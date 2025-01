全球遊戲獎勵應用程式「Playio」，不僅在韓國風靡，還成功吸引日本和台灣玩家的原因

Asan-si, South Korea, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 結合運動、短影音、遊戲等日常生活的「App-Tech」(應用科技)正在全球範圍內引起關注。特別是由於經濟增長放緩,人們對創造額外收入或節省開支的方法愈發感興趣,因此App-Tech已成為一種新的收入來源。

◇ 為什麼獎勵應用程式深受喜愛?

獎勵應用程式是一種通過智慧型手機應用程式完成特定活動即可獲得獎勵的服務,利用這些應用進行的理財方式被稱為「App-Tech」。只需進行簡單的活動,如走路、參加問卷調查、觀看短影音、玩遊戲等,即可獲得積分、商品券、現金等福利,這是其最大的特點。

App-Tech的門檻低,且不受時間與地點的限制,任何人都能輕鬆開始。尤其是如今,結合興趣愛好的形式已成為主流。能夠透過既有的興趣活動自然獲得獎勵,這一點對用戶而言非常有吸引力,而透過喜愛的事情獲得福利,也能提升心理上的滿足感。

◇ 玩喜歡的遊戲還能獲得獎勵——在玩家間引發革新的「Playio」

其中,正在快速崛起的全球遊戲獎勵應用程式「Playio」已成為全球玩家必備的應用程式。由韓國企業「GNA Company」開發的Playio目前在韓國、美國、日本、台灣等多個國家提供服務。

與傳統的遊戲獎勵應用程式不同,Playio可廣泛提供Google Play商店內的遊戲,用戶無需安裝新的遊戲,僅需透過原本玩的遊戲即可獲得獎勵,這是其核心差異化元素之一。





在Playio中獲得獎勵的方式也非常簡單。用戶透過Playio玩遊戲即可累積「寶石」積分,這些積分可以兌換成「金幣」,再用於兌換想要的商品。Playio提供的主要獎勵包括LINE POINTS、Uber Eats、KFC、MyCard等,均是能在日常生活中實用的獎勵項目。

台灣的一位Playio用戶表示:「很多應用程式都聲稱會提供獎勵,但實際上卻未兌現;然而,Playio會根據我玩遊戲的時間累積積分,並能夠兌換成想要的商品,讓人感到信任。台灣有許多手機遊戲玩家,我希望能有更多人透過Playio獲得獎勵與樂趣。」

