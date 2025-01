Earth Alive Clean Technologies Inc. annonce une opération de vente

MONTRÉAL, 17 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC - « Earth Alive » ou la « Société ») annonce son intention de réaliser une opération de vente et des étapes accessoires (collectivement, l’ « Opération ») aux termes d’une convention de souscription datée du 17 janvier 2025 (la « Convention de souscription »), entre la Société et 9530-8086 Québec inc. (l' « Acquéreur »). Les promoteurs de l'Acquéreur comprennent un groupe d'investisseurs, dont M. Erik Bomans (un administrateur de la Société) et M. Nikolaos Sofronis (un administrateur et le chef de la direction de la Société). La Convention de souscription a été conclue dans le cadre de la procédure engagée par la Société en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) (la « LFI ») et du processus de sollicitation de vente et d'investissement (le « PSVI ») approuvé par la Cour supérieure du Québec (la « Cour »), au terme duquel l'Acquéreur a été sélectionné comme soumissionnaire retenu dans le cadre du PSVI.

L’Opération, telle qu’envisagée par la Convention de souscription, prévoit notamment que (i) l’Acquéreur souscrira à certaines actions ordinaires du capital de la Société, (ii) toutes les autres actions dans la Société seront annulées, sans contrepartie, et (iii) à la clôture de l’Opération envisagée par la Convention de souscription, l’Acquéreur détiendra toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société, le tout selon et sous réserve des termes et conditions de la Convention de souscription. La Convention de souscription prévoit la prise en charge de la grande majorité des dettes de la Société et le maintien de l'emploi de tous les salariés de la Société.

L’Opération résulte de la mise en œuvre du PSVI, est conditionnelle à l'approbation de la Cour, entre autres, et doit être réalisée par le biais d’une ordonnance de dévolution inversée, qui devront être accordées dans le cadre de la procédure en vertu de la LFI.

La Société entend déposer une demande d’approbation de l’Opération dans les prochains jours. Des informations supplémentaires relatives à la procédure en vertu de la LFI sont disponibles sur le site web du syndic à l’adresse suivante : https://www.raymondchabot.com/en/companies/public-records/earth-alive-clean-technologies-inc/

Toute personne souhaitant obtenir de plus amples informations sur la procédure en vertu de la LFI, sur le PSVI ou sur l’Opération est invitée à contacter le syndic (Ayman Chaaban - Chaaban.Ayman@rcgt.com) ou les conseillers juridiques de la Société (Gabriel Lavery Lepage - glaverylepage@dwpv.com).

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader dans l’industrie des technologies microbiennes. Les produits innovants de Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une utilisation minimale d’eau, et au nettoyage industriel écologique et respectueux des êtres humains. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/fr/ .

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

Nikolaos Sofronis, PDG

Téléphone : 438-316-3562

Courriel : nsofronis@earthalivect.com

