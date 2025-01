GEMS Education, 연구 혁신 학교 (School of Research and Innovation) 출범시키며 세계 최고의 학교 중 하나 설립

두바이 스포츠 시티 (Dubai Sports City)에 2025년 8월 개교하는 GEMS 연구혁신학교, 65년간 구축한 GEMS의 교육적 우수성을 바탕으로 가족을 위한 학교로 거듭날 예정

엄선된 전문 교사, 최신 AI 기술, 다양하고 뛰어난 시설로 세계 최고의 사립 학교로 자리매김할 전망

교육계 주요 인사들, 지역과 그 너머의 벤치마크를 제시할 영어 커리큘럼 학교의 교육을 재정의하려는 GEMS의 계획에 대해 호평

두바이, 아랍에미리트공화국, Jan. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최고의 교육기관 중 하나인 GEMS Education 이 현존하는 가장 혁신적인 GEMS 연구혁신학교 (GEMS School of Research and Innovation) 를 출범한다고 발표했다. 2025년 8월 개교 예정인 이 학교는 세계 최고 수준의 학교로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다. 이 특수 목적의 영어 커리큘럼 학교는 세계 최고 수준의 교육 서비스와 최첨단 시설, 목적 지향적인 혁신이 완벽하게 결합되어 학생들에게 전례 없는 학습 경험을 선사하게 될 것이다.

교육 연구의 글로벌 허브로 설계된 이 학교는 엄선된 전문 교사진을 비롯해 인공 지능 기술이 미칠 변혁 추진의 힘, 첨단 기술, 가치 중심 교육을 통해 최적화된 교육을 지향한다. 웰빙과 행복을 미션의 핵심으로 삼는 이 학교는 기존의 경계를 허물고 진정한 전인적 교육 경험을 제공하게 된다.

이 새로운 학교는 이미 2017년부터 2023년까지 영국 교육, 아동 서비스 및 기술 표준 감독관(OFSTED)을 역임한 Amanda Spielman을 비롯해 영국 교육계에서 존경받는 인사들의 지지를 받고 있다.

가상 및 혼합형 교육, 기술 강화 학습 등 다양한 교육 모델을 위한 학교 설계와 관련해 전문 지식을 갖춘 것으로 유명한 애리조나 주립대학교의 저명한 교육자이자 혁신가, 선구적인 리더인 Julie Young도 새 학교에 전폭적인 지지를 보냈다.

GEMS Education과 바키 재단 (The Varkey Foundation) 의 회장 겸 설립자인 Sunny Varkey는 “다음 세대가 더 나은 세상을 만들어갈 수 있도록 힘을 실어주어야 한다고 믿는다. GEMS 연구혁신학교는 65년간의 경험을 바탕으로 탁월한 교육을 제공하겠다는 우리의 확고한 의지를 보여주는 증거"라고 강조했다.

그는 또 “영국과 전 세계에서 엄선한 최고의 교육자들과 최첨단 기술 및 최고의 시설을 결합하여 모든 학생들이 타고난 호기심을 적극 활용해 더욱 번창하고 혁신할 수 있는 기회를 갖는 특별한 학교를 만들어가고 있다”고 설명했다.

학교 철학의 핵심은 학생들이 개척자 정신을 갖되 공감 능력을 갖추는 한편 글로벌 과제 해결에 필요한 관심과 목적의식을 갖추는 준비된 인재로 육성하는 가치에 있다. 학교가 지향하는 가족 우선 운동 (Family First movement) 은 이 같은 접근 방식을 강화함으로써 굳건한 가족 가치를 수호하기 위해 학부모와의 긴밀한 협력을 촉진하고 있다.

학교의 모든 요소는 향상된 감각적 경험을 제공하기 위해 세심하게 설계되었다. 전용 독서 및 놀이 공간부터 최첨단 STEM 및 혁신 실험실까지, 창의력을 고취하고 비판적 사고를 키울 수 있도록 설계된 환경이 조성되어 있다.

기술, 디자인, 스포츠, 예술을 위한 전문 기본 공간과 협업 기술 허브 및 몰입형 연구 센터는 어린 학습자들이 탐구하고 뛰어난 능력을 발휘할 수 있는 최고의 기회를 제공하게 된다.

