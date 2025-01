GEMS एजुकेशन ने स्कूल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में से एक की शुरुआत की

GEMS स्कूल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन अगस्त 2025 में दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खुलेगा, GEMS की 65 वर्षों की शैक्षिक उत्कृष्टता परिवारों को उपलब्ध कराएगा

विशेषज्ञ शिक्षकों, नवीनतम AI तकनीक व उत्कृष्ट सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला इसे दुनिया के शीर्ष निजी स्कूलों में शामिल करेगी

प्रमुख शैक्षिक हस्तियों ने अंग्रेजी पाठ्यक्रम स्कूल में शिक्षण को फिर से परिभाषित करने की GEMS की योजनाओं की प्रशंसा की

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, Jan. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GEMS Education ने अपने अब तक के सबसे इनोवेटिव स्कूल के लॉन्च की घोषणा की है। GEMS School of Research and Innovation, दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में अपनी जगह बनाने के लिए अगस्त 2025 में अपने दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। अपने उद्देश्य को पूरा से निर्मित अंग्रेजी पाठ्यक्रम स्कूल विश्व स्तरीय शिक्षण, अत्याधुनिक सुविधाओं और उद्देश्यपूर्ण नवाचार का सहज मिश्रण है जो छात्रों के लिए एक अभूतपूर्व सीखने का अनुभव पैदा करेगा।

शैक्षिक अनुसंधान के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया स्कूल चुने हुए विशेषज्ञ शिक्षकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी शक्ति, उन्नत प्रौद्योगिकी और मूल्यों पर आधारित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को अनुकूलित करता है। सेहत एवं प्रसन्नता को केंद्र में रखते हुए, स्कूल वास्तव में समग्र शिक्षा अनुभव प्रदान करने के लिए पारंपरिक सीमाओं को तोड़ कर काम करता है।

नए स्कूल को पहले ही ब्रिटिश शिक्षा जगत के कई उच्च सम्मानित व्यक्तियों द्वारा समर्थन दिया जा चुका है। इसमें Amanda Spielman शामिल हैं, जिन्होंने 2017-2023 तक शिक्षा, बच्चों की सेवाओं और कौशल (OFSTED) में मानकों के लिए His Majesty’s Inspector के रूप में कार्य किया।

इसके अतिरिक्त, Julie Young, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की एक बेहद प्रसिद्ध शिक्षिका, प्रर्वतक और दूरदर्शी नेता, जो आभासी, मिश्रित और प्रौद्योगिकी-संवर्धित शिक्षा सहित विविध शैक्षिक मॉडलों के लिए स्कूल डिजाइन में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं, ने भी नए स्कूल को अपना पूर्ण समर्थन भी दिया है।

Sunny Varkey, GEMS Education and The Varkey Foundation के अध्यक्ष और संस्थापक, ने कहा: “हम एक बेहतर दुनिया को आकार देने के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। GEMS स्कूल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन हमारे 65 वर्षों के अनुभव के आधार पर असाधारण शिक्षा प्रदान करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

यूके और दुनिया भर से चुने गए सबसे अच्छे शिक्षकों को अत्याधुनिक तकनीक और बेजोड़ सुविधाओं के साथ जोड़कर, हम एक अनूठा स्कूल बना रहे हैं जहां प्रत्येक छात्र को अपनी सहज जिज्ञासा का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने और नवाचार करने का अवसर मिलता है। ”

स्कूल की सबसे प्रमुख फिलॉसफी नैतिक मूल्य है, जो छात्रों को अग्रणी, सहानुभूतिपूर्ण के उद्देश्य के साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। स्कूल का परिवार प्रथम आंदोलन मजबूत पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए माता-पिता के साथ घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देकर, इस दृष्टिकोण को मजबूत करता है।

स्कूल के प्रत्येक तत्व को एक उन्नत संवेदी अनुभव प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। समर्पित पढ़ाई और खेल के स्थानों से लेकर अत्याधुनिक STEM और व्यवधान प्रयोगशालाओं तक, पर्यावरण को रचनात्मकता को प्रेरित करने और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रौद्योगिकी, डिज़ाइन, खेल और कला के लिए विशेषज्ञ प्राथमिक स्थान, सहयोगी तकनीकी केंद्रों और एक व्यापक अनुसंधान केंद्र के साथ, युवा शिक्षार्थियों को अन्वेषण और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बेजोड़ अवसर प्रदान करते हैं।

