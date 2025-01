King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Dünyanın İlk Robot Destekli Yapay Kalp Pompası İmplantasyonunu Gerçekleştirdi

RİYAD, Suudi Arabistan, Jan. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Riyad'daki King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), Abbott tarafından geliştirilen yapay kalp pompasının (HeartMate 3) implantasyonunu dünyada ilk defa robot destekli cerrahi yöntemiyle gerçekleştirdi; çığır açıcı bu prosedür medikal teknoloji ve hasta bakımı alanında önemli bir ilerlemeyi simgeliyor.

Ameliyat, ileri kalp yetmezliği ve bundan dolayı böbrek ve akciğer fonksiyonlarında bozulma sebebiyle 120 gün hastanede yatan 35 yaşındaki bir erkek hastada gerçekleştirildi. Bu inovatif cerrahi prosedür sayesinde hasta şimdi evine ve ailesine dönme hayalini gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Ameliyat ekibinin başında, kalp cerrahisi bölüm başkanı ve hastanenin Robotik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Programı direktörü Dr. Feras Khaliel bulunuyordu. Hasta yoğun bakımda sadece dört gün kaldı ve bu süre, geleneksel cerrahi yöntemleriyle gerçekleştirilen benzer ameliyatlardaki ortalama 26 güne kıyasla çok ciddi bir fark anlamına geliyor. İyileşme süresinin de önemli ölçüde kısalması bekleniyor: Geleneksel cerrahi girişimlerde gereken 63 günlük olağan iyileşme süresinin yerine hastanın 10 gün içinde taburcu edilmesi öngörülüyor.

KFSHRC'nin İcra Kurulu Başkanı vekili Dr. Bjorn Zoega şunları dile getirdi: "Dönüm noktası niteliğindeki bu ameliyat, cesaret isteyen inovasyon ile sıkı güvenlik önlemleri arasında denge kurma ve sağlık hizmetlerindeki olasılıkları yeniden tanımlayan en ileri medikal çözümler sunma kabiliyetimizi gözler önüne seriyor." Dr. Zoega bu başarının Suudi Arabistan'ın medikal inovasyon alanındaki global lider pozisyonunu pekiştirdiğini ilave etti.

Dr. Khaliel robot destekli cerrahi yönteminin hassaslığını ve güvenliğini vurgularken ameliyat esnasında veya sonrasında hastada hiçbir enfeksiyon veya kanama yaşanmadığına dikkat çekti. "Hastanın minimal yara izi karşısındaki şaşkınlığı, robotik teknolojinin ileri düzey kabiliyetlerine ayna tutuyor." diye belirtti.

Abbott'un kalp yetmezliği biriminin Başkan Yardımcısı Keith Boettiger ise şunları söyledi: "İnsanların hayatını değiştirecek bu girişimde Suudi Arabistan'daki KFSHRC ile iş birliği yapmaktan onur duyduk; bu girişim sağlık teknolojilerinin insanların hayatlarını iyileştirmedeki ve sağlık sonuçlarını geliştirmedeki çok önemli rolünü vurguluyor. Bu başarı, Abbott'un insanların daha sağlıklı ve daha dolu hayatlar yaşamalarına olanak tanıma taahhüdünü destekliyor."

Bu başarı, dünyanın ilk tamamen robotik kalp nakli ve robotik karaciğer nakli dahil olmak üzere KFSHRC’nin global başarı karnesini güçlendiriyor. Dönüm noktası niteliğindeki bu ameliyatlar, KFSHRC’nin inovasyona önderlik etme taahhüdünün altını çiziyor ve hastanenin uzman sağlık bakımı alanındaki global lider konumunu pekiştiriyor.

KFSHRC'nin en iyi 250 Akademik Tıp Merkezi listesinde iki yıl üst üste Orta Doğu ve Afrika'da birinci, dünya genelindeyse 20. sırada kendine yer bulması ve 2024 Brand Finance sıralamalarına göre Suudi Arabistan ve Orta Doğu'nun en değerli sağlık markası olarak takdir görmesi dikkat çekicidir. KFSHRC bunun yanında aynı yıl içinde Newsweek dergisi tarafından dünyanın en iyi 250 hastanesi arasında gösterilmiş ve 2025 Dünyanın En İyi Akıllı Hastaneleri listesine dahil edilmiştir.

Daha fazla bilgi almak için www.kfshrc.edu.sa adresini ziyaret edebilir veya mediacoverage@kfshrc.edu.sa adresinden medya ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu duyuruya eşlik eden bir fotoğrafa şu adresten erişebilirsiniz: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f280955d-e829-40d7-b922-a44e9d7f5650

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.