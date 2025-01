PHILIPPINES, January 17 - Press Release

January 17, 2025 Transcript of Brigada News FM Interview with Senator Risa Hontiveros

January 17, 2025 Q: Ano ba ang summary o buod ng panukalang batas na ito para malaman natin ano ba ang purpose, ano ba ang layunin na nais niyong makamit kapag naipasa itong panukalang batas? SRH: Ang layunin po ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay nandoon na rin po sa pamagat, napakalantad po talaga na matulungan, masuportahan, maprotektahan ang ating mga kabataan na hindi sila maagang magbubuntis habang sa panahon ng buhay nila na dapat sila pa ay nag-aaral, naghahanda pa sa trabaho at hanapbuhay, naghahanda para sa tamang panahon na kung gusto na nila itataguyod ng maayos ang kanilang mga pamilya. At ito po ay nasa pinaka-tanggap at siyentipiko at matulungin na mga paraan, kasama na po yung access sa contraception, ng mga kabataan, na sa ayaw at sa gusto natin bilang mga magulang, ay sexually active na, para mapigilan na hindi sila maging teenage pregnant o teenage parents sila. At kung, sa kabila ng prevention na iyon, kasama na sa pamamagitan ng Comprehensive Sexuality Education Bill, kung mabuntis parin sila, at maging bata o teenage na magulang, may social protection po sa panukala, na sila ay makabalik sa pagaaral, maturuan at matulungan sila na maalagaaan yung kanilang babies at mapigilan na magrepeat yung teenage pregnancy. Yan po kasi yung datos na lumalabas lalo na mula noong panahon ng pandemiya, sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, na sabi nga ng NEDA, meron na tayong national and social emergency ng teenage pregnancy, kasama na po yung binanggit niyo kanina na mula sa age group na 10, can you imagine, 10 to 14 years old lamang. Q: Pero senadora, may 2 probisyon na talagang tinututulan ng ayaw sa nitong panukalang batas. Una yung Sec.6, yung "age and development appropriate comprehensive sexuality education." Sabi ng grupong Project Dalisay, parang hindi akma sa kalagayan ng Pilipinas yung sex education, dapat ibigay sa magulang yung karapatan magturo sa kabataan yung sex education. SRH: Kinikilala ng Prevention of Pregnancy Bill ang napakaimportanteng papel nating mga magulang sa paggabay ng ating mga anak dito sa usapin ng sexual and reproductive health. In fact, karamihan ng mga magulang, 2 out of 3 Filipino parents sa isang survey noong 2013 ng UP (unclear) Institute ay naniniwala na talagang pangunahing tungkulin namin ang pagbibigay ng ganitong edukasyon, bagama't lumalabas sa survey, inaamin na kulang pa ang kakayahan ng mga magulang sa ngayon na panghawakan itong usapin na ito. Kaya kasama sa bill na hindi lang mga bata ang tatanggap ng age appropriate at development appropriate na comprehensive sexuality education, kasama po sa education process na iyon, tayong mga magulang at ang mga guro ng ating mga anak. Lumalabas po kasi sa datos na unfortunately, kahit gusto nating mga magulang na kausapin ang ating mga anak sa lahat ng aspeto ng buhay, lumalalabas na only 12 percent sa mga kabataang Pilipino have ever kinausap ng tayong mga magulang nila tungkol sa usaping ito. At sa kabila niyan, may datos na 59 percent ng mga Pilipino, ang tinukoy po na sa open ended question na "Ano ba ang pinakamatiniding problema ngayon ng mga kababaihan, kasama ang mga batang babae at ang kabataang babae, tinukoy ang teenage pregnancy. So kumbaga, front and center pa rin nitong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ang mga magulang, pero dahil kulang ang kakayahan pa ng mga magulang ayon sa datos, sa gusto natin gawin na kausapin ang ating mga anak tungkol sa sekswalidad, kasama ang mga magulang dyan sa comprehensive sexuality education at (unclear) ko rin, patuloy na minamandato yung ating eskwelahan at guro tulad sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law- na nirule ng Korte Suprema ay constitutional so ayon sa