Lisa Crausby OBE, GEMS Education की मुख्य शिक्षा अधिकारी, ने कहा: “यह एक स्कूल से कहीं अधिक है - यह एक परिवर्तनकारी स्थान है जहां शिक्षा नवाचार से मिलती है। जीईएमएस स्कूल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन में, छात्रों को असाधारण शिक्षकों द्वारा संचालित और विश्व स्तरीय सुविधाओं द्वारा बढ़ाए गए व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अनुभवों से लाभ होगा। हम अपने छात्रों को न केवल आज की चुनौतियों के लिए, बल्कि भविष्य के अवसरों के लिए भी तैयार कर रहे हैं।''

उन्नत ब्रिटिश पाठ्यक्रम को अकादमिक उत्कृष्टता को भविष्य-केंद्रित विषयों के साथ मिश्रित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है। छात्र कम उम्र से ही विशेषज्ञ भाषाओं, कला, खेल, इंजीनियरिंग और व्यवसाय की खोज करते हुए कंप्यूटर विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ईस्पोर्ट्स और गेम डिज़ाइन से जुड़ेंगे।

स्कूल का विस्तारित दिवस कार्यक्रम सुपर सह-पाठ्यक्रम में निवेश करता है जो जिमनास्टिक और तैराकी से लेकर संगीत थिएटर, शास्त्रीय नृत्य और सड़क प्रदर्शन तक हर चीज में छात्रों की प्रतिभा का पोषण करता है।

GEMS Centre of Excellence for Research and Technology के तौर पर, GEMS for Life कार्यक्रम के माध्यम से छात्र दुनिया भर के स्कूलों से जुड़ेंगे, यूनेस्को सम्मेलनों में भाग लेंगे, वैश्विक राजदूत बनेंगे और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और शीर्ष स्तरीय नियोक्ताओं तक पहुंच प्राप्त करेंगे।

माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, ऐप्पल और प्लग एंड प्ले टेक सेंटर जैसे उद्योग जगत के नेताओं के साथ साझेदारी वास्तविक दुनिया में सीखने के अवसर प्रदान करती है जो उद्यमशीलता मानसिकता को बढ़ावा देती है और छात्रों के विचारों को प्रभावशाली समाधान में बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है।

स्कूल का डिसरप्शन लेब और अनुसंधान केंद्र उद्यमशीलता कौशल विकसित करने और नवीन सोच विकसित करने, छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने वाले समाधान बनाने के लिए व उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित है।

विश्व स्तरीय सुविधाएं सीखने के अनुभव को जीवन में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

विशेषज्ञ रोबोटिक्स और विज्ञान प्रयोगशालाएं

600 सीटों वाला सभागार

ओलंपिक स्तरीय का स्विमिंग पूल

एआर और वीआर सक्षम शिक्षण केंद्र।

Amanda Spielman ने टिप्पणी करते हुए बताया कि “यह एक स्कूल है जो न केवल उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम देने के लिए बल्कि भविष्य के लिए तैयार युवा लोगों को विकसित करने के लिए भी बनाया गया है। मेरा मानना ​​है कि असाधारण शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें विश्व स्तरीय उपकरण और सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मॉडल है। GEMS स्कूल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन शिक्षा के लिए एक नया वैश्विक मानक स्थापित कर सकता है।

Julie Young ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि “GEMS स्कूल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन शिक्षा के सुनहरे भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो दुनिया भर के अन्य अग्रणी स्कूलों के लिए नए मानक स्थापित करेगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और असाधारण डिजाइन को गहन मूल्यों से प्रेरित दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करके, यह स्कूल छात्रों को तेजी से विकसित हो रही दुनिया में शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाएगा।

GEMS स्कूल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन GEMS एजुकेशन पर आधारित है जो वैश्विक शिक्षा उत्कृष्टता प्रदान करने की 65 वर्ष की विरासत है। कल के नेताओं और नव-प्रवर्तकों को आकार देने के लिए प्रत्येक बच्चे में प्रतिभा का पोषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनने के इच्छुक परिवारों और शिक्षकों को आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए. gems-sri.com पर विज़िट करें।

