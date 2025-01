XS.com se Une a Qatar Financial Expo (QFEX) como Socio Exclusivo

MEXICO, January 21, 2025 / Business News / -- XS .com, el galardonado proveedor global de servicios financieros y fintech multi-activos, se enorgullece en anunciar su participación como el Socio Exclusivo de la prestigiosa Qatar Financial Expo & Awards (QFEX). El evento se llevará a cabo del 4 al 5 de febrero de 2025 en el icónico Marsa Malaz Kempinski en Doha, Qatar.Reconocido ampliamente como uno de los eventos financieros más significativos en la región MENA, QFEX reunirá a traders, inversionistas, profesionales financieros y líderes de la industria para discutir las últimas tendencias, innovaciones y avances que están dando forma al futuro de los servicios financieros.Como Socio Exclusivo, XS.com desempeñará un papel central en fomentar un diálogo significativo y promover la colaboración dentro del sector financiero, destacando su compromiso continuo de empoderar a traders e inversionistas en todo el mundo con soluciones de vanguardia.Además, el broker galardonado se enorgullece de presentar distinguidos ponentes que compartirán sus conocimientos y experiencia durante el evento.Ahmed Negm, Jefe del Departamento de Investigación en XS.com, ofrecerá una presentación educativa e informativa titulada: “El Efecto de la IA en los Mercados Financieros Globales”.Por su parte, Elie Nachawaty, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios en XS.com, cautivará a la audiencia con su presentación titulada: “Usar la IA para Mejorar las Estrategias de Trading Online”.Comentando sobre el patrocinio, Shadi Shalloum, Director de MENA en XS.com, señaló:“Ser el Socio Exclusivo de la Qatar Financial Expo & Awards subraya nuestro compromiso de apoyar conexiones significativas dentro de la comunidad financiera. Este evento es una excelente oportunidad para interactuar con profesionales de toda la región, intercambiar ideas y mostrar los valores que impulsan a XS.com. Estamos emocionados de ser parte de este prestigioso evento que sirve como una plataforma para fortalecer nuestras relaciones en los vibrantes mercados financieros de Oriente Medio”.En QFEX, XS.com exhibirá sus plataformas de trading multi-activos de última generación y productos financieros, proporcionando a los asistentes una oportunidad práctica para experimentar las soluciones de la compañía de primera mano.La presencia de la compañía en el evento incluirá actividades interactivas y demostraciones en vivo dirigidas por su equipo de expertos, quienes estarán disponibles para ofrecer consultas e información adaptadas a las necesidades de los traders modernos.Suhair Alashqar, CEO de AFAQ Group Events and Media, comentó:“En nuestro imparable camino hacia la transformación de la industria de la inversión en el Medio Oriente, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a XS.com por acompañarnos nuevamente como nuestro Socio Exclusivo. El apoyo inquebrantable de XS.com como nuestro Socio Exclusivo para la próxima Qatar Financial Expo & Awards 2024 sigue siendo invaluable”.Los asistentes a QFEX tendrán la oportunidad de conectarse con profesionales de la industria, explorar oportunidades de networking y participar en discusiones orientadas a fomentar la innovación y la excelencia dentro del sector.Como Socio Exclusivo, la marca de XS.com se exhibirá de manera prominente en todo el recinto, reflejando el liderazgo y la reputación de confianza de la compañía en la industria de servicios financieros.La Qatar Financial Expo & Awards también incluye una celebración de logros en finanzas y fintech, y XS.com se enorgullece de apoyar esta iniciativa, que reconoce contribuciones sobresalientes y fomenta el crecimiento y desarrollo continuo dentro del sector.Este patrocinio refuerza aún más el compromiso de XS.com con la innovación y su papel como fuerza impulsora detrás de los avances en el trading y las tecnologías financieras.Resumen de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un Bróker Global de Multiactivos que proporciona acceso para negociar una amplia gama de productos financieros.Establecida en Australia en 2010, XS.com se expandió y se convirtió en líder de mercado global en el sector de FinTech, servicios financieros y trading en línea, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en diferentes localizaciones alrededor del mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y corredores de todo el mundo acceso a liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinados con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y excelente soporte al cliente.Aviso de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y presentan un alto nivel de riesgo, pudiendo llevar a la pérdida de todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Sobre el Grupo AFAQEl Grupo AFAQ Overseas es un líder en las industrias de medios, eventos y exposiciones al más alto nivel.Su experiencia y riqueza de conocimiento no solo se ha adquirido a nivel local, sino también a escala internacional, con una base de datos de socios y contactos en todo el mundo.El grupo continúa esforzándose en el mundo cambiante y disfruta educando sobre nuevos productos e industrias, especialmente en el volátil mundo de los Mercados Financieros.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.