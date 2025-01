GEMS Education 启动研究与创新学院，打造全球顶尖学府之一

GEMS 研究与创新学院将于 2025 年 8 月在迪拜体育城盛大启幕,届时将承载 GEMS 65 年卓越教育传统,为全球家庭打造一流教育体验

依托精心遴选的专业师资、最前沿的人工智能技术及一系列卓越设施,该学院将跻身全球顶级私立学府之列

教育界领军人物纷纷盛赞 GEMS 重新定义英语课程学校教学方式的宏伟蓝图,认为该校将为本地区乃至全球树立全新标杆



阿拉伯联合酋长国迪拜, Jan. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GEMS Education 今日宣布推出迄今最具创新精神的学府——GEMS 研究与创新学院。该学院将于 2025 年 8 月正式启幕,致力于跻身全球顶尖学府之列。 这所学府专为英语课程精心设计,完美融合了世界一流的教学水平、尖端设施与深具远见的创新理念,将为学生营造前所未有的卓越学习体验。

该学院致力于成为全球教育研究中心,汇聚精心遴选的专业师资,融合人工智能的变革力量与先进技术,并根植于价值驱动的教育理念,旨在全面提升教育品质。 这里将福祉与幸福作为使命的核心,突破传统界限,倾力打造真正全方位的教育体验。

这所新学校已获英国教育界众多权威人士认可,其中包括Amanda Spielman,她曾于 2017 至 2023 年担任英国教育、儿童服务与技能标准办公室 (OFSTED) 督察员。

此外,亚利桑那州立大学著名教育家、创新者及富有远见的领导者 Julie Young 也对这所新学校给予了全力支持。她以在多元化教育模式(包括线上学习、混合式学习和技术增强学习)方面的学校设计专长而闻名。

GEMS Education 和 The Varkey Foundation 主席兼创始人 Sunny Varkey 表示:“我们坚信,赋能下一代将有助于我们共同塑造一个更加美好的世界。 GEMS 研究与创新学院是我们深耕卓越教育的见证,凝聚了 65 年教育经验的深厚积淀,承载着我们对未来教育的坚定承诺。

我们汇聚来自英国乃至全球最杰出的教育精英,结合最前沿的科技和卓越设施,正倾力打造一所独具匠心的学府,致力于为每位学生提供蓬勃发展的机会,激发他们的创新潜能,让每个人都能在这里充分释放与生俱来的好奇心。”

该校理念的核心是其价值观,这些价值观旨在培养学生成为开拓创新、富有同理心的未来领袖,赋予他们以关怀和责任心为引领,勇敢应对全球挑战的能力。 该校的“家庭优先”倡议进一步深化了这一理念,倡导家校密切合作,共同传承和坚守深厚的家庭价值观。

学校的每一个细节都经过精心打磨,旨在营造一种全方位感官体验。 从专属的阅读与游戏空间,到先进的 STEM 与创新实验室,学校的每一寸空间都经过精心设计,旨在激发学生的创造力,培养他们的批判性思维。

专为技术、设计、体育与艺术而设的基础教学空间,以及倡导协作精神的科技中心和沉浸式研究中心,为年轻学子提供了无与伦比的机会,助力他们在各个领域中探索和卓越成长。

GEMS Education 首席教育官、获颁大英帝国官佐勋衔的 Lisa Crausby 说道:“这所学校不仅仅是一个教育机构——它更是一个推动变革的空间,教育与创新在这里交汇融合。 在 GEMS 研究与创新学院,学生将享受量身定制的学习体验,这一切得益于杰出的教师团队,并通过世界一流的设施得以进一步提升。 我们不仅为学生应对当下挑战做好准备,更为他们把握未来机遇奠定基础。”

经过精心优化的英国课程,旨在将卓越的学术成就与面向未来的学科紧密融合。 在这里,学生将从小接触计算机科学、人工智能、机器人技术、电子竞技和游戏设计,同时深入探索专业语言学、艺术、体育、工程学和商业等专业领域。

学校的延时课程进一步打造了一套卓越的课外活动体系,致力于培养学生在体操、游泳、音乐剧、古典舞蹈到街头表演等多个领域的才华。

在 GEMS 卓越研究与技术中心,学生将与世界各地的学校建立联系,出席联合国教科文组织会议,出任全球大使,参加 GEMS 终身计划,开辟通往全球著名高等学府与一流雇主的广阔之路。

我们与 Microsoft、HP、Apple 以及 Plug and Play Tech Center 等行业领军企业合作,为学生提供了宝贵的实践学习机会,帮助他们培养创业思维,激励他们将创意转化为具有深远影响力的解决方案。

这所学校的创新实验室与研究中心致力于培养学生的创业技能和创新思维,激励他们创造出能够应对现实挑战的解决方案。

该校拥有世界一流的设施,旨在营造精彩的学习体验,具体包括:

专业机器人与科学实验室。

一座可容纳 600 人的礼堂。

一座奥林匹克标准游泳池。

配备增强现实和虚拟现实技术的学习中心。

Amanda Spielman 表示:“这所学校不仅致力于实现卓越的学术成果,更专注于培养全面发展、为未来做好准备的年轻才俊。 学校不仅注重吸引卓越师资,还将为他们提供世界一流的工具与设施。我深信,这一办学理念必将成为众多学校争相效仿的典范。 GEMS 研究与创新学院有望成为全球教育的新标杆。”

Julie Young 补充道:“GEMS 研究与创新学院描绘了一幅令人叹为观止的未来教育蓝图,它将树立全新的标杆,激励全球顶尖学府争相追随,力图达到这一标准。 通过将最前沿的科技、卓越的设计理念与深植核心价值观的教育理念相融合,这所学校将赋能学生,让他们在瞬息万变的世界中脱颖而出,不仅在学术上卓然超群,更能在人格塑造与社交能力方面茁壮成长。”

GEMS 研究与创新学院延续了 GEMS Education 65 年全球教育卓越传承的辉煌历程,致力于发掘每一位学生的独特天赋,培养未来的领袖与创新者,开启教育的新纪元。

诚邀渴望投身这一教育变革之旅的家庭与教育工作者访问 https://gems-sri.com/,了解更多详情。

