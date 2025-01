Bitget LaunchX va soutenir la levée de fonds de Jambo à hauteur de 5 millions de dollars pour son programme de lancement de satellites

VICTORIA, Seychelles, 20 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse de crypto-monnaie et société Web3, est fière d’annoncer le prochain événement LaunchX organisé pour Jambo, le plus grand réseau mobile on-chain au monde. Jambo a pour objectif de lever 5 millions de dollars grâce à une vente de jetons sur Bitget LaunchX afin de financer son ambitieux programme de lancement de satellites, une initiative conçue dans le but de connecter un réseau mondial de JamboPhones et d’élargir ainsi l’accès aux services décentralisés.

Grâce à son smartphone natif crypto à 99 $, le JamboPhone, Jambo est un leader mondial de l’écosystème blockchain. Avec plus de 700 000 unités vendues rien qu’en 2024, l’entreprise se situe à l’avant-garde de l’introduction des technologies Web3 sur les marchés émergents. Son programme de satellites constitue la prochaine phase qui permettra de procéder à l’intégration verticale de l’accès aux données sans frontières pour les utilisateurs du JamboPhone dans le monde entier.

Le JamboPhone est un appareil abordable et haut de gamme doté d’applications Web3 préinstallées, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’opportunités en matière de jeux, de revenus et de financements décentralisés. Grâce à son programme de satellites, Jambo fait passer son écosystème au niveau supérieur en garantissant aux utilisateurs un accès ininterrompu aux données, même dans les zones reculées disposant d’une connectivité Internet limitée.

Principale plateforme de lancement de jetons de Bitget, LaunchX permet aux utilisateurs d’accéder à des projets cryptographiques en phase de démarrage reposant sur des fondamentaux solides et animés par des objectifs innovants. En participant à LaunchX, les utilisateurs ont non seulement accès à des jetons prometteurs, mais contribuent également à l’avancement de technologies révolutionnaires.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a déclaré : « La vision de Jambo consistant à connecter le monde grâce à la blockchain et à l’innovation mobile cadre parfaitement avec notre plan de soutien aux projets transformateurs. En facilitant le programme de satellites de Jambo via LaunchX, nous souhaitons renforcer ses efforts visant à combler la fracture numérique et à libérer le potentiel du Web3 pour les marchés émergents. Cette démarche témoigne de l’engagement de Bitget à soutenir des projets qui génèrent de la valeur à long terme pour l’écosystème mondial des crypto-monnaies. »

Le programme de lancement de satellites de Jambo représente une initiative audacieuse visant à intégrer verticalement son infrastructure de connectivité. Ce programme vise à fournir un accès Internet fiable à plus de 3 milliards de personnes qui actuellement ne disposent d’aucune connexion, à favoriser l’adoption de la cryptographie grâce à un accès continu aux données, et à préparer son réseau à répondre de manière pérenne aux exigences croissantes du monde décentralisé.

« En possédant notre propre infrastructure de connectivité, nous pouvons garantir que nos utilisateurs restent toujours connectés à l’économie décentralisée », a déclaré James Zhang, PDG de Jambo. « Non seulement le programme de satellites renforce l’avantage concurrentiel du JamboPhone, mais il crée également de nouvelles possibilités pour les applications mobiles basées sur la blockchain, des validateurs décentralisés jusqu’aux réseaux peer-to-peer. »

Jambo ($J) est le deuxième projet présenté sur Bitget LaunchX, après le lancement réussi de Fuel Network ($FUEL), qui a relevé son objectif de 5,5 millions de dollars en suscitant un intérêt considérable, pour finalement obtenir des 141 430 participants un engagement total de plus de 400 millions USDT.

En offrant des récompenses, des remises et des paiements qui alimentent l’économie décentralisée envisagée par l’entreprise, le jeton Jambo ($J) est au cœur de l’écosystème de Jambo. Grâce à Bitget LaunchX, les utilisateurs peuvent rejoindre cette initiative pionnière et prendre part à une aventure qui fusionne blockchain, matériel et connectivité.

Pour obtenir de plus amples détails sur les modalités de participation à l’événement LaunchX organisé pour Jambo, cliquez ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT, un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a759186b-6f66-4f50-98da-579418c949d8

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.