経験と豊富な知識は、世界中のパートナーやコンタクトのデータベースを持つ国際的なグループ企業としても知られています。金融市場という不安定な世界の中で常に努力を重ね、新しい商品や産業について常に情報発信を行なっています。