ating Konstitusyon kaya po nandiyan din bilang preventive measure ang comprehensive sexuality education. Q: Itong Sec.12, ito yung isa sa probisyon na binabatikos ng mga kritiko. Itong probisyon na nagsasabi na bigyan ng access yung mga kabataan na nageengage sa sexual activities doon sa modern family planning methods, sabi nila ito daw ang nagpopromote ng hyper sexualization aside from being unconstitutional. SRH: Nako dapat maalala ng mga kritiko na mismong Korte Suprema ay dineem constitutional, not unconstitutional ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law way back pa po noong 2014, higit isang dekada na. At yung comprehensive sexuality education, na nandito muli sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, ay bilang follow up lamang at pagpapatuloy sa dapat national roll out na sa ilalim ng Department of Education, ng CSE o comprehensive sexuality education na iyan. So ito po, kumbaga, sinabi mismo ng Korte Suprema ng 2014, na yang CSE, na nandoon na dati sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, at nandito sa panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy bill, ay naayon sa ating Konstitusyon. At bukod diyan, ang bawat batas na tinatalakay namin sa Senado o sa buong Kongreso, ay ibinabagay namin sa konteksto at kultura natin dito sa Pilipinas na siya ring itinataguyod ng Konstitusyon, so wala pong mangyayaring inconsistent diyan sa pagpapatuloy ng aming legislative process sa bill na ito. Q: Meron pong statement si CJ Sereno, unang sinabi niya na hindi ho sila nagpapakalat ng "fake news." Sila daw ay naalarma lang sa parang international standards, eh sa palagay daw nila ay ineffective daw po ito talaga sa pagaddress nito at posible daw po na magkaroon ng masamang epekto sa kabataan paano po ba natin ito masasagutan, senator? SRH: Yung mga sinasabi nila ay unfortunately fake news, at kasinungalingan po. Mismo yung mayamang dokumentasyon ng comprehensive sexuality education sa nakaraang tatlong dekada ay nagpapakita po na all over the world, sa iba't ibang mga bansa, ng mga positibong epekto para sa mga bata, hindi lang bata at kabataang Pilipino pero pati bata at kabataan sa iba pang mga bansa, na nakaiwas sa tansyang ilang libong teenage pregnancies, at nakapaghubog sa ating mga kabataan at sa ating mga estudyante ng, yun nga yung age and development appropriate na mga impormasyon, na mga skills, at orientasyon. At yung sinasabi kong age and development appropriate yan ay ginagabayan ng medical at scientific na pamantayan, halimbawa kung sa mga menor de edad na estudyante natin, it could be as simple as malaman yung parte ng katawan nila, to as simple but important as malaman kung paano sila magsasabi ng hindi kung uncomfortable sila, kung paano sila, halimbawa, niyayakap ng isang adult. So ito po ay nakabatay sa common principles ng self respect, sa sariling katawan, at healthy na mga idea kung ano yung tama at may respeto na relasyon sa pagitan ng mga tao. At eto po ay age and development appropriate at ginagabayan hindi lamang ng mga pinupuntirya nilang international standards, pero mismo ng ating Konstitusyon. Kung talagang naalarma lamang sila, eh di sana sinabi nila sa isang maayos na paraan. Alam niyo po, diyan naman po yung legislative history nitong panukalang batas sa Senate website, available po para sa public consumption, 2023 ko pa po ini-sponsor ang panukalang batas na ito. Nakalivestream po sa Youtube ang mga pagdinig sa panukalang batas na ito. Madami pong media reports at coverage tungkol sa issue ng teenage pregnancy sa ating bansa, yung national and social emergency na iyan, at marami doon ay binabanggit itong panukalang batas na ito. So kung talagang naalarma sila, sana 2 years ago pa, at noon pa man, at ngayon kung pupunahin nila yung panukalang batas, o tutukuyin nila yung nakikita nila na gaps, may tamang paraan po, hindi po sa pagsisinungaling, at hindi po sa pagkalat ng fake news. Masyado naman po silang advanced magisip.

