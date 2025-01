Bitget LaunchX akan Menyokong Pengumpulan Dana $5 Juta Jambo untuk Program Pelancaran Satelit

VICTORIA, Seychelles, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, dengan bangganya mengumumkan acara LaunchX yang akan datang untuk Jambo, rangkaian mudah alih dalam rantaian terbesar di dunia. Jambo bertujuan untuk mengumpul $5 juta melalui jualan token di Bitget LaunchX untuk membiayai program pelancaran satelitnya yang hebat, satu inisiatif yang direka bentuk untuk menghubungkan rangkaian global JamboPhones dan mengembangkan akses kepada perkhidmatan terdesentralisasi.

Jambo merupakan peneraju global dalam ekosistem rantai blok melalui telefon pintar asli kripto bernilai $99, JamboPhone. Dengan lebih daripada 700,000 unit yang dijual pada tahun 2024 sahaja, syarikat tersebut berada di barisan hadapan dalam membawa teknologi Web3 ke pasaran baru muncul. Program satelit itu merupakan fasa seterusnya untuk menyepadukan secara menegak akses data tanpa sempadan kepada pengguna JamboPhone di seluruh dunia.

JamboPhone merupakan peranti berspesifikasi tinggi dan mampu milik yang diprapasang dengan aplikasi Web3, membolehkan pengguna melibatkan diri dalam kewangan terdesentralisasi, permainan dan peluang pendapatan. Dengan program satelitnya, Jambo membawa ekosistemnya ke peringkat seterusnya dengan mendapatkan akses data pengguna tanpa gangguan, walaupun di kawasan terpencil dengan sambungan internet yang terhad.

LaunchX ialah platform pelancaran token utama Bitget, membolehkan pengguna mengakses projek kripto peringkat awal dengan asas yang kukuh dan matlamat inovatif. Dengan mengambil bahagian dalam LaunchX, pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada token yang menjanjikan tetapi juga menyumbang kepada kemajuan teknologi revolusioner.

Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, berkata: “Visi Jambo untuk menghubungkan dunia melalui rantai blok dan inovasi mudah alih sejajar dengan rancangan kami untuk menyokong projek transformatif. Dengan memudahkan program satelit Jambo melalui LaunchX, kami bertujuan untuk memperkasakan usaha mereka dalam merapatkan jurang digital dan membuka kunci potensi Web3 untuk pasaran baru muncul. Ini adalah bukti komitmen Bitget dalam membolehkan projek yang memacu nilai jangka panjang untuk ekosistem crypto global.”

Inisiatif pelancaran satelit Jambo mewakili langkah yang berani untuk menyepadukan infrastruktur ketersambungannya secara menegak. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses Internet yang boleh dipercayai kepada lebih daripada 3 bilion orang yang pada masa ini tidak mempunyai ketersambungan, memperkasakan penggunaan kripto melalui akses data yang konsisten dan membuktikan rangkaiannya pada masa hadapan untuk permintaan yang semakin meningkat di dunia terdesentralisasi.

"Dengan memiliki infrastruktur ketersambungan kami, kami boleh memastikan pengguna kami sentiasa berhubung dengan ekonomi terdesentralisasi," kata James Zhang, Ketua Pegawai Eksekutif Jambo. “Program satelit bukan sahaja mengukuhkan kelebihan daya saing JamboPhone tetapi juga mewujudkan kemungkinan baharu untuk aplikasi mudah alih berasaskan rantai blok, daripada pengesah terdesentralisasi kepada rangkaian antara rakan.”

Jambo ($J) merupakan projek kedua yang ditampilkan di Bitget LaunchX, berikutan kejayaan pelancaran Fuel Network ($FUEL) yang menaikkan sasarannya sebanyak $5.5 juta dengan minat yang luar biasa, menerima jumlah komitmen lebih daripada 400 juta USDT daripada 141,430 peserta.

Token Jambo ($J) terletak di tengah-tengah ekosistem Jambo, menawarkan ganjaran, diskaun dan pembayaran yang memacu ekonomi terdesentralisasi yang dibayangkan oleh syarikat. Melalui Bitget LaunchX, pengguna boleh menyertai inisiatif perintis ini dan menjadi sebahagian daripada perjalanan yang menggabungkan rantai blok, perkakasan dan ketersambungan.

Untuk butiran lanjut tentang cara menyertai acara LaunchX untuk Jambo, lawati sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Bursa Bitget menyediakan perkhidmatan kepada lebih 45 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau serta komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan rintisannya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin , harga Ethereum serta harga mata wang kripto lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, pelayar DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dikembalikan. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa depan. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin berlaku. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk kepadaSyarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a759186b-6f66-4f50-98da-579418c949d8

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.