GEMS Education의 교육 부문 최고 책임자인 Lisa Crausby OBE는 “이곳은 단순한 학교가 아니라 교육과 혁신이 만나는 혁신적인 공간이다. GEMS 연구혁신학교에서 학생들은 뛰어난 교사가 주도하고 세계적 수준의 시설로 강화된 개인 맞춤형 학습 경험을 누릴 수 있게 된다. 우리는 학생들이 현재의 도전뿐만 아니라 미래의 기회에 대비할 수 있도록 준비하고 있다.”고 밝혔다.

한층 강화된 커리큘럼은 학문적 우수성과 미래 지향적인 과목이 조화를 이루도록 세심하게 설계되었다. 학생들은 어릴 때부터 컴퓨터 과학, 인공 지능, 로봇 공학, e스포츠, 게임 디자인을 접하는 동시에 전문 언어, 예술, 스포츠, 공학 및 비즈니스 분야를 탐구하게 된다.

학교의 연장 수업 프로그램은 체조와 수영부터 뮤지컬, 클래식 댄스, 거리 공연에 이르기까지 모든 분야에서 학생들의 재능을 키우는 방향으로 슈퍼 보충학습 커리큘럼에 더 많은 투자를 하고 있다.

GEMS 연구 및 기술 우수 센터 (GEMS Centre of Excellence for Research and Technology)로서 학생들은 전 세계 학교와 교류하고, 유네스코 컨퍼런스에 참여하고, 글로벌 홍보대사가 되고, GEMS 포 라이프 프로그램(GEMS for Life programme)을 통해 명문 대학 및 최고 수준의 고용주에게도 접근이 가능해진다.

Microsoft, HP, Apple, Plug and Play Tech Center와 같은 업계 리더와의 파트너십을 통해 기업가적 마인드를 함양하고 학생들이 아이디어를 영향력 있는 솔루션으로 전환하도록 장려하는 실제 학습 기회를 제공한다.

학교의 혁신 연구실 및 연구 센터 (Disruption Lab and Research Centre)는 기업가적 소양을 개발하고 혁신적인 사고를 배양함으로써 학생들이 현실 세계의 문제를 해결하는 솔루션을 만들 수 있도록 지원하게 된다.

캠퍼스는 다음과 같은 학습 경험을 생생하게 전달하도록 설계된 세계적 수준의 편의시설을 자랑한다:

전문 로봇 공학 및 과학 실험실.

600석 규모의 강당.

올림픽 규모의 수영장.

AR 및 VR 지원 학습 센터learning centres.

관련해 Amanda Spielman은 “이 학교는 뛰어난 학업 성취도를 이룰 수 있도록 서비스를 제공할 뿐만 아니라 다재다능하고 미래에 대비한 젊은이들을 육성하기 위해 세워진 학교이다. 뛰어난 교사를 유치하고 이들에게 세계적 수준의 도구와 시설을 제공하는 데 중점을 두는 것은 다른 학교들이 따라야 할 모델이라고 본다. GEMS 연구혁신학교는 교육의 새로운 글로벌 벤치마크를 제시할 수 있을 것이다.”라고 밝혔다.

Julie Young은 “GEMS 연구혁신학교는 교육의 미래에 대한 놀라운 비전을 제시하며, 전 세계의 다른 선도적인 학교들이 따라야 할 새로운 표준을 제시할 것이다. 이 학교는 최첨단 기술과 뛰어난 디자인을 깊이 있는 가치 중심 접근 방식과 통합함으로써 학생들이 빠르게 진화하는 세상에서 학문적, 정서적, 사회적으로 성공할 수 있게 지원할 것"이라고 말했다.

GEMS 연구혁신학교는 모든 어린이에게 잠재된 천재성을 키워 미래의 리더와 혁신가를 양성하는 글로벌 교육의 우수성을 제공해온 65년 전통의 GEMS 에듀케이션의 유산을 기반으로 한다.

이 혁신적인 여정에 동참하고자 하는 가족과 교육자는 https://gems-sri.com/ 에서 자세한 정보 확인이 가능하다.

susan.shoury@mcsaatchi.